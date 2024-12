dataglobal Group auf der BAU 2025: Lösungen für eine smarte Bauwirtschaft erleben

Die dataglobal Group zeigt auf der BAU 2025 in München innovative Softwarelösungen für die Baubranche und Architekturbüros zum praxisnahen Dokumentenmanagement, zu benutzerfreundlichem Desk Sharing und effizientem Fuhrparkmanagement.

Heilbronn, 12.12.2024 – Die dataglobal Group, visionärer Entwickler des Data-City-Ansatzes für den Digital Workplace, präsentiert ihre innovativen Softwarelösungen für die Bauwirtschaft und Architekturbüros auf der BAU 2025.

Die dataglobal Data City repräsentiert die digitale Transformation der Bauwelt: ein intelligentes, flexibles und effizientes Arbeitsumfeld, das alle Arbeitsorte nahtlos miteinander verbindet. So wird Digitalisierung nicht zum Selbstzweck, sondern erlaubt es, Arbeitsprozesse in der Baubranche so zu gestalten, dass sie smarter, sicherer und intuitiver werden.

Auf der Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme präsentiert die dataglobal Group folgende digitale Werkzeuge, die das Fundament für papierlose Prozesse, für sichere Zusammenarbeit und smartes Bauen schaffen:

Digitale Bauakte: Zentralisiert alle Unterlagen von der Planung bis zur Abnahme, sorgt für schnelle Verfügbarkeit, vermeidet Papierchaos und optimiert Planung sowie Durchführung.

Dokumentenmanagement: Sorgt mit zentraler Verwaltung aller Unterlagen wie E-Mails, Dokumente und Belege für Transparenz, mit Workflows für durchgängig digitale Prozesse und mit Archivierung und Sicherheit für Compliance.

Desk Sharing für Bauunternehmen und Architekturbüros: Erleichtert eine flexible Arbeitsplatznutzung für Bauunternehmen und Architekturbüros, senkt Kosten und fördert agile Zusammenarbeit in modernen Büroumgebungen.

Raumbuchungssoftware für Architekturbüros: Ermöglicht die effiziente Planung von Meetingräumen für diverse Zwecke wie Präsentationen und Modellbau.

Fuhrparkmanagement: Unterstützt die effiziente Verwaltung von Fahrzeugen und sorgt damit für eine maximierte Ressourcennutzung, präzise Wartungsplanung und minimale Ausfallzeiten.

Die Produkte der Data City bilden einen modernen Digital Workplace für die Bauwirtschaft und Architekturbüros und erlauben das effiziente und sichere Arbeiten von überall. Sie sorgen mit durchgängig digitalen Prozessen für Effizienz, Sicherheit und Compliance sowie eine verbesserte Zusammenarbeit in Projekten – auch über Unternehmensgrenzen hinweg. Mit einer perfekten Auslastung von Ressourcen wie Räumlichkeiten und Shared Desks sowie des Fuhrparks optimieren sie zudem die Kosten.

Die BAU 2025 öffnet vom 13. bis 17. Januar 2025 auf dem Messegelände München ihre Türen. Das Expertenteam der dataglobal Group bietet in Halle C3 am Stand 421 individuelle Beratungsgespräche an und zeigt live, wie Arbeitsabläufe mit den Data-City-Lösungen effizienter und smarter gemacht werden können. In Verbindung mit einem Beratungstermin übernimmt dataglobal die Kosten für das Messeticket.

„Unsere Lösungen – von digitalen Akten und Ressourcenmanagement bis hin zur Cybersicherheit – bauen gemeinsam die Data City eines Bauunternehmens auf. Jedes Produkt ist ein Puzzlestück, das die Arbeitswelt von morgen formt. Zusammen entsteht eine digitale Infrastruktur, die mehr ist als die Summe ihrer Teile – ein nahtloses, smartes und sicheres Fundament für die Bauwelt“, erklärt Sabrina Salvador, Head of Marketing der dataglobal Group.

Mehr Informationen zu den Data-City-Lösungen für Bauwirtschaft und Architekturbüros sowie die Möglichkeit zur Terminvereinbarung mit kostenlosem Ticket gibt es hier:

https://www.dataglobalgroup.com/de/events/bau-2025

Mehr Informationen zur Unternehmensgruppe dataglobal Group:

https://www.dataglobalgroup.com

Die dataglobal Group aus Heilbronn verfolgt den ganzheitlichen Data-City-Ansatz für den Digital Workplace und steht für leistungsstarke Softwarelösungen basierend auf etablierten Lösungen für Enterprise Content Management (ECM) und Business Process Management (BPM) sowie Ressourcenmanagement und Mail Security. Mit mehr als 3.000 Bestandskunden in der DACH-Region und darüber hinaus gehört sie zu den führenden Anbietern in diesem Bereich. Zum Markenportfolio der Gruppe gehören bekannte Produkte wie dataglobal CS, eXpurgate, windream und vysoft. Die Unternehmensgruppe besteht seit 2021 und bündelt die jahrzehntelange Expertise der zusammengeschlossenen Unternehmen. www.dataglobalgroup.com

