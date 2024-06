dataglobal Group und SoSafe gemeinsam gegen Social Engineering

Die Mail-Security-Experten der dataglobal Group und der SoSafe GmbH vereinbaren eine intensive Partnerschaft. Ein gemeinsames Webinar informiert über die Gefahren von Social Engineering und wie man sich vor entsprechenden Mail-Angriffen schützt.

Heilbronn/Berlin, 20. Juni 2024 – Die dataglobal Group, mit ihrer Tochter, der eleven cyber security GmbH und dem Produkt eXpurgate ein führender Anbieter von Mail Security, arbeitet ab sofort intensiv mit SoSafe, dem größten Anbieter von Security Awareness und Human Risk Management in Europa, zusammen und hat dafür eine entsprechende Partnervereinbarung geschlossen. Gemeinsam engagieren sich beide Unternehmen für mehr Sicherheit in der E-Mail-Kommunikation – insbesondere den Schutz vor den stark zunehmenden und immer ausgefeilteren Angriffen mit Social Engineering.

Mit Social Engineering nutzen Angreifer öffentlich zugängliche Hintergrundinformationen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit sehr individualisierten Angriffen zur Preisgabe von Zugangsdaten (Phishing) oder zur Ausführung bestimmter Tätigkeiten (beispielsweise Finanztransaktionen, CEO-Fraud) zu verleiten. Die Mail-Security-Lösung eXpurgate der dataglobal Group, die täglich rund eine Milliarde E-Mails und damit mehr als die Hälfte des privaten E-Mail-Aufkommens in Deutschland schützt, bietet bereits einen sehr guten technischen Schutz vor Spam und Phishing. In Kombination mit den Security Awareness Trainings von SoSafe wird dieser Schutz auf den Faktor Mensch ausgeweitet, um Mitarbeitende insbesondere für Social-Engineering-Attacken zu sensibilisieren.

„SoSafe ist ein hervorragender Partner für uns. Das Security Awareness Training von SoSafe zielt darauf ab, Menschen für digitale Gefahren zu sensibilisieren und ihnen sichere Verhaltensweisen beizubringen – eine perfekte Ergänzung für unseren technologischen Ansatz. Gemeinsam bilden eXpurgate und SoSafe ein unüberwindbares Hindernis für E-Mail-basierte Angriffe von Cyberkriminellen“, sagt Hilmar Hänel, Partner Manager in der dataglobal Group. „E-Mail-Sicherheit ist für uns ein elementarer Bestandteil des Digital Workplace, ohne den eine vertrauensvolle und effiziente Zusammenarbeit nicht möglich ist. Digitale Transformation braucht eine sichere digitale Kommunikation.“

Ihren gemeinsamen Ansatz stellen dataglobal und SoSafe in einem kostenfreien Webinar mit dem Titel „Gemeinsam gegen Social Engineering: Die Experten von eXpurgate und SoSafe im Talk“ am Donnerstag, den 27.6.2024, um 14.30 Uhr vor. Darin erläutern sie die Bedrohungen durch Social Engineering anhand echter Beispiele und wie sich Unternehmen und andere Organisationen davor schützen können. Die Spezialisten für Mail-Security gehen darauf ein, wie eXpurgate vor Spam und Phishing schützt und wie die Security Awareness Trainings von SoSafe dafür sorgen, dass niemand mehr auf die Tricks der Cyberkriminellen hereinfällt. In einer abschließenden Fragerunde können die Teilnehmenden direkt auf das umfangreiche Praxiswissen der Experten zugreifen.

Interessenten können sich hier kostenfrei für das gemeinsame Webinar von SoSafe und der dataglobal Group über Schutzmöglichkeiten vor Social Engineering anmelden: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/3017181814539/WN_YklwkszFTFuEePhQF1Jc1g#/registration

Mehr Informationen über eXpurgate E-Mail-Security gibt es hier: https://eleven.de

Die dataglobal Group aus Heilbronn steht für leistungsstarke Softwarelösungen rund um den Digital Workplace basierend auf etablierten Lösungen für Enterprise Content Management (ECM) und Business Process Management (BPM) sowie Ressourcenmanagement und Mail Security. Mit mehr als 3.000 Bestandskunden in der DACH-Region und darüber hinaus gehört sie zu den führenden Anbietern in diesem Bereich. Zum Markenportfolio der Gruppe gehören bekannte Produkte wie dataglobal CS, eXpurgate, windream und vysoft. Die Unternehmensgruppe besteht seit 2021 und bündelt die jahrzehntelange Expertise der zusammengeschlossenen Unternehmen. www.dataglobalgroup.com

