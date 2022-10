Datengestützt entscheiden in der Landwirtschaft

dotSource optimiert BI-System bei KWS

Jena/Einbeck, 27.10.2022 – Die KWS Saat SE & Co. KGaA setzt schon seit vielen Jahren auf die Expertise von dotSource bei der Optimierung ihrer digitalen Geschäftsprozesse. In der jüngsten Zusammenarbeit implementierte dotSource das Tool Microsoft Power BI und band es an die bestehenden Systeme an, um dem Saatgutexperten zu ermöglichen, seine internen Geschäftsprozesse zu optimieren und datengetriebene Entscheidungen zu treffen.

Bereits seit 2019 unterstützt dotSource das international agierende Unternehmen bei der Digitalisierung seiner Vertriebskanäle. In einem ersten Projekt ab November 2019 entwickelten die Expertinnen und Experten der Agentur eine ansprechende Digital-Experience-Plattform für das führende Pflanzenzüchtungsunternehmen. Seither hat sich KWS weiterentwickelt und zusätzliche Kanäle kamen zum Digitaluniversum des wichtigen Players aus der Agrarbranche hinzu.

Um all diese Kanäle effizient zu nutzen, benötigte KWS ein Tool, um die entstehenden Daten zu bündeln und verständlich auszuwerten. Aus diesem Grund entschied sich KWS für ein Business-Intelligence-System aus dem Hause Microsoft. Microsoft Power BI ermöglicht es, auf alle gesammelten Daten in verschiedenen Systemen zuzugreifen und intuitiv Dashboards und Reportings zu erstellen. Für die Implementierung und Integration wandte man sich erneut an den langjährigen Digitalisierungspartner dotSource.

ÜBERSICHTLICHE ANALYSEN FÜR DIVERSE UNTERNEHMENSBEREICHE MIT MICROSOFT POWER BI

Gemeinsam arbeiteten die Data-Scientists von dotSource und das Team von KWS daran, Microsoft Power BI optimal an die bestehenden Systeme, darunter eben die Salesforce Multicloud, anzubinden. Heute liegen die gesammelten Daten aller Systeme in der Microsoft Azure Cloud in einem so genannten Data Lake, aus dem das BI-Tool sich die jeweils benötigten Informationen herausfischen kann.

Wünscht sich beispielsweise das globale Marketingteam spezifische Informationen, lassen sich mit Hilfe von Microsoft Power-BI die nötigen KPIs in einem übersichtlichen Dashboard darstellen. Müssen Marketingkampagnen analysiert, Social-Media-Reports erstellt werden, liefert das Tool ebenfalls alle notwendigen Zahlen. So können die internen Prozesse effizienter gestaltet werden.

FULL-SERVICE DANK TECHNOLOGISCHEM KNOW-HOW UND SCHULUNGEN FÜR DIE BELEGSCHAFT

Um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Services des BI-Tools zugänglich zu machen, gehört zu der Zusammenarbeit zwischen der Digitalagentur und dem Agrarunternehmen neben der technischen Anbindung der Systeme die Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dessen Nutzung. Außerdem steht dotSource den verschiedenen Abteilungen von KWS in regelmäßigen Jour fixes dauerhaft mit seinem Business-Intelligence-Team zur Seite.

„Wir sind froh, dass wir unsere sehr gute Zusammenarbeit mit dotSource aus dem E-Commerce nun auch auf den Bereich Business Intelligence ausbauen konnten. So können wir Entscheidungen schneller und datengetriebener treffen“, beschreibt es Mario Klass, Head of Customer Management bei der KWS Group.

