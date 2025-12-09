Die USA fliegt auf Sicht und ohne Instrumente: Aufgrund einer teilweisen Behördenschließung fiel der Verbraucherpreisbericht für Oktober aus und die Daten für November liegen erst nach der Fed-Sitzung im Dezember vor. Die Notenbank müsste somit ohne aktuelle Inflationszahlen über die Zinsen entscheiden. Das ist ein Grund für Vorsicht, eröffnet Interpretationsspielräume und führt zu nervöseren Märkten. Für Investoren bedeutet die Datenlücke mehr Marktvolatilität und ein höheres Risiko von Fehleinschätzungen.

Die US-Statistikbehörde setzte die Veröffentlichung der Verbraucherpreise für Oktober aufgrund der teilweisen Schließung der Behörden aus. Die Daten für November erscheinen somit erst nach der nächsten Sitzung der Federal Reserve im Dezember. Die Notenbank müsste demnach über die Zinspolitik entscheiden, ohne die aktuellen Inflationswerte zu berücksichtigen, und sich stattdessen auf ältere Daten oder Schätzungen stützen. Dies begünstigt Fehleinschätzungen und eine höhere Marktvolatilität. Bereits andere Konjunkturreihen, etwa der Arbeitsmarktbericht, wurden verschoben. Dies erhöht die Unsicherheit zusätzlich und befeuert Spekulationen über den weiteren Kurs der Geldpolitik. Für Marktteilnehmer wird dadurch die Preisbildung erschwert, da Zins- und Inflationspfade weniger belastbar abgeleitet werden können. Gleichzeitig wächst der Druck auf die Fed, ihre Kommunikation zu intensivieren und Zwischenindikatoren stärker zu gewichten, um ihre Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. „In der Luftfahrt können sich Piloten solche Entscheidungsverzögerungen nicht leisten. Hier muss in Sekundenschnelle entschieden werden, denn es geht um Leben und teure Sachwerte. Die Wirtschaft sollte daher von Piloten lernen“, sagt der ehemalige Flugkapitän und heutige Unternehmensberater Bruno Dobler.

In vielen Unternehmen führen verzögerte Entscheidungen, die durch unklare Kommunikation, hohen Druck und knappe Ressourcen wie Zeit und Personal begünstigt werden, zu vermeidbaren Fehlerketten. In seinem Vortrag „Rechtzeitig entscheiden heißt sicher landen“ zeigt der Schweizer Keynote-Speaker, wie eine saubere Entscheidungsfindung funktioniert: Führungskräfte stellen die richtigen Fragen, bewerten Optionen strukturiert und erkennen Chancen, wodurch sie schneller entscheiden können. Der Schweizer hat bereits während seiner Zeit als Pilot Unternehmen gegründet und verfügt über umfassendes Wissen, das er als ehemaliger Flugkapitän, früherer Aufsichtsrat der Zürcher Kantonalbank und aktiver Unternehmensberater erworben hat. Die Grundlage seines unternehmerischen Handelns ist die Luftfahrt, in der entschlossenes Handeln die Sicherheit an Bord garantiert. Aus dieser Cockpit-Logik leitet Dobler ab, wie unter hohem Druck Orientierung entsteht und Entscheidungen zur richtigen Zeit getroffen und tragfähig umgesetzt werden können.

Oft werden in Unternehmen Entscheidungen aus Angst vor Fehlern oder aufgrund unklarer Zuständigkeiten aufgeschoben. Das hat absehbare Folgen: Chancen verstreichen, Folgekosten steigen und allein die Verzögerung verschärft bereits häufig die Lage. Professionelles Entscheiden bedeutet deshalb, Optionen frühzeitig und sorgfältig abzuwägen und dann entschlossen zu handeln. „Eine Entscheidung ist oft lebensverändernd und sollte daher gut überlegt sein – selbst wenn man unter enormem Druck steht. Nur wer das beherzigt, wird beruflich sowie privat seine Entscheidungen nicht bereuen“, sagt der ehemalige Flugkapitän und Unternehmensberater Bruno Dobler.

Bruno Dobler ist eine faszinierende Persönlichkeit mit einer facettenreichen Karriere, die von seinen Erfahrungen als Verkehrspilot bei der Swiss bis zu den Leistungen als CEO und Mitglied verschiedener Verwaltungsräte reicht – wie etwa als Aufsichtsrat bei der Zürcher Kantonalbank. Während sich seine Kollegen auf ihre akademische Laufbahn konzentrierten, sammelte Dobler als Ausbilder von Militärpiloten in Uganda, Irak und Indonesien wertvolle Erfahrungen. Seine Leidenschaft für die Fliegerei führte zur Gründung der Horizon Swiss Flight Academy, wo er sein Wissen an angehende Verkehrspiloten weitergab.

Auf seine Zeit als Chefpilot der Crossair folgte eine politische Karriere, in der Dobler die Bürgerinnen und Bürger im Zürcher Kantonsrat vertrat. Als Flugkapitän der Swiss und CEO von Helvetic Airways setzte er seine Erfahrung und sein Know-how in der Luftfahrtbranche ein, um komplexe wirtschaftliche Herausforderungen erfolgreich zu meistern und strategische Neuausrichtungen voranzutreiben. Als Mitglied des Präsidiums der Zürcher Kantonalbank trug Dobler mit seinen Kollegen zur Sicherheit des Finanzsektors bei.

Neben seinen beruflichen Verpflichtungen ist Dobler als Coach und Mentor tätig und gibt seine umfangreichen Erfahrungen und Einsichten aus der Luftfahrt und dem Geschäftsleben an Führungskräfte und Teams weiter. Seine Erkenntnisse aus der Fliegerei überträgt Bruno Dobler in seinen international gefragten Vorträgen auf die Wirtschaft, aber auch auf das private Leben. Trotz seiner beeindruckenden Karriere schätzt Dobler die Natur und verbringt gerne Zeit in Andermatt, Schweiz, wo er ständig auf der Suche nach neuen Entdeckungen ist.

