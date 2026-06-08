DB BahnPark setzt beim digitalen Parken künftig auf Parkster

München, 8. Juni 2026 – Ab dem 1. Juni 2026 ist das Parken mit der Parkster App auf über 239 Parkflächen und Park-and-Ride-Anlagen von DB BahnPark möglich. Die bisherige DB BahnPark App wird zu diesem Zeitpunkt abgeschaltet. Kundinnen und Kunden finden unter www.parkenambahnhof.de ab dem 1. Juni die mit Parkster an ihrem Bahnhof verfügbaren DB-BahnPark-Flächen.

Mit dem Wechsel ermöglicht DB BahnPark weiterhin ticketloses und flexibles Parken per Smartphone. Kundinnen und Kunden lösen ihren Parkschein bargeldlos über die Parkster App und können die Parkzeit bei Bedarf unterwegs anpassen. Der gewohnte Komfort beim digitalen Parken bleibt damit erhalten, ergänzt um zusätzliche Bezahloptionen und Funktionen.

Bestehenden Nutzerinnen und Nutzern der DB BahnPark App wird empfohlen, rechtzeitig auf die Parkster App umzusteigen. Hinweise zur Nutzung finden sich vor Ort an den jeweiligen Parkflächen und Park-and-Ride-Anlagen.

Die Parkster App ist über das Parken bei DB BahnPark hinaus auch in zahlreichen Städten und Gemeinden in Deutschland sowie im

Ausland nutzbar. Je nach Tarif stehen unter anderem digitale Parkbelege, mehrere Zahlungsmethoden und der Wechsel zwischen verschiedenen Kennzeichen zur Verfügung.

Elin Keim, Country Managerin Deutschland & Österreich bei Parkster: „Wir sind stolz, dass die DB BahnPark diesen wichtigen digitalen Service in unsere Hände legt. Für viele Fahrgäste beginnt und endet ihre Reise nicht am Gleis, sondern mit der Autofahrt zum und vom Parkplatz. Parkster ist hier ein verlässlicher Begleiter im Reise- und Arbeitsalltag. Wir freuen uns, die Fahrgäste der Bahn als Nutzer willkommen zu heißen und ihnen das Parken so einfach wie möglich zu machen.“

Die Parkster App wurde mehrfach für ihre Benutzerfreundlichkeit ausgezeichnet: So erhielt sie den Deutschen App-Award des Deutschen Instituts für Servicequalität sowie die Auszeichnung des SZ-Instituts als „Beste Park-App“.

Andreas Wieneke, Geschäftsführer DB BahnPark GmbH: „Unser Ziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden auch weiterhin ein einfaches und verlässliches Parkerlebnis anzubieten. Mit der Parkster App nutzen wir dafür eine etablierte Lösung, die wir als digitalen Vertriebskanal für unsere Parkflächen einsetzen.“

Die Nutzermodelle der Parkster App

Die Parkster App bietet verschiedene Nutzermodelle, zwischen denen Fahrerinnen und Fahrer frei wählen können:

Express

Parken ohne Kundenkonto, mit Überzahlungsschutz und Belegnachweis

– 0,50 € Servicekosten pro Parkvorgang

– Zahlung per PayPal, Debit-/Kreditkarte, Google Pay oder Apple Pay

Complete

Parkster-Konto mit Zusatzfunktionen wie Überzahlungsschutz, Belegnachweis, Familienkonto

– 0,50 € Servicekosten pro Parkvorgang

– Zahlung per PayPal, Debit-/Kreditkarte, Apple Pay oder auf Rechnung

Neutral

Parkster-Konto ohne Zusatzfunktionen

– keine Servicekosten

– Monatliche Zahlung per Debit-/Kreditkarte oder auf Rechnung

Weitere Informationen zur Parkster App unter: www.parkster.de

Über Parkster

Parkster ist innovativer Full-Service-Anbieter für digitales Parken. Das Unternehmen ermöglicht es Autofahrer*innen, Parkgebühren mit dem Smartphone minutengenau, ohne Bargeld und kontaktlos zu bezahlen. Parkster entwickelt und vermarktet Lösungen zur On- und Off-Street-Parkraumverwaltung für kommunale und gewerbliche Parkraumbewirtschafter sowie weitere Services, etwa zur Parkgebührenabrechnung für Mitarbeiter*innen in Unternehmen.

Parkster wurde 2010 im schwedischen Lund gegründet und zählt heute zu den meistgenutzten Park-Apps in Schweden und Deutschland. Seit 2021 ist das Unternehmen auch in Österreich aktiv. Parkster wurde 2022, 2024 und 2026 von FOCUS Money sowie 2025 vom SZ-Institut als beste Park-App ausgezeichnet und erhielt ebenfalls 2025 den Deutschen App-Award vom Deutschen Institut für Service-Qualität. Parken mit der Parkster App ist heute in über 840 Städten und Gemeinden in Deutschland und Österreich sowie in mehr als 520 schwedischen Kommunen verfügbar.

Firmenkontakt

Parkster GmbH

Elin Keim

Leopoldstraße 240

80807 München

089 306 69 79 00



https://www.parkster.de

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