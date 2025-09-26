dbfp als „Arbeitgeber der Zukunft 2025“ ausgezeichnet

Top-Platzierung: Platz 2 bei den Finanzvertrieben in der Studie des F.A.Z.-Instituts

In einer zunehmend digitalisierten und werteorientierten Arbeitswelt stehen Unternehmen vor der Herausforderung, sich als attraktive Arbeitgeber der Zukunft zu positionieren. Dass die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung AG (dbfp) auf diesem Gebiet mit visionären Ideen, Innovationskraft und gelebter Wertschätzung überzeugt, bestätigt nun die aktuelle Studie „Arbeitgeber der Zukunft 2025“ in Kooperation mit dem F.A.Z.-Institut. In der Kategorie Finanzvertriebe erreicht die dbfp dabei den 2. Platz.

In Zeiten tiefgreifender Transformationen und globaler Herausforderungen zeigt sich die wahre Stärke zukunftsorientierter Unternehmen. Arbeitgeber, die heute erfolgreich sein wollen, vereinen digitale Kompetenz, Innovationskraft und nachhaltiges Handeln. Sie sichern nicht nur ihre Wettbewerbsfähigkeit, sondern gestalten aktiv ein modernes, wertschätzendes Arbeitsumfeld. Unternehmen wie die dbfp gehen mit gutem Beispiel voran und zeigen, wie ökonomische Belastbarkeit, Innovationsgeist und ein positives Arbeitsklima zusammenspielen können.

Für die Studie wurden rund 6,9 Millionen Nennungen zu etwa 17.000 Unternehmen identifiziert und ausgewertet. Die Analyse basiert auf einem umfassenden Social Media Monitoring und berücksichtigt zentrale Faktoren wie Innovation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Arbeitsklima und Arbeitgeberattraktivität. Mit der Auszeichnung als „Arbeitgeber der Zukunft 2025“ würdigt das F.A.Z.-Institut Unternehmen, die den Wandel proaktiv gestalten, zukunftsfähige Strategien entwickeln und dabei ein Arbeitsumfeld schaffen, das gleichermaßen Sicherheit und Fortschritt vermittelt.

Die dbfp ist ein mittelständisch geprägtes Beratungshaus mit dem Fokus auf vermögende Privatkunden. Die Beratungsfelder umfassen die Anlageberatung und Vermögensverwaltung, Vorsorge und Absicherung sowie die Finanzierungsberatung.

Nach über 15 Jahren am Markt betreut die dbfp heute, mit ihrem bundesweiten Beratungsnetzwerk, Kundenvermögen in Höhe von über einer halben Mrd. Euro. Die Wertpapierdienstleistungen erbringt die dbfp im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung als gebundener Vermittler im Auftrag, im Namen und für Rechnung der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.

