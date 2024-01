dbramante1928 und freenet vertiefen Partnerschaft

Ølstykke (Dänemark), 31. Januar 2024 – Die Kooperation zwischen dem Mobilfunk- und Digital-Provider freenet und dem dänischen Nachhaltigkeitsspezialisten für Smartphone-Schutzhüllen, Taschen, Rucksäcke und Sleeves dbramante1928 ist eine Erfolgsstory. Im Verlauf der letzten 16 Monate haben sich die Produkte von dbramante1928 als echter Verkaufsschlager bei freenet entpuppt. Grund genug für dbramante1928 und freenet, die strategische Partnerschaft mit weiteren Produkten und Maßnahmen zu vertiefen.

Julia Schenke, Account Managerin für Deutschland bei dbramante1928, ist begeistert von der Zusammenarbeit mit freenet in Deutschland: „Unsere Erwartungen sind übertroffen worden. Dies hängt stark mit der professionellen Herangehensweise und der Marktkenntnis von freenet zusammen.“ Zu beiderseitigem Nutzen wolle man die Kooperation weiter ausbauen. Wichtig sei vor allem die Nachhaltigkeit: „Wir streben danach sicherzustellen, dass unsere gesamte Produktionskette nachhaltig ist, von unseren Produkten und dem Vertrieb bis hin zu Verpackung und Energieverbrauch“, so Julia Schenke (Account Managerin für Deutschland bei dbramante1928). „Unser Ziel ist es, ein klimapositives Unternehmen zu werden, was bedeutet, dass wir im Wesentlichen darauf abzielen, mehr zurückzugeben als wir nehmen.“

Die Wertschätzung ist beidseitig. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Kunden von dbramante1928 genauso begeistert sind wie wir selbst. Das Unternehmen setzt mit seinem Angebot ein echtes Ausrufezeichen im Markt für nachhaltiges Smartphone- und Tablet-Zubehör“, erklärt Jochen Otterbach, Geschäftsführer der freenet Shop GmbH, und ergänzt: „Die hohe Qualität der Produkte und die zunehmende Nachfrage unserer Kunden macht deutlich, dass die Kombination aus Nachhaltigkeit, Design und Funktionalität bei dbramante1928 für immer mehr Kunden ein echt attraktives Angebot ist.“

freenet baut im Rahmen der Kooperation das dbramante1928 Portfolio deutlich aus und vertieft damit weiter die strategische Partnerschaft der beiden Unternehmen. Dazu gehören unter anderem Smartphone Hüllen aus GRS-zertifiziertem Recyclingkunststoff und Display Schutzfolien namens EcoShield, die ebenfalls aus 100 Prozent recyceltem Plastik hergestellt werden, und denselben Härtegrad wie Glas aufweisen sowie keinen Qualitätsverlust beim Betrachten des Displays verursachen. Zudem findet sich in ausgewählten Shops eine eigene dbramante1928 Produkt-Wand, die das verfügbare Portfolio inklusive stylischer Rucksäcke und Weekender abbildet. Und natürlich sind im Onlineshop die Produkte von dbramante1928 als nachhaltig markiert – das weckt die Aufmerksamkeit der Kunden.

dbramante1928 ist eine dänische Designmarke, die sich auf nachhaltigen Geräteschutz spezialisiert hat. Die Produkte sind so konzipiert, dass sie den Planeten genauso schützen wie die Geräte, die sie abdecken – ohne Kompromisse bei Qualität, Funktionalität und Design zu machen. Die Kollektionen von Taschen, Handy-, Laptop-, Tablet-Hüllen und mehr werden aus GRS-zertifizierten recycelten und recycelbaren Kunststoffmaterialien oder upgecyceltem Vollnarbenleder hergestellt, das in einer eigenen, zu 100 Prozent CO2-neutralen Fabrik, hergestellt wird. Das Unternehmen ist zertifiziert bei Ecovadis, UN Global Compact, SBTi, Global Recycled Standard und Partner im „Climate Positive Programme“ des WWF.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dbramante1928.com .

Fotos, Videos und Datenblätter finden Sie hier: https://mailchi.mp/dbramante1928.com/material .

Über dbramante1928

Die dänische Marke dbramante1928 ist eines der nachhaltigsten Unternehmen der Welt. Seit 2020 arbeitet es mit dem WWF Dänemark, einem Teil des World Wide Fund for Nature, an einer nachhaltigen Produktion, von Produkten und Verpackungen bis hin zu Vertrieb und Energieverbrauch. Als einzige Case-Marke mit einer WWF-Partnerschaft hat sie sich gemeinsam hohe Ziele gesetzt. dbramante1928 hat sich verpflichtet, diese Ziele zu erreichen: für die Natur und das Klima, angeleitet durch den WWF.

Darüber hinaus ist dbramante1928 Unterzeichner des UN Global Compact und hat sich im Rahmen der Science Based Targets Initiative (SBTi) klimawissenschaftlich fundierte Netto-Null-Emissionsreduktionsziele gesetzt. Aufgrund dieser Aktivitäten wurde die Marke von EcoVadis, einem Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, mit dem Goldstandard ausgezeichnet und gehört damit weltweit zu den besten 2 Prozent.

Als Spezialist für erschwingliche, luxuriöse und kompromisslose Aufbewahrungs- und Kofferlösungen für Mobiltelefone, Laptops und Tablets treibt dbramante1928 sich selbst und seine Mitbewerber immer weiter voran, bis es den Netto-Nullpunkt erreicht hat. Morgen, dbramante1928, wird besser sein als heute.

Über freenet

freenet bietet ein umfangreiches Portfolio rund um die Themen Mobilfunk, Internet und TV-Entertainment. Online auf www.freenet-digital.de sowie in rund 500 Shops erhält jeder Kunde die ideale Lösung für sein digitales Leben. Deutschlandweit stehen die Mitarbeiter in den Shops mit umfangreichen Services und zu allen Fragen rund um Tarife und Smartphones der verschiedensten Anbieter zur Verfügung. Neben einer Onlinepräsenz und den eigenen Shops, ist freenet auch im Fachhandel, in Elektronikmärkten und in den Filialen der Marke GRAVIS vertreten und so immer in der Nähe der Kunden.

