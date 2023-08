DDoptics: Ein Zielfernrohr für Schießsport und Longrange

Der Chemnitzer Optikspezialist ergänzt mit dem „Nighteagle V6 5-30×50 NFX“ seine Tactical-Serie der Generation 3 um nützliche Funktionen.

Chemnitz, 03. August 2023 – Mit dem „Nighteagle V6 5-30×50 NFX“ hat die DDoptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG ihre Zielfernrohre der Tactical-Serie Generation 3 für Sportschützen und den Longrange-Bereich weiterentwickelt. Highlights sind ein größeres Sehfeld mit verbesserter Eyebox, der vergrößerte Absehen-Verstellbereich sowie ein praktischer Schnellverstellhebel am Okular.

Das Sehfeld des „Nighteagle V6 5-30×50 NFX“ ist bei 5-facher Vergrößerung mit 8 Metern größer als beim Vorgängermodell. Damit kann ein Fehlschuss leichter erkannt und korrigiert werden.

Dank der deutlich verbesserten Eyebox können Schützen während des Schusses besser im Bild bleiben. Dies ermöglicht es, den Kugelschlag im Ziel selbst zu beobachten, ohne einen zusätzlichen Spotter zu benötigen.

Großer Absehen-Verstellbereich mit Reichweitenvorteil

Weiteres Highlight beim Zielfernrohr „Nighteagle V6 5-30×50 NFX“ ist der vergrösserte Absehen-Verstellbereich auf 27 MRAD. Damit lassen sich beachtliche Reichweiten von bis zu 2 Kilometer erreichen, beispielsweise wenn eine Vorneigung von 40 MOA (cal.308) gewählt wird. Die Vorneigung ist empfehlenswert, da Bildschärfe und Präzision am größten sind, wenn die Absehenverstellung sich möglichst in der mittleren Einstellung befindet.

Komfortabler Vergrößerungswechsel

Von großem Nutzen in Sachen Handhabung und Bedienung ist ein Verstellring mit mehr Grip, mit dem der Schütze die Vergrößerung selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen schnell und präzise anpassen kann. Darüber hinaus verfügt das Zielfernrohr „Nighteagle V6 5-30×50 NFX“ über einen optional einschraubbaren Schnellverstellhebel. Damit lässt sich die Vergrößerung noch schneller und bequemer vornehmen. Beim Sportschießen und insbesondere beim Speedschießen mit schnellen Vergrößerungswechseln bringen diese Funktionen einen entscheidenden Vorteil.

Schnellverstellung mit punktgenauem Zerostop

Auf einer doppelten Skala lässt sich die Anzahl der gemachten Klickverstellungen ablesen und einstellen. Nach dem Einschießen kann die Absehenverstellung „genullt“ werden, indem die Sicherung des Turmes mittels Münze oder Schraubendreher gelöst wird. Im Anschluss wird die Nulleinstellung mittels des Zerostop von unten gekontert, um einen Anschlag bei der Position Null zu erreichen. Ausgehend von der Nullposition lassen sich verschiedene Schussentfernungen mittels eines Markierungssystems einstellen.

Taktisches Mildot-Leuchtabsehen in der 2. Bildebene

Das Zielfernrohr „Nighteagle V6 5-30×50 NFX“ verfügt über ein auf 10-fache Vergrößerung genormtes Mildot-Absehen in der 2. Bildebene. Damit bleibt es beim Vergrößerungswechsel immer gleich groß.

Selbst bei 30-facher Vergrößerung verdeckt das Fadenkreuz das Ziel nur 1,8 mm bei einer Schussdistanz von 100 m. Das Sehfeld beträgt bei dieser Maximalvergrößerung immer noch 1,1 m auf 100 m. Das Absehen verstellt sich pro Klick um 0,1 MRAD, also um 1 cm auf 100 m. Das entspricht auf 300 m einer Treffpunktlageveränderung von rund 3 cm pro Klick.

Stufenloser Glasfaser-Leuchtpunkt auch für den Nachtsichtgeräteeinsatz

Der Glasfaser-Leuchtpunkt, (optional auch in der automatischen IFiber-Version erhältlich) verdeckt das Ziel aufgrund seiner geringen Größe nur minimal.

Dank der Glasfasertechnik wird der Leuchtpunkt des Zielfernrohres bei starker Dimmung nicht nur dunkler, sondern auch feiner. Der Leuchtpunkt lässt sich stufenlos um 100 Prozent dimmen, bis er mit dem menschlichen Auge nicht mehr wahrgenommen werden kann.

Bei aktiviertem Leuchtpunkt stören weder lästiges Leuchten noch Reflexionen. Da der Leichtpunkt in Handarbeit produziert wird, können spezielle Kundenwünsche individuell berücksichtigt werden.

Unterhalb der Stufe 4 ist der Leuchtpunkt nur noch mit einem Nachtsichtgerät erkennbar. Auf Wunsch passt DDoptics den Leuchtpunkt an Nachtsichtgeräte vom Typ Photonis commercial-grade XD4 oder XR5 oder Gen. 3 an.

DDoptics gewährt auf das neue Zielfernrohr „Nighteagle V6 5-30×50 NFX“ eine Garantie von 30 Jahren. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.689,00 Euro inkl. MwSt. Erhältlich beim Anbieter (www.ddoptics.de) oder im sortierten Fachhandel.

Die DDoptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG, im Jahr 2007 gegründet, ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Vertrieb von optoelektronischen Geräten und Instrumenten. Zum Produktportfolio gehören Ferngläser, Spektive, Zielfernrohre und Nachtsichtgeräte für den Profi-Einsatz. Innovative Entwicklungen und höchste Qualität bei einem konkurrenzlosen Preis-Leistungsverhältnis überzeugen immer mehr Naturliebhaber, Jäger, Ornithologen und Outdoorfreaks.

