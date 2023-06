DDoptics: Eine Erfolgsgeschichte wie aus dem Bilderbuch

Mit einer Jubiläumsaktion und attraktiven Angeboten feiert das Chemnitzer Optikunternehmen sein 15-jähriges Bestehen.

Chemnitz, 19. Juni 2023 – Anlässlich ihres 15-jährigen Bestehens lädt die DDoptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG am 01. Juli zu einer Jubiläumsfeier in die Schönherrfabrik nach Chemnitz ein. Neben einem Werksverkauf mit attraktiven Sonderangeboten können Besucher im großzügig gestalteten Showroom Ferngläser, Spektive und Jagd-Optiken testen. Im Innenhof der Schönherrfabrik stehen DDoptics-Partner im Rahmen einer Jagd- und Outdoormesse für persönliche Gespräche zur Verfügung. Begleitet von Livemusik locken kulinarische Spezialitäten. Weiteres Highlight ist eine Laser-Show mit Feuerwerk.

DDoptics – Marke mit unschlagbarem Preis-Leistungsverhältnis

Vor 15 Jahren startete DDoptics in Dresden mit dem klaren Ziel vor Augen, hochwertige und, am Kunden orientiert, bedarfsgerechte optische Produkte zu entwickeln. 5 Jahre später expandierte das Unternehmen in die neu renovierte Schönherrfabrik nach Chemnitz, einer aus dem Jahr 1851 stammenden Webstuhlfabrik.

Heute ist DDoptics eine der angesehensten Marken in der Optikbranche. Mit Tausenden zufriedener Kunden im In- und Ausland sowie einer Vielzahl renommierter Partner. Sie alle schätzen das Preis-Leistungsverhältnis der Ferngläser, Spektive, Zielfernrohre, Wärmebild- und Nachtsichtgeräte von DDoptics, das bis heute seinesgleichen sucht.

Jubiläumsaktion: Werksverkauf zum Schnäppchenpreis für Jedermann

Davon können sich Besucher der Jubiläumsfeier überzeugen. Während des gesamten Jubiläumstages am 01. Juli können sie Produkte ausprobieren, testen und vergleichen. Bei Bedarf unterstützen Mitarbeiter und Partner von DDoptics. Anlässlich des Firmenjubiläums findet ein Werksverkauf mit exklusiven Angeboten und attraktiven Rabatten statt. Eine günstige Gelegenheit, sich mit hochwertigen Optikprodukten einzudecken – für den Eigenbedarf oder als Geschenk. Diese Verkaufsaktion ist einmalig und auf den Jubiläumstag begrenzt.

Der Jubiläumstag am 01. Juli beginnt um 9.00 Uhr mit einem Sektempfang und Snacks im Innenhof der Schönherrfabrik in der Schönherrrstraße 8 in Chemnitz. Wenig später fällt der Startschuss für die Jagd- und Outdoormesse mit begleitender Moderation und Musik durch Radio Chemnitz. Um 11.00 Uhr heißt es „Tischlein deck dich“ mit kulinarischen Leckereien. Ab 17.00 Uhr sorgen Livemusik, diverse Showeinlagen und ein Feuerwerk für beste Unterhaltung.

Weitere Informationen unter www.ddoptics.de

Die DDoptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG, im Jahr 2007 gegründet, ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Vertrieb von optoelektronischen Geräten und Instrumenten. Zum Produktportfolio gehören Ferngläser, Spektive, Zielfernrohre und Nachtsichtgeräte für den Profi-Einsatz. Innovative Entwicklungen und höchste Qualität bei einem konkurrenzlosen Preis-Leistungsverhältnis überzeugen immer mehr Naturliebhaber, Jäger, Ornithologen und Outdoorfreaks.

