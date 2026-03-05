DEAL-WOCHEN

Jetzt attraktive Schnäppchen entdecken!
Liebe Sport-, Schützen- und
Karnevalsbegeisterte!
Die Sommersaison rückt näher. Sportvereine starten durch,
Schützenvereine blicken voller Vorfreude auf die kommenden Feste und
Karnevalsvereine wissen: nach der Session ist vor der Session. Für alle Sport-,
Schützen- und Karnevalsbegeisterte lohnt sich in den nächsten Wochen ein Besuch
in unseren Online-Shops ganz besonders. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote
ausgewählter Pokale, Orden etc. zu echten Schnäppchenpreisen. Sichern Sie sich
Ihre Favoriten – solange der Vorrat reicht!Sport-Angebote
Klassikpokal-Serie:
ab 13,41 EUR (= 10 % Rabatt)
NEU: Pokal
in 3 verschiedenen Größen (16,5 cm, 19,0 cm, 21,5 cm hoch),
auf einer massiven Marmorsäule, mit einem Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres gewünschten Beschriftungstextes
(30 Gravurzeichen im Preis enthalten). Jahreszahl, Platzierungszahl und
Vereinsname werden kostenlos mit graviert.
Klassikpokal-Serie:
ab 11,25 EUR (= 10 % Rabatt)
NEU: Henkelpokal
mit Deckel in 7 verschiedenen Größen (von 24,0 x 8,0 cm bis 34,5 x 12,0
cm), auf einem Marmorsockel, mit einem Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres gewünschten Beschriftungstextes
(30 Gravurzeichen im Preis enthalten).
Marmortrophy-Serie: nur 22,41 EUR (= 10 % Rabatt)
NEU: Trophy (12,8 cm hoch) aus massivem Marmor in
Gold (1. Platz), Silber (2. Platz) und Bronze (3. Platz), mit einem Sportmotiv
Ihrer Wahl und Gravur Ihres
gewünschten Beschriftungstextes (30
Gravurzeichen im Preis enthalten).
Schnäppchen nicht verpassen, solange der Vorrat reicht: www.pokale-sack.deSchützen-Angebote
Schützenketten-Serie: nur 261,00 EUR (=
10 % Rabatt)
Edle
Kette (88 cm lang) in Silber und Altsilber mit 8 kleinen Schildern und 1 großen
Schild. Alle kleinen Schilder können auf der Vorderseite mit Ihrem gewünschten Beschriftungstext
graviert werden. Auf dem großen Schild ist zusätzlich zu einer Beschriftung auf
der Vorder- und Rückseite Platz für eine Schützenauflage (Vorderseite) und Ihr
Vereinswappen (Vorder- und Rückseite).
Klassikorden: nur 25,11 EUR (=
10 % Rabatt)
Orden
(4,2 x 4,2 cm) in Gold/Silber, mit Gravur Ihres gewünschten Beschriftungstextes
und Vereinswappens auf der Rückseite sowie einer Schützenauflage auf der
Vorderseite.
Klassikorden-Serie: nur 21,51 EUR (=
10 % Rabatt)
NEU:
Orden (5,3 x 5,3 cm) in 9 verschiedenen Farbkombinationen, mit Gravur Ihres gewünschten
Beschriftungstextes und Vereinswappens auf der Rückseite sowie einer
Schützenauflage auf der Vorderseite.
Schnäppchen
sichern, solange der Vorrat reicht: www.schuetzenorden-sack.deKarnevals-Angebote
3D-Color-Designorden: ab 4,86 EUR (= 10 % Rabatt)
NEU:
Dreidimensionaler Orden (7,0 x 7,0 cm) in den abgebildeten Farben, mit Gravur
Ihres gewünschten Beschriftungstextes und Vereinswappens, Band oder Kordel in
Wunschfarbe und Schmucksteinen.
Medaillenorden: ab 3,92 EUR (= 10 % Rabatt)
NEU: Orden (7,0 x 7,0 cm) in Medaillenform, in Gold,
Silber und Bronze, mit Gravur Ihres gewünschten Beschriftungstextes und
Vereinswappens sowie Band oder Kordel in Wunschfarbe.
Medaillenorden: ab 3,92 EUR (= 10 % Rabatt)
NEU: Orden (7,0 x 7,0 cm) in Medaillenform, in Gold,
Silber und Bronze, mit Gravur Ihres gewünschten Beschriftungstextes und
Vereinswappens sowie Band oder Kordel in Wunschfarbe.
Schnäppchen
nutzen, solange der Vorrat reicht: www.karnevalsorden-sack.de
Entdecken Sie unsere Deal-Wochen und sichern Sie
sich attraktive Angebote. Ihre Bestellung nehmen wir gerne entgegen. Selbstverständlich
realisieren wir auch Sonderanfertigungen – ganz nach Ihren persönlichen
Wünschen. Sprechen Sie uns an, und wir machen Ihnen umgehend ein Angebot, das Sie
überzeugen wird.
Schöne
Grüße vom Niederrhein
Ihr Heinz-Josef Sack und Team
Vereinsbedarf Sack gehört zu den führenden Anbietern für Vereinsbedarf und Auszeichnungen in den Bereichen Sport, Schützen und Karneval. Zum Angebot gehören u. a. Pokale und Medaillen, Pins und Anstecknadeln, Schützenorden und Karnevalsorden. Die Artikel gibt es nicht nur in Standardausführung, sondern auch als Sonderanfertigung nach den individuellen Wünschen der Kunden. 20 geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie modernste computergesteuerte Maschinen und 2.000 qm Lager- und Produktionsflächen sorgen für professionelle Abwicklung der Aufträge. Alle Artikel können auch über einen Online-Shop bestellt werden.
Firmenkontakt
Vereinsbedarf Sack
Heinz Josef Sack
Daimlerstr. 5-7
41516 Grevenbroich
02182 / 821811
02182 / 821830
http://www.vereinsbedarf-sack.de
Pressekontakt
GiraCom e. K.
Heinz Schmitz
Am Hammerwerk 22
41515 Grevenbroich
02181-819520
http://www.giracom.de
Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.