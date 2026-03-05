DEAL-WOCHEN

Jetzt attraktive Schnäppchen entdecken!

Liebe Sport-, Schützen- und

Karnevalsbegeisterte!

Die Sommersaison rückt näher. Sportvereine starten durch,

Schützenvereine blicken voller Vorfreude auf die kommenden Feste und

Karnevalsvereine wissen: nach der Session ist vor der Session. Für alle Sport-,

Schützen- und Karnevalsbegeisterte lohnt sich in den nächsten Wochen ein Besuch

in unseren Online-Shops ganz besonders. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote

ausgewählter Pokale, Orden etc. zu echten Schnäppchenpreisen. Sichern Sie sich

Ihre Favoriten – solange der Vorrat reicht!Sport-Angebote

Klassikpokal-Serie:

ab 13,41 EUR (= 10 % Rabatt)

NEU: Pokal

in 3 verschiedenen Größen (16,5 cm, 19,0 cm, 21,5 cm hoch),

auf einer massiven Marmorsäule, mit einem Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres gewünschten Beschriftungstextes

(30 Gravurzeichen im Preis enthalten). Jahreszahl, Platzierungszahl und

Vereinsname werden kostenlos mit graviert.

Klassikpokal-Serie:

ab 11,25 EUR (= 10 % Rabatt)

NEU: Henkelpokal

mit Deckel in 7 verschiedenen Größen (von 24,0 x 8,0 cm bis 34,5 x 12,0

cm), auf einem Marmorsockel, mit einem Sportmotiv Ihrer Wahl und Gravur Ihres gewünschten Beschriftungstextes

(30 Gravurzeichen im Preis enthalten).

Marmortrophy-Serie: nur 22,41 EUR (= 10 % Rabatt)

NEU: Trophy (12,8 cm hoch) aus massivem Marmor in

Gold (1. Platz), Silber (2. Platz) und Bronze (3. Platz), mit einem Sportmotiv

Ihrer Wahl und Gravur Ihres

gewünschten Beschriftungstextes (30

Gravurzeichen im Preis enthalten).

Schnäppchen nicht verpassen, solange der Vorrat reicht: www.pokale-sack.deSchützen-Angebote

Schützenketten-Serie: nur 261,00 EUR (=

10 % Rabatt)

Edle

Kette (88 cm lang) in Silber und Altsilber mit 8 kleinen Schildern und 1 großen

Schild. Alle kleinen Schilder können auf der Vorderseite mit Ihrem gewünschten Beschriftungstext

graviert werden. Auf dem großen Schild ist zusätzlich zu einer Beschriftung auf

der Vorder- und Rückseite Platz für eine Schützenauflage (Vorderseite) und Ihr

Vereinswappen (Vorder- und Rückseite).

Klassikorden: nur 25,11 EUR (=

10 % Rabatt)

Orden

(4,2 x 4,2 cm) in Gold/Silber, mit Gravur Ihres gewünschten Beschriftungstextes

und Vereinswappens auf der Rückseite sowie einer Schützenauflage auf der

Vorderseite.

Klassikorden-Serie: nur 21,51 EUR (=

10 % Rabatt)

NEU:

Orden (5,3 x 5,3 cm) in 9 verschiedenen Farbkombinationen, mit Gravur Ihres gewünschten

Beschriftungstextes und Vereinswappens auf der Rückseite sowie einer

Schützenauflage auf der Vorderseite.

Schnäppchen

sichern, solange der Vorrat reicht: www.schuetzenorden-sack.deKarnevals-Angebote

3D-Color-Designorden: ab 4,86 EUR (= 10 % Rabatt)

NEU:

Dreidimensionaler Orden (7,0 x 7,0 cm) in den abgebildeten Farben, mit Gravur

Ihres gewünschten Beschriftungstextes und Vereinswappens, Band oder Kordel in

Wunschfarbe und Schmucksteinen.

Medaillenorden: ab 3,92 EUR (= 10 % Rabatt)

NEU: Orden (7,0 x 7,0 cm) in Medaillenform, in Gold,

Silber und Bronze, mit Gravur Ihres gewünschten Beschriftungstextes und

Vereinswappens sowie Band oder Kordel in Wunschfarbe.

Schnäppchen

nutzen, solange der Vorrat reicht: www.karnevalsorden-sack.de

Entdecken Sie unsere Deal-Wochen und sichern Sie

sich attraktive Angebote. Ihre Bestellung nehmen wir gerne entgegen. Selbstverständlich

realisieren wir auch Sonderanfertigungen – ganz nach Ihren persönlichen

Wünschen. Sprechen Sie uns an, und wir machen Ihnen umgehend ein Angebot, das Sie

überzeugen wird.

Schöne

Grüße vom Niederrhein

Ihr Heinz-Josef Sack und Team

Vereinsbedarf Sack gehört zu den führenden Anbietern für Vereinsbedarf und Auszeichnungen in den Bereichen Sport, Schützen und Karneval. Zum Angebot gehören u. a. Pokale und Medaillen, Pins und Anstecknadeln, Schützenorden und Karnevalsorden. Die Artikel gibt es nicht nur in Standardausführung, sondern auch als Sonderanfertigung nach den individuellen Wünschen der Kunden. 20 geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie modernste computergesteuerte Maschinen und 2.000 qm Lager- und Produktionsflächen sorgen für professionelle Abwicklung der Aufträge. Alle Artikel können auch über einen Online-Shop bestellt werden.

Firmenkontakt

Vereinsbedarf Sack

Heinz Josef Sack

Daimlerstr. 5-7

41516 Grevenbroich

02182 / 821811

02182 / 821830



http://www.vereinsbedarf-sack.de

Pressekontakt

GiraCom e. K.

Heinz Schmitz

Am Hammerwerk 22

41515 Grevenbroich

02181-819520



http://www.giracom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.