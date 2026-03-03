Decision-Intelligence-Plattformen: FICO führt im Gartner® Magic Quadrant™ 2026

Berlin, 03. März 2026 – FICO (NYSE: FICO), ein global führender Anbieter von Analytiksoftware, wird im Gartner Magic Quadrant™ 2026 in der Kategorie Decision Intelligence Platforms als Leader eingestuft. Im Magic-Quadrant-Report wurde FICO anhand seiner Umsetzungskompetenz sowie der Vollständigkeit seiner Vision bewertet. FICO sieht diese Anerkennung als wichtigen Meilenstein, der das Engagement des Unternehmens für die Stärkung seiner Kunden und für nachhaltige Wirkung auf globaler Ebene widerspiegelt.

Den vollständigen Gartner® Magic Quadrant™ 2026 können Sie hier einsehen: https://www.fico.com/en/gartner-mq-2026-decision-intelligence-platforms

„Führende Anbieter vereinen operative Stärke mit einer klaren, zukunftsgerichteten Vision für entscheidungszentrierte Architekturen. Sie decken den gesamten Entscheidungslebenszyklus ab – von Modellierung und Orchestrierung bis hin zu Überwachung und Governance – und binden dabei moderne KI-Ansätze wie generative und agentische KI ein. Typisch sind modulare Architekturen, Low-Code-/No-Code-Umgebungen sowie leistungsfähige Governance-Strukturen, die regulatorischen und unternehmensweiten Anforderungen gerecht werden. Zudem überzeugen sie durch verlässliche Roadmap-Umsetzung, wirtschaftliche Stabilität und hohe Skalierbarkeit über Branchen und Regionen hinweg. Marktführer investieren außerdem intensiv in Innovation und integrieren Optimierung, Simulation und Erklärbarkeit, um vertrauenswürdige Automatisierung in großem Umfang zu ermöglichen.“

„Wir fühlen uns geehrt, von Gartner ausgezeichnet worden zu sein. Diese Anerkennung spiegelt unser Engagement wider, Unternehmen mit KI und praxisnahen Entscheidungsprozessen zu befähigen, Innovation, Agilität und nachhaltige Wirkung voranzutreiben“, sagte Nikhil Behl, President of Software bei FICO. „Als Marktführer im Bereich Decision Intelligence ermöglicht FICO Unternehmen, Entscheidungen in Echtzeit und in großem Maßstab zu treffen. Kern unserer Strategie ist es, Kunden durch kontinuierlich verfügbare Echtzeit-Einblicke zu unterstützen, die vernetzte Entscheidungen und kontinuierliches Lernen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg ermöglichen.“

Die 2019 eingeführte FICO® Platform befähigt Unternehmen, schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen, indem sie Entscheidungsintelligenz in dynamischen, lebenden Profilen bündelt, die jede Interaktion zusammenführen und in Echtzeit aktualisieren. Diese Profile ermöglichen eine schnelle Entscheidungsfindung auf Unternehmensebene, wobei Vertrauen und Erklärbarkeit zentrale Prinzipien darstellen. Durch ihre modulare Architektur ermöglicht FICO® Platform Unternehmen, unterschiedliche geschäftliche Herausforderungen auf Basis derselben Bausteine zu lösen und Assets sowie Funktionen wiederzuverwenden. Das Ergebnis sind konsistente Kundenentscheidungen, eine schnellere Markteinführung, und optimierte Betriebsabläufe. Darüber hinaus treibt die Plattform autonome Entscheidungsautomatisierung voran, bei der Systeme ohne menschliche Überprüfung handeln, sofern diese nicht erforderlich ist.

Weitere Informationen zu aktuellen Analystenanerkennungen für die Fähigkeiten der FICO® Platform finden Sie unter: https://www.fico.com/en/awards-recognition

Über Gartner und den Magic Quadrant

Gartner liefert Führungskräften und ihren Teams umsetzbare, objektive Einblicke. Die Expertise sowie die bereitgestellten Tools ermöglichen schnellere und fundiertere Entscheidungen sowie bessere Ergebnisse bei geschäftskritischen Prioritäten.

Der Gartner Magic Quadrant bewertet Anbieter nach Umsetzungsstärke (Ability to Execute) und Vollständigkeit ihrer strategischen Vision (Completeness of Vision). FICO ist stolz darauf, in diesem wichtigen Report zu den anerkannten Anbietern zu zählen.

Mehr über den Magic Quadrant

Gartner, Magic Quadrant for Decision Intelligence Platforms, David Pidsley, 26. Januar 2026

Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.

Dieses Grafikmaterial wurde von Gartner, Inc. als Teil eines umfassenderen Research-Dokuments veröffentlicht und sollte im Kontext des gesamten Dokuments bewertet werden. Das Gartner-Dokument ist auf Anfrage bei FICO erhältlich.

Gartner unterstützt weder Unternehmen, Anbieter, Produkte noch Dienstleistungen in seinen Publikationen, und empfiehlt Technologieanwendern nicht, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Inhalte von Gartner-Publikationen stellen die Meinungen der Business- und Technology-Insights-Organisation von Gartner dar und sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen. Gartner übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Veröffentlichung, einschließlich etwaiger Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über FICO

FICO (NYSE: FICO) treibt Entscheidungen voran, die Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt zum Erfolg verhelfen. Das 1956 gegründete Unternehmen ist ein Pionier in der Anwendung von prädiktiver Analytik und Datenwissenschaft zur Verbesserung operativer Entscheidungen. FICO hält mehr als 200 US-amerikanische und internationale Patente auf Technologien, die die Rentabilität, Kundenzufriedenheit und das Wachstum von Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel und vielen anderen Branchen steigern. Unternehmen in mehr als 80 Ländern vertrauen auf die bewährten Lösungen von FICO und schützen damit unter anderem 4 Milliarden Zahlungskarten vor Betrug, verhelfen Menschen zu Krediten und stellen sicher, dass Millionen von Flugzeugen und Mietwagen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung stehen. Der FICO® Score, der von 90 % der führenden US-amerikanischen Kreditgeber verwendet wird, ist das Standardmaß für das Kreditrisiko von Verbrauchern in den USA. Darüber hinaus wurde er in über 40 weiteren Ländern verfügbar gemacht, um das Risikomanagement, den Zugang zu Krediten und die Transparenz zu verbessern.

Erfahren Sie mehr unter https://www.fico.com/de/

