Deep Learning treibt Cognitive Process Automation zu neuen Höhen

Insiders Technologies berichtet auf der Fachkonferenz “Intelligent Automation World Series” über neue Chancen für die KI-basierte Automatisierung von Prozessen durch Deep Learning.

Kaiserslautern, 1. September 2021 – Insiders Technologies, der technologisch führende Anbieter von Software für intelligente Prozessautomatisierung, führt im Rahmen des Super Innovation Days in neue Möglichkeiten der Prozessautomatisierung mit Deep Learning ein.

Die Fachkonferenz “Intelligent Automation World Series” ist eines der größten Events des Shared Services & Outsourcing Network (SSON) und findet in diesem Jahr zum 14. Mal statt. Im Rahmen der dreitägigen Online-Konferenz vom 7. – 9. September tauschen sich Experten und Anwender über neue Ansätze in der Prozessautomatisierung aus. Das SSON hat Insiders Technologies als Technologieführer für KI-basierte Verfahren eingeladen, in einem Vortrag einen Überblick über vielversprechende, neue Ansätze in der Cognitive Process Automation zu geben.

“Wir leben in einer Welt, in der immer schnellere technologische Veränderungen kontinuierlich neue Chancen für mehr Geschäft oder Effizienz schaffen, die es zu nutzen gilt. Insbesondere im Bereich der Prozessautomatisierung haben die neuesten Entwicklungen in der KI den Weg für Automatisierungsmöglichkeiten geebnet, von denen man bisher nur träumen konnte”, erklärt Dr. Armin Stahl, Product Manager bei Insiders Technologies. “Aber wie stellt man sicher, dass man sich im Dschungel der technologischen Versprechungen nicht verirrt? Wie erkennt man diejenigen, die sich in greifbaren Wert niederschlagen? Hier wollen wir Hilfestellung geben.”

“In unserem Vortrag zeigen wir auf, wie Deep Learning ein ganz neues Leistungsniveau für OCR öffnet, wie Low-Code-Ansätze die Extraktion beflügeln können und welche Innovation in der Klassifikation und bei Plattformen bestehen”, erklärt Christian Bokelmann, Head of Sales bei Insiders Technologies. “Wir werden die Potenziale von neuen KI-Verfahren für die Prozessautomatisierung beleuchten und konkrete Tipps für den Weg dorthin geben.”

Der Vortrag mit dem Titel “Exploring Next Level Cognitive Process Automation Powered By Deep Learning – Visions Become Reality” beginnt am Dienstag, den 7. September 2021, um 16:30 Uhr als Online-Event. Interessenten können sich kostenlos hier anmelden: https://www.ssonetwork.com/events-intelligent-automation-world-series

Insiders Technologies ist ein führender Anbieter von KI-basierten Lösungen zur intelligenten Prozessautomatisierung. Die automatisierte, kognitive Verarbeitung von Informationen wie beispielsweise im Input-Management von Dokumenten in Order-to-Cash- (O2C) und Purchase-to-Pay-Prozessen (P2P) oder in der automatisierten Verarbeitung von Kundenkommunikation (Response Management) über alle Kanäle hinweg von E-Mail, Social Media bis hin zu Chatbots (Omni-Channel) sind Kompetenzschwerpunkte. Auf der Insiders Automation Platform vereint Insiders Technologies alle relevanten Technologieansätze der KI zu einem leistungsstarken Motor für intelligente Prozessautomatisierung.

Weitere Informationen über den Hersteller intelligenter Software auf Basis von Künstlicher Intelligenz: https://www.insiders-technologies.de/

Insiders Technologies ist das erfolgreichste Spin-off des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI). Das vielfach ausgezeichnete Produkthaus ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von KI-basierter Software für intelligente Prozessautomatisierung. Über 3.000 Unternehmen weltweit setzen für ihre Dokumentverarbeitung und Kundenkommunikation auf Insiders Produkte und Cloud-Services. https://www.insiders-technologies.de/

