DEFENDERBOX OT für mehr OT-Sicherheit

DEFENDERBOX baut sein Angebot im Bereich OT- und industrielle Cybersicherheit weiter aus

DEFENDERBOX baut sein Leistungsportfolio im Bereich industrieller Cybersicherheit weiter aus und geht dazu eine strategische Partnerschaft mit Radiflow ein, einem führenden Anbieter von OT-Cybersicherheits- und Risikomanagementlösungen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Sicherheit von Betriebstechnik (OT) in industriellen Umgebungen nachhaltig zu verbessern.

Im Zentrum steht die DEFENDERBOX-Plattform: Durch die Integration der fortschrittlichen Bedrohungserkennung von Radiflow erweitert DEFENDERBOX OT seine Lösung um leistungsstarke Analyse- und Monitoring-Funktionen. Unternehmen erhalten so eine umfassende, passive und nicht-intrusive Überwachung ihrer industriellen Netzwerke – ohne Eingriffe in laufende Produktionsprozesse.

Angesichts steigender Cyberrisiken in der Industrie wird es immer wichtiger, Sicherheit und Produktionskontinuität miteinander zu verbinden. Genau hier setzt DEFENDERBOX OT an: Die Plattform ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung, vollständige Transparenz und eine frühzeitige Erkennung von Risiken – bei gleichzeitig störungsfreiem Betrieb.

Die Vorteile für Unternehmen im Überblick:

– Passive, nicht-intrusive Überwachung ohne Unterbrechung der Produktion

-V ollständige Transparenz über OT-Assets, Kommunikationsstrukturen und kritische Systeme

– Frühzeitige Erkennung von Anomalien und Cyberbedrohungen

– Schnellere und fundiertere Reaktionsmöglichkeiten für Sicherheits- und Betriebsteams

– Verbesserte Übersicht und Kontrolle über den gesamten Produktionsbetrieb

Ilan Barda, CEO von Radiflow, erklärt:

„Industrieunternehmen benötigen Sicherheitslösungen, die kritische Infrastrukturen schützen, ohne den Betrieb zu beeinträchtigen. Durch die Integration unserer Technologie in DEFENDERBOX OT ermöglichen wir tiefere Einblicke in industrielle Netzwerke und ein proaktives Management von Cyberrisiken.“

Auch Markus Schulte, CEO von DEFENDERBOX, betont den Mehrwert der Kooperation:

„DEFENDERBOX OT wurde entwickelt, um industrielle Umgebungen mit minimalen Eingriffen abzusichern. Durch die Partnerschaft mit Radiflow erweitern wir unsere Plattform gezielt um zusätzliche Expertise in der Bedrohungserkennung. Unsere Kunden profitieren von maximaler Transparenz, frühzeitigen Warnmechanismen und einer stabilen, sicheren Produktion.“ Gemeinsam setzen DEFENDERBOX und Radiflow neue Maßstäbe in der industriellen Cybersicherheit.

Die kombinierte Lösung vereint OT- und IT-Sicherheit in einer zentralen Plattform und bietet Unternehmen eine leistungsstarke, passive Sicherheitsarchitektur. Das Ergebnis: höhere Cyber-Resilienz, bessere Betriebssteuerung und zuverlässiger Schutz kritischer Infrastrukturen – ohne Kompromisse bei der Verfügbarkeit.

DEFENDERBOX ist ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen für industrielle, operative Technologie- (OT) und IT-Umgebungen. Seine Flaggschiff-Plattformen DEFENDERBOX OT & IT bieten automatisierte Überwachung, vollständige Transparenz über Anlagen und Kommunikation sowie fortschrittliche Bedrohungserkennung – ohne den Betrieb zu stören. DEFENDERBOX wurde für Industrieunternehmen und Konzerne entwickelt und hilft Sicherheits- und Betriebsteams dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen, sicher zu reagieren und die Cyber-Resilienz sowohl in Produktionssystemen als auch in Unternehmens-IT-Netzwerken zu stärken.

DEFENDERBOX genießt weltweit Vertrauen und schützt kritische Betriebsabläufe und Geschäftsdaten bei gleichzeitiger Gewährleistung einer kontinuierlichen Leistung.

Kontakt

SMB Cybersecurity GmbH

Regine Heue

Freiherr-vom-Stein Str. 7B

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