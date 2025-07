dehner academy: Talentmanagement ist Strategie

Alice Dehner rät, Talentmanagement strategisch zu denken, um Fachkräftemangel und Stillstand zu begegnen.

Der Begriff „War for Talents“ ist nun einige Jahrzehnte alt und doch wirken viele Unternehmen, als hätte sie dieser Krieg bis heute nicht erreicht. Schlüsselpositionen bleiben unbesetzt, qualifizierte Mitarbeitende kehren innerlich dem Unternehmen den Rücken und dringend benötigte Innovationsimpulse versickern im Tagesgeschäft. Aus Sicht der dehner academy ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, mutig umzudenken und Talentmanagement als strategisches Muss zu verstehen.

„Talentmanagement ist ein unternehmenskritischer Erfolgsfaktor. Wer es strategisch verankert, investiert in Menschen wie auch in Innovationsfähigkeit, Resilienz und Zukunftssicherheit“, betont Alice Dehner, Geschäftsführerin der dehner academy. Der Fachkräftemangel habe sich zum Dauerproblem entwickelt. Unternehmen stünden unter wachsendem Druck, qualifizierte Mitarbeitende zu finden und vor allem gezielt zu entwickeln, langfristig zu binden und mit den strategischen Unternehmenszielen zu verzahnen. Dabei reiche das klassische Recruiting-First-Modell längst nicht mehr aus. Es brauche ein neues Verständnis von HR: weg von der reinen Verwaltung, hin zur aktiven Mitgestaltung.

In der Praxis sieht die dehner academy noch großen Nachholbedarf. HR-Abteilungen arbeiten häufig in funktionalen Silos, während das eigentliche Potenzial eines integrierten, strategisch ausgerichteten Talentmanagements ungenutzt bleibt. Ein solches Managementkonzept muss alle Kernprozesse verbinden und in eine gemeinsame Richtung lenken. Besonders wichtig sei dabei die Rolle der Führungskräfte. Sie seien es, die im Arbeitsalltag unmittelbar mit Mitarbeitenden interagieren, Potenziale erkennen, fördern oder eben auch ignorieren. „Wenn diese Schlüsselpersonen nicht eingebunden sind, fehlt dem gesamten System das Fundament. Führungskräfte erleben Talente im Alltag. Sie müssen wissen, wie sie mit ihnen arbeiten, sie entwickeln und fördern können“, sagt Alice Dehner. „Wenn ihnen dafür das Bewusstsein, die Werkzeuge oder die Verantwortung fehlen, bleibt Talentmanagement reines Wunschdenken.“

Inhaltlich orientiert sich das Talentverständnis der dehner academy an einem hybriden Ansatz. Die wissenschaftliche Diskussion unterscheidet zwischen exklusiven und inklusiven Modellen: Während exklusive Ansätze nur einen kleinen Teil der Mitarbeitenden als High Potentials fokussieren, setzen inklusive Modelle auf die Entwicklungsfähigkeit aller. Beide Perspektiven haben ihre Berechtigung, entscheidend ist eine passgenaue Mischung, die zur Kultur, Struktur und Zielsetzung des jeweiligen Unternehmens passt. Denn strategisches Talentmanagement ist kein Standardprodukt. Es muss individuell gedacht, klar kommuniziert und nachhaltig verankert sein.

Ziel ist dabei neben einer höheren Effizienz in der Personalplanung vor allem eine zukunftsfähige Unternehmenskultur, in der Zugehörigkeit, Entwicklung und Innovationsfreude gelebt werden können. Dafür braucht es Transparenz, Dialog, Feedbackprozesse und ein klares Commitment der Unternehmensleitung. Nur wenn Talente ernsthaft entwickelt und Perspektiven aufgezeigt werden, entsteht eine Umgebung, in der Menschen ihr volles Potenzial entfalten wollen und können.

Die dehner academy versteht Talentmanagement deshalb nicht als reaktive Maßnahme gegen den Fachkräftemangel, sondern als langfristigen Entwicklungsprozess, der strategisch mit der Unternehmensausrichtung verbunden sein muss. Interessierte Organisationen, die Talentmanagement in ihrer Unternehmenskultur verankern und für die Zukunft aufstellen möchten, können mit der dehner academy Kontakt aufnehmen.

In ihrem Business Podcast gibt Alice Dehner regelmäßig Impulse für Führungskräfte, Management-Input und Gedanken, die Unternehmen für die Zukunft stärken: www.dehner.academy/podcast/

Nähere Informationen zur dehner academy erhalten Sie unter: www.dehner.academy

Unter dem Motto: „Ihr Potenzial ist unsere Stärke“ unterstützt die dehner academy seit mehr als 30 Jahren mit Leidenschaft, Expertise und Erfahrung Menschen dabei, sich weiterzuentwickeln. Sie sind Experten für Organisationsentwicklung und Changemanagement, Beratung, Führungs- und Vertriebstrainings, Business- und Life-Coachings sowie in Ausbildungsreihen für Coaches, Führungskräfte und Personaler. Auf Basis ihres profunden, psychologischen Know-hows und der jahrzehntelangen Erfahrung bietet die dehner academy passgenaue Konzepte, Maßnahmen und Lösungen für Management, HR und Fachkräfte, die sich weiterentwickeln wollen.

