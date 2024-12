Deine Karriere im Stahlbau: Hoving+Hellmich Osnabrück

Schlosser, Schweißer, Monteur (m/w/d) in Osnabrück gesucht

Hoving+Hellmich, ein führendes Unternehmen im Bereich Stahlbau, erweitert sein Team und sucht ab sofort engagierte Schlosser, Schweißer und Monteure (m/w/d) in Osnabrück. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Teil eines dynamischen Unternehmens zu werden, das für Qualität und Innovation steht. Interessierte Bewerber sind eingeladen, sich um eine spannende Karriere in der Stahlbaubranche zu bewerben.

In den letzten Jahren hat sich Hoving+Hellmich als einer der renommiertesten Anbieter im Stahlbau etabliert. Mit einer breiten Palette an Projekten, die von Industrieanlagen bis hin zu anspruchsvollen Bauvorhaben reichen, suchen wir Fachkräfte, die unser Team verstärken und gemeinsam mit uns an der Umsetzung anspruchsvoller Projekte arbeiten möchten. Wir bieten Ihnen ein modernes Arbeitsumfeld, attraktive Vergütung und umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.

Wir legen großen Wert auf Teamarbeit und eine offene Unternehmenskultur. Bei Hoving+Hellmich haben Sie die Chance, Ihre Fähigkeiten und Talente in einem unterstützenden Umfeld einzubringen. Unsere Mitarbeiter profitieren von einer umfassenden Einarbeitung sowie regelmäßigen Schulungen, um ihre berufliche Entwicklung voranzutreiben.

Wenn Sie eine Leidenschaft für den Stahlbau haben und in einem innovativen Unternehmen arbeiten möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Stahlbau. Tradition trifft Innovation

Kontakt

HOVING + HELLMICH GMBH

Gerrit Hellmich

Heinrich-Hasemeier-Straße 6

49076 Osnabrück

0541 / 12 19 10



https://www.hoving-hellmich.de/

