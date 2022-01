DeinKult Cafe & Jugendhilfswerk jetzt rundum sicher

Verisure Sicherheitsprofis aus Ratingen sponsern Einbruchschutz mit 24/7 Fernüberwachung

Ratingen/Essen, 28.01.2022 – Als Mitte Januar zum sechsten Mal in zwei Jahren in das Essener deinKult Cafe und Jugendhilfswerk deinKult e.V. eingebrochen wurde, entstand ein Sachschaden von 24.000 Euro. Für den Ratinger Rundum-Sicherheitsanbieter Verisure mit seinem fernüberwachten Alarmsystem ist das der Anlass, das Gebäude der Initiative in Altenessen und seine Betreiber nun rund um die Uhr zu schützen. Ihren smarten Einbruchschutz stellen die Sicherheitsexperten kostenlos zur Verfügung.

Das deinKult Cafe bewirtet mit seinem Angebot nicht nur seine Gäste. Jugendliche, unabhängig von ihrer sozio-kulturellen Herkunft, finden hier eine Anlaufstelle für Schutz und individuelle Hilfe in Notsituationen. In Ruhe können sie ihre Lage schildern, erhalten einen sicheren Raum und die nötige Unterstützung. „Kinder sind unsere Zukunft; deshalb müssen wir sie von der Straße wegholen, stärken, ihnen Perspektiven aufzeigen und sie fördern“, erklärt Eyyüphan Duy, der die Initiative gemeinsam mit seiner Frau ins Leben rief, für die, wie er berichtet, Oberbürgermeister Thomas Kufen die Schirmherrschaft übernahm.

Den Sicherheitsexperten von Verisure ist es ein Herzens-Anliegen, das deinKult Cafe und Jugendhilfswerk vor weiteren Einbrüchen zu schützen. „Es ist das Recht eines jeden, geschützt und in Sicherheit zu sein. Wir von Verisure sind Menschen, die Menschen beschützen“, so Alvaro Grande, Geschäftsführer des Sicherheitsanbieters. „Wir arbeiten in multikulturellen Teams mit Kolleg*Innen aus über 20 Herkunftsländern. Unterm Strich ist unsere Erfahrung, dass Diversität in jeder Hinsicht bereichert. Wichtig ist, dass man sich mit Respekt und auf Augenhöhe als Mensch begegnet.“

Das Ehepaar Duy und das deinKult-Team freuen sich sehr über den smarten 24/7 Rundum-Schutz mit SOS-Button vom europäischen Marktführer. Jetzt werden sie nicht nur benachrichtigt, wenn etwas Ungewöhnliches geschieht. Bei dem leisesten Einbruchsversuch wird sofort die VdS-zertifizierte Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) von Verisure auf den Plan gerufen, die binnen 40 Sekunden über Ton und Bild die Gefahrenlage prüft und sofort handelt. Im Falle eines Einbruchs lösen die NSL-Fachkräfte die ZeroVision® Rauchbarriere aus, die Einbrecher vertreibt und effektiv vor Diebstahl und Vandalismus schützt.

Funfact am Rande

Schon gewusst? Nicht nur das Essener deinKult Cafe, sondern auch der Polizeichef in der Serie „Haus des Geldes“ vertraut auf den Rundum-Schutz von Verisure. Wie man in Staffel 5, Folge 6 (Min. 44:30 – 48:12) sehen kann, weiß er, wenn er den SOS in seinem smarten Verisure Alarmsystem auslöst, sind drei Minuten später die Einsatzkräfte zur Stelle…

KONTAKT DEINKULT

Eyyüphan Duy, Mobil: +49 160 77 54 240, E-Mail: info@deinKult.de

Jugendhilfswerk deinKult e.V. & deinKult Cafe, Karl-Denkhaus-Str. 11-13, 45329 Essen

Was macht Verisure?

Verisure ist der führende europäische Anbieter von professionell überwachten Hochsicherheits-Alarmsystemen und zertifiziertem Rund-um-die Uhr Fern-Monitoring. Mit durchschnittlich 600.000 Installationen jährlich sorgt Verisure für die Sicherheit von 4 Millionen Kunden in 17 Ländern Europas und Lateinamerikas. Das Unternehmen schützt Privathaushalte und Kleinunternehmern mittels modernster Sicherheitslösungen und verhilft ihnen damit zu einem sorgenfreieren Leben. Verisure ist in vielen Ländern bereits bekannt für seine innovativen Produkte und Dienstleistungen, hohe Kundenorientierung sowie exzellenten Vertriebsleistungen. Auch in Deutschland wächst Verisure trotz der weltweiten Pandemie rapide. Obwohl das Unternehmen hier erst seit Ende 2018 aktiv ist, schützen die Sicherheitsexperten unter der Leitung von Alvaro Grande Royo-Villanova mit mittlerweile über 350 Mitarbeitern bereits mehr als 13.000 zufriedene Kunden in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein.

Verisure, das Unternehmen

1988 als Sparte der schwedischen Firma Securitas AB gegründet, wurde Verisure (bzw. Securitas Direct) rasch zum eigenständigen Anbieter erschwinglicher Alarmanlagen für Privathaushalte. 1993 kam das live-Monitoring, also die Rund-um-die Uhr-Überwachung durch Mitarbeiter der eigenen Notruf- und Serviceleitstellen hinzu. 1996 wurde das Angebot auf Kleinunternehmen ausgeweitet. Seit den 1990er Jahren expandiert die Verisure Gruppe mit Hauptsitz in Genf in Europa sowie in Latein- und Südamerika. Das globale Unternehmen geführt von CEO Austin Lally tätigt heute rund 600.000 Installationen im Jahr, beschäftigt über 17.000 Mitarbeiter und schützt insgesamt über 4 Millionen Kunden in 17 Ländern, darunter Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien und Deutschland.

Was bedeutet Verisure?

„Veri“ kommt von Verifizieren. Damit ist gemeint, dass die VdS-zertifizierten Fachkräfte der hauseigenen 24/7 Notruf- und Serviceleitstelle in Ratingen bei eingehenden Signalen des Hochsicherheits-Alarmsystems überprüfen, ob es sich um einen Fehlalarm oder einen Notfall handelt. Bei letzterem werden sofort Polizei, Wachdienst und Rettungskräfte eingeschaltet und bei Bedarf der nebelartige ZeroVision® Sichtschutz als Diebstahlsicherung ausgelöst. Das „Sure“ steht für die Zuverlässigkeit, die Sicherheit und den von Verisure gewährten Rundum-Schutz.

PRESSEKONTAKT

Alexandra Wenglorz, PR und Content Manager

Mobil: +49 174 32 41 906 E-Mail: alexandra.wenglorz@verisure.de

Verisure Deutschland GmbH, Balcke-Dürr-Allee 2, 40882 Ratingen

Bildquelle: Lukas Zachos