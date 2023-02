Dekorative realistische Kunststoff Pflanzen im Einsatz

Dekorative Kunstpflanzen können einen realistischen Hauch von Natur in jeden Raum bringen, und es gibt unzählige Möglichkeiten, sie zu verwenden.

Dekopflanzen, die heute von natürlichen Pflanzen optisch nicht mehr zu unterscheiden sind, bieten im praktischen Alltag sehr viele Vorteile. Sie müssen weder gegossen noch beschnitten werden, haben niemals braune (vergilbte) Blätter und verlieren auch keine Blätter, Blüten und Knospen.

Pflegeleichte Dekopflanzen

Diese Schmuckstücke im Büro und daheim gedeihen ganz ohne Gärtner und auch bei Menschen, die eher keinen „grünen Daumen“ haben. Sie sehen einfach immer schön aus, unabhängig davon, ob sie das nötige Licht bekommen oder wie die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur im Raum beschaffen ist. Das ist gerade in klimatisierten Zimmern sehr wichtig. Ein weiterer, unschätzbarer Vorteil von Dekopflanzen ist die Möglichkeit, sie beliebig in Form zu bringen: Ihre Pflanzenstängel lassen sich nämlich durch Biegen oder Drapieren jederzeit neu positionieren und individuell formen.

Wie behandeln Sie Ihre Dekopflanzen?

Die Dekopflanzen kommen fertig getopft mit täuschend echt aussehender Erde zu Ihnen. Sie können sie auf- und abstellen, wo Sie möchten: Eine Pilz- oder Schimmelbildung ist nicht möglich. Die Reinigung funktioniert ganz einfach mit einem feuchten, nicht fasernden Tuch. Wenn die Blätter der Dekopflanzen eingestaubt sind, brausen Sie diese unproblematisch in der Dusche ab, auch eine Reinigung mit Luftdruck oder eben mit dem Staubtuch ist möglich. Wichtig in der Grippesaison und wegen der Gefahren durch Corona: Kunstpflanzen können desinfiziert werden. Auch ihre Behandlung mit antistatischen Mittel ist möglich. An einem Platz mit viel Sonnenlicht empfiehlt sich der Einsatz von etwas UV-Schutz-Spray, das den Dekopflanzen nichts ausmacht.

Einsatzbereiche von Dekopflanzen

Die Dekopflanzen lassen sich überall aufstellen, so auch an lichtarmen und unzugänglichen Bereichen im Büro oder in der Wohnung. Welche Arten Sie wo miteinander kombinieren, bleibt vollkommen Ihnen überlassen: Verschiedene Kunstblumen vertragen sich immer untereinander. An eine Bar passen sie ebenso gut wie in Büros, auf die dortigen Arbeitstische, in Besprechungsräume, in den Ruhebereich von Büroetagen oder in Schalterhallen. Kindergärten stellen sie ebenso gern auf wie Arztpraxen und Krankenhäuser. Daheim können Sie die Dekopflanzen auf Ihrem Balkon drapieren, wo sie klaglos jedes Wetter überstehen, aber auch im Keller, in sonstigen fensterlosen Räumlichkeiten und in dunklen Gängen. Stellen Sie die schmucken Blumen und Pflanzen auf Fensterbänke und auf Ihre Terrasse, kurz: indoor überall, wo Sie es mögen, und ebenso im Außenbereich. Sie machen eine hervorragende Figur in Seniorenheimen, Hotels und Gastronomiebetrieben, wo sie das Ambiente deutlich aufwerten, ohne eine aufwendige Pflege zu verlangen. Hier noch ein Tipp: Für eine höhere Standfestigkeit im Außenbereich können Sie den Pflanztopf in einen größeren Übertopf stellen und diesen mit Sand oder Kieselsteinen füllen.

Vorteilsliste von Dekopflanzen

Kein Beschneiden erforderlich.

Kein Gießen erforderlich.

Verlieren keine Blüten, Blätter oder Knospen

Gedeihen ohne Gärtner.

Pflanzenstängel können jederzeit durch drapieren oder biegen neu positioniert und individuell geformt werden.

Einsatz bei ungünstigen Lichtverhältnissen ideal.

Einsatz bei Temperaturschwankungen, z.B. durch Klimaanlage, möglich.

An unzugängliche Bereiche im Büro oder Wohnraum einsatzfähig.

Keine Pilz- oder Schimmelbildung möglich.

Reinigung ist mit einem feuchten, nicht fasernden Tuch, jederzeit problemlos möglich.

Abbrausen in der Dusche möglich, oder mit Luftdruck.

Kunstpflanzen können desinfiziert werden.

Behandlung mit antistatischen Mittel möglich.

Behandlung mit UV-Schutz-Spray möglich, beim Einsatz an sonnenintensiven Plätzen

Verschiedene Kunstblumen können zusammen kombiniert werden (sie vertragen sich).

Bewässerung von Kunstpflanzen ist nicht erforderlich

Insektenbefall von Kunstpflanzen ist nicht möglich

Kunstpflanzen können in jede Ecke des Büros gestellt werden.

in der Arztpraxis

im Krankenhaus

auf dem Balkon

Kellerräume

fensterlose Räumlichkeiten

dunklen Gängen

Fensterbänke

Büroarbeitstisch

auf der Terrasse

Indoor und auch im Außenbereich

Seniorenheimen

Hotels

Gastronomiebetrieben

