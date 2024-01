Delinea erweitert seinen Marketplace mit neuen Integrationen und Tools für mehr Sicherheit und Effizienz

Der PAM-Experte hat sein Ökosystem jüngst weiter ausgebaut, um Privilegienkontrollen in der gesamten IT- und Sicherheitsbranche einzubetten

Delinea, ein führender Anbieter von Lösungen, die das Privileged Access Management (PAM) nahtlos erweitern, hat seinen Delinea-Plattform-Marketplace seit März 2023 um mehr als vierhundert Integrationen, Tools, Anwendungen und Downloads erweitert. Die Neuzugänge decken dabei ein breites Spektrum an Integrationen mit IT- und Sicherheitslösungen ab, einschließlich branchenführender Software für Security Information und Event Management (SIEM), Identity Governance (IAM/IGA), IT Service Management (ITSM) und Disaster Response (EDR, EPP).

Laut Gartner ist das Integrationspotenzial mit bereits vorhandener Software der drittwichtigste Faktor für Softwarekäufer. In einem typischen Unternehmen verwenden Cybersicherheitsteams, IT-Betrieb, Cloud-Architekten und -Ingenieure eine ständig wachsende Anzahl von Systemen zur Verwaltung, Überwachung und zum Schutz ihrer Unternehmen. Die Systeme verschiedener Anbieter sind jedoch oft nicht miteinander verbunden, die Daten sind in Silos gefangen und die Prozesse würden ohne manuelle Eingriffe zusammenbrechen, was sie anfällig für Angriffe macht. Außerdem verschwenden die Nutzer oft wertvolle Zeit damit, Aufgaben manuell zwischen den Systemen zu replizieren, was das Fehler- und Risikopotenzial erhöht.

Integrationen, Tools und Anwendungen können dank des modernen technischen Designs, der Prozesse und der flexiblen APIs von Delinea schnell entwickelt und validiert werden. So bietet der Plattform-Marktplatz eine wachsende Auswahl an IT- und Sicherheitsintegrationen, die es Kunden ermöglichen, PAM in die bestehenden Arbeitsabläufe ihrer Organisation einzubinden. Dies erhöht die End-to-End-Transparenz und erweitert die Möglichkeiten, Fehlkonfigurationen oder anomale Aktivitäten auf der gesamten Angriffsfläche zu entdecken und schnell zu beheben. Außerdem bietet der Marktplatz anpassbare Lösungen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, die Zeit sparen, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Damit wird für IT- und Geschäftsanwender die Einführung von Best Practices für die Sicherheit einfacher und sicherer.

„Wir wissen, dass Auswahl, Freiheit und Flexibilität für unsere Kunden sehr wichtig sind“, sagt Phil Calvin, Chief Product Officer bei Delinea. „Indem wir einen einfachen Zugang zu einer breiten Palette von validierten Integrationen bieten, geben wir unseren Kunden die Möglichkeit, ein Ökosystem zu schaffen, das für ihr Unternehmen funktioniert und ihnen erlaubt, PAM in ihrem eigenen Tempo zu erweitern.“

Alle auf dem Marktplatz verfügbaren Integrationen werden von Delinea getestet und validiert. Detaillierte Informationen mit Links zu Dokumentationen und Support-Services sowie die fertig konfigurierten Integrationen werden regelmäßig überprüft. „Dies gibt den Benutzern die Gewissheit, dass sie immer auf die neueste Version zugreifen können“, so Phil Calvin.

Der Marktplatz der Delinea-Plattform umfasst derzeit:

über 130 einzigartige, validierte ISV-Integrationen

mehr als 70 integrierte Passwortwechsler, plus Anpassungen

50+ eingebaute Secret-Vorlagen, plus Anpassungen

Dutzende von Identitätsintegrationen, einschließlich SSO, SAML und MFA-Optionen

15+ sofort einsatzbereite SIEM-Integrationen

ein Dutzend ITSM-Integrationen, einschließlich ServiceNow, Zendesk und BMC

Erkennungstools, Startprogramme, PowerShell-Skripte und Verbindungen

Migrationstools, lokale Agenten und Exporttools

Erfahren Sie mehr über die Delinea-Plattform unter https://delinea.com/products und verschaffen Sie sich eine Übersicht über die verfügbaren Integrationen unter https://delinea.com/partners/integrations-center

Über Delinea

Delinea ist ein führender Anbieter von Privileged-Access-Management (PAM)-Lösungen für moderne, hybride Unternehmen. Die Delinea Platform erweitert PAM nahtlos, indem sie eine identitätsübergreifende Autorisierung bereitstellt und den Zugriff auf die kritischsten Hybrid-Cloud-Infrastrukturen sowie die sensibelsten Daten eines Unternehmens kontrolliert. Auf diese Weise werden Risiken reduziert, Compliance gewährleistet und die Sicherheit vereinfacht. Die Kundenbasis von Delinea umfasst Tausende Unternehmen weltweit und reicht von KMUs bis hin zu den weltweit größten Finanzinstituten und Unternehmen der kritischen Infrastruktur.

