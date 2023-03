Delinea Secret Server gewinnt German Stevie® Award 2023

Delinea, der Spezialist für erweiterte nahtlose Privileged-Access Management (PAM)-Lösungen, wurde bei den diesjährigen German Stevie® Awards für seinen Secret Server mit einem Gold Stevie in der Kategorie „Business Technology Solution – Identity & Access-Sicherheitslösungen“ ausgezeichnet. Mit Delinea Secret Server profitieren Unternehmen von einer sofort einsatzbereiten, höchst benutzerfreundlichen und skalierbaren Enterprise-PAM-Lösung, die Security- und IT-Operations-Teams in die Lage versetzt, alle Arten von privilegierten Accounts automatisiert zu verwalten und abzusichern.

Laut dem IBM Cost of a Data Breach Report 2022 belaufen sich die durchschnittlichen Gesamtkosten einer Datenpanne auf 4,35 Millionen US-Dollar. Bedenkt man, dass 80 Prozent aller Cybervorfälle mittlerweile auf kompromittierte Zugangsdaten zurückzuführen sind, bedeutet jeder Tag, an dem Unternehmen keine angemessenes PAM-Lösung im Einsatz haben, ein enormes finanzielles Risiko.

Secret Server unterstützt IT-Abteilungen dabei, privilegierte Berechtigungen und Konten proaktiv vor Missbrauch durch Hacker und Insider-Angreifer zu schützen, indem er eine effiziente Administration aller privilegierten Zugriffe inkl. der Durchsetzung einer Zero-Trust-Strategie ermöglicht. Automatisierte Prozesse bei der Identifizierung von privilegierten Accounts und eine vollständige Transparenz aller Sitzungen entlasten die IT-Teams nachhaltig, was den Unternehmen wertvolle Zeit und Ressourcen einspart. Dabei bietet Secret Server die schnellste Time-to-Value aller führenden PAM-Produkte und ist zudem die skalierbarste Enterprise-Lösung mit den geringsten FTE- und Professional Services-Anforderungen.

„Die Ausweitung privilegierter Zugriffskontrollen auf sämtliche Identitäten in der Unternehmenslandschaft war noch nie so wichtig wie heute“, so Andreas Müller, Vice President Sales DACH von Delinea. „Aus diesem Grund arbeiten wir unermüdlich daran, unseren Kunden nahtlose PAM-Lösungen mit den fortschrittlichen Funktionen zur Verfügung zu stellen, die für die Absicherung moderner Infrastrukturen mit einer maximierten Anzahl menschlicher und maschineller Identitäten heute unerlässlich sind. Dass unser bewährter Secret Server nun mit einem Gold Stevie ausgezeichnet wurde, ehrt uns sehr.“

Erst jüngst hat das Unternehmen mit der Delinea-Plattform eine neue Cloud-native Grundlage für seine branchenweit anerkannten PAM-Lösungen vorgestellt, die Unternehmen eine einzigartige End-to-End-Transparenz, dynamische Berechtigungskontrollen sowie adaptive Sicherheit ermöglicht. Secret Server Cloud ist dabei eines der ersten Delinea-Produkte, das die Plattform unterstützt.

In ihrer neunten Ausgabe nach dem erfolgreichen Debüt im Jahr 2015 haben die German Stevie Awards erneut herausragende Leistungen in der Arbeitswelt ausgezeichnet. Sie sind eines der acht Stevie® Awards Programme, die zu den international anerkanntesten Wirtschaftspreisprogrammen zählen. Über 400 Bewerbungen sind in diesem Jahr bei den German Stevie Awards in Kategorien wie beispielsweise „Unternehmen des Jahres“, „Manager:in des Jahres“ und „Bestes neues Produkt des Jahres“ eingegangen und wurden von über 50 Führungskräften bewertet. Geehrt werden die Preisträgerinnen und Preisträger in diesem Jahr am 13. Oktober in Rom im Rahmen des Galabanketts der 20. International Business Awards®.

Maggie Gallagher, Präsidentin der Stevie® Awards, gratuliert allen Gewinnern der Goldenen, Silbernen und Bronzenen Trophäen zu ihren Erfolgen: „Wir freuen uns, dass wir im Rahmen der German Stevie® Awards auch in diesem Jahr wieder tolle und vor allem innovative Preisträgerinnen und Preisträger auszeichnen dürfen.“

Über Delinea

Delinea ist ein führender Anbieter von Privileged-Access-Management (PAM)-Lösungen für moderne, hybride Unternehmen. Die Delinea Platform erweitert PAM nahtlos, indem sie eine identitätsübergreifende Autorisierung bereitstellt und den Zugriff auf die kritischsten Hybrid-Cloud-Infrastrukturen sowie die sensibelsten Daten eines Unternehmens kontrolliert. Auf diese Weise werden Risiken reduziert, Compliance gewährleistet und die Sicherheit vereinfacht. Die Kundenbasis von Delinea umfasst Tausende Unternehmen weltweit und reicht von KMUs bis hin zu den weltweit größten Finanzinstituten und Unternehmen der kritischen Infrastruktur.

