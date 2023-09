Dell’Oro Group: Versa Networks erneut weltweiter Marktführer für Unified SASE

Versa Networks, ein Marktführer für KI/ML-basiertes Unified Secure Access Service Edge (SASE), wurde im Dell“Oro Group 2Q 2023 SASE & SD-WAN Quarterly Report als weltweiter Marktführer für Unified SASE eingestuft. Demnach hat das Unternehmen im zweiten Quartal 2023 fast 40 Prozent des globalen Marktanteils erzielt. Nach Auszeichnungen als SASE-Marktführer in den Jahren 2020, 2021 und 2022 kann sich Versa Networks nun erneut über diese Positionierung der Dell“Group freuen.

„SASE ist eine servicezentrierte, cloudbasierte Technologielösung, die Netzwerkkonnektivität bietet und die Sicherheit zwischen Benutzern, Geräten und Anwendungen durchsetzt“, so Mauricio Sanchez, Sr. Research Director, Enterprise Networking and Security bei der Dell’Oro Group. „Unternehmen setzen auf den Unified-SASE-Ansatz, der diese Funktionen als einheitlicher, eng integrierter Service bereitstellt und die Skalierbarkeit, Flexibilität und Sicherheit des Netzwerks erhöht. Aufgrund der Marktleistung von Versa stufen wir das Unternehmen in unserem jüngsten Bericht erneut als den derzeitigen weltweiten Marktführer für Unified SASE ein.“

Das Marktforschungsunternehmen Dell’Oro Group definiert Unified SASE als einen konsolidierten und hochintegrierten Ansatz für Secure Access Service Edge, der Netzwerk- und Sicherheitsdienste in einer einzigen Plattform von einem einzigen Anbieter kombiniert und ein einheitliches Richtlinien-Repository für Netzwerk- und Sicherheitsrichtlinien nutzt.

Gemäß dem Dell“Oro Group’s July 2023 SASE & SD-WAN Forecast Report wird der Markt für Unified SASE eine 5-Jahres-Umsatzwachstumsrate (2022 bis 2027) von 32 Prozent aufweisen. Damit übertrifft er den Markt für disaggregiertes SASE, für den eine 5-Jahres-CAGR von nur 15 Prozent prognostiziert wird. Darüber hinaus zeigt der Bericht, dass der SASE-Markt für Gesamtlösungsanbieter voraussichtlich schneller wachsen wird (5-Jahres-CAGR von 22 %) als der Multi-Vendor-SASE-Markt (5-Jahres-CAGR von 12 %), da die Kunden zunehmend einen One-Stop-Shop für SASE bevorzugen. Insgesamt geht die Dell’Oro Group davon aus, dass der weltweite Umsatz des SASE-Marktes von 6,4 Mrd. US-Dollar im Jahr 2022 auf 14,1 Mrd. US-Dollar im Jahr 2027 steigen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 17 Prozent entspricht.

„Es ist erfreulich, erneut als weltweiter Marktanteilsführer für Unified SASE eingestuft zu werden“, so Dan Maier, CMO von Versa Networks. „Die Ergebnisse sind für uns keine Überraschung, immerhin setzen zukunftsorientierte Unternehmen auf der ganzen Welt auf die SASE-Lösungen von Versa, um ihre Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen zu konvergieren, ihre Fähigkeit zur Unterstützung von hybriden Arbeits- und Cloud-Diensten zu beschleunigen, die Komplexität zu reduzieren, die Zuverlässigkeit ihrer Infrastruktur zu erhöhen sowie ihre Sicherheit zu optimieren. Versa SASE ist die Lösung der Wahl, die ein zukunftsfähiges Framework bietet, das sowohl die aktuellen als auch die neuen Netzwerk- und Sicherheitsanforderungen moderner Unternehmen erfüllt.“

Über Dell’Oro Group

Die Dell’Oro Group ist ein Marktforschungsunternehmen, das sich auf strategische Wettbewerbsanalysen in den Bereichen Telekommunikations- und Unternehmensnetzwerkinfrastruktur, Netzwerksicherheit und IT-Märkte für Rechenzentren spezialisiert hat. Das Unternehmen liefert detaillierte quantitative Daten und qualitative Analysen, um kritische, faktenbasierte Geschäftsentscheidungen zu erleichtern. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Dell’Oro Group unter +1.650.622.9400 oder unter www.delloro.com

Über Versa Networks

Versa Networks, ein Marktführer für Single-Vendor-SASE, liefert KI/ML-gestützte SSE- und SD-WAN-Lösungen. Die Plattform bietet Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen mit echter Mandantenfähigkeit sowie differenzierte Analysen über die Cloud, On-Premises oder als Kombination aus beidem, um die SASE-Anforderungen sowohl für kleine als auch sehr große Unternehmen und Service Provider zu erfüllen. Tausende von Kunden auf der ganzen Welt mit Hunderttausenden von Standorten und Millionen von Nutzern vertrauen Versa ihre Netzwerke, Sicherheit und Clouds an. Versa Networks befindet sich in Privatbesitz und wird von Sequoia Capital, Mayfield, Artis Ventures, Verizon Ventures, Comcast Ventures, BlackRock Inc., Liberty Global Ventures, Princeville Capital, RPS Ventures und Triangle Peak Partners finanziert.

