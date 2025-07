Delta DOP-300S: Neue HMI-Serie für vernetzte, sichere und flexible Fertigungsprozesse

Helmond, Niederlande – 28. Juli 2025 – Delta, ein weltweit führender Anbieter von Energie- und intelligenten grünen Lösungen, stellt die neue DOP-300S-Serie Touch Panel HMI vor. Die Serie wurde speziell für die Anforderungen intelligenter Fertigung in Zeiten des industriellen Internet of Things (IIoT) entwickelt und ist wahlweise mit einem 7-Zoll- oder 10-Zoll-TFT-LCD für eine komfortable Anzeige erhältlich. Hohe Rechenleistung und Flexibilität werden durch den leistungsstarken ARM-basierten Dual-Core-Prozessor sowie die Unterstützung der Kommunikationsprotokolle MQTT und OPC UA gewährleistet. Dank optionalem WLAN, integrierten 4G-Antennen und einem einfach zu installierenden Funkkommunikationsmodul bietet die DOP-300S-Serie eine herausragende Konnektivität – auf diese Weise wird eine nahtlose Datenerfassung von Maschinen sowie die effiziente Übertragung in die Cloud gewährleistet. Kombiniert machen diese Eigenschaften die neue HMI-Serie zu einem leistungsstarken Partner für unterschiedlichste industrielle Anwendungen bei denen Fernüberwachung, Netzwerkflexibilität und Sicherheit entscheidend sind.

Ufuk Ozer, Produktmanager bei Delta, erklärt zur Markteinführung: „Als Gateway zum IIoT läutet die DOP-300S-Serie eine neue Ära der intelligenten Fertigung ein. Sie macht die Vision eines vollständig integrierten Service-Ökosystems zur Realität – mit HMIs als entscheidendem Bindeglied zwischen Mensch und Maschine. Klar ist: Die Nachfrage nach vernetzten, intelligenten Benutzeroberflächen wächst rasant. Die DOP-300S-Serie erfüllt genau diese Anforderungen und bietet eine intuitive, flüssige Bedienung, ergänzt durch moderne Softwarefunktionen wie Datenintegration, Cloud-Anwendungen und mobile Überwachung. Damit ist sie die ideale HMI-Lösung für moderne Industrieanforderungen“.

Ein weiterer Vorteil der neuen Serie: Es ist keine zusätzliche Hardware erforderlich, wodurch nicht nur die Implementierung vereinfacht wird, sondern auch Kosten reduziert werden können – ein entscheidender Faktor angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen, mit denen viele Fertigungsunternehmen aktuell konfrontiert sind. Dank ihrer Flexibilität ist die DOP-300S-Serie ideal für OEMs, Maschinenbauer, Systemintegratoren und IIoT-Anbieter. Besonders in Europa – etwa in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien – wird aufgrund des zunehmenden Fokus auf intelligente Fertigung sowie Industrie 4.0 mit einem starken Interesse und einer gesteigerten Nachfrage gerechnet.

Wichtige Vorteile der DOP-300S-Serie im Überblick:

Flexible Integration mit DIACloud und DIAWebDesigner:

Die DOP-300S-Serie sammelt Maschinendaten und überträgt sie in die sichere Cloud-Plattform DIACloud, auf der Geräte wie in einem lokalen Netzwerk kommunizieren können. Mit dem PC-basierten Tool DIAWebDesigner lassen sich individuelle Dashboards erstellen, die in DIACloud bereitgestellt werden. So wird eine durchgängige Fernüberwachung und Visualisierung von Produktionsdaten möglich – für eine effiziente und sichere IIoT-Infrastruktur. OEMs können so ihren Kunden einen schnelleren, effizienteren Service bieten, Ausfallzeiten minimieren und kostspielige Vor-Ort-Besuche vermeiden.

Kompatibel mit IoT-Protokollen und unternehmenseigenen Cloud-Lösungen:

Immer mehr Unternehmen suchen nach skalierbaren, zukunftssicheren Lösungen, um neue Technologien wie IoT, KI oder Machine Learning nahtlos in ihre Prozesse zu integrieren. Die DOP-300S-Serie erfüllt genau diese Anforderungen.

Zwei Ethernet-Ports für mehr Sicherheit:

Durch die Trennung von internen Steuerungsnetzwerken und externen Unternehmensnetzwerken wird das Risiko von Cyberangriffen reduziert und sensible Produktionsdaten zuverlässig geschützt.

Hoher Bedienkomfort dank blendfreier Anzeige:

Die vollflächige Laminierung der Frontseite reduziert Lichtreflexionen auf dem Display. Das erleichtert die Bedienung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen und verringert sowohl Bedienfehler als auch die Augenbelastung.

Die DOP-300S-Serie überzeugt mit Cloud-Zugriff, Datenerfassung und anpassbaren Dashboards – und das zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Damit liefert sie alles, was moderne Hersteller in der Ära der vernetzten Produktion und des IIoT benötigen: Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz.

Über Delta

Delta ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten. Gegründet im Jahr 1971, ist Delta an der Taiwan Stock Exchange unter dem Börsencode 2308 gelistet. Delta bietet ein umfangreiches Portfolio an IoT-basierten intelligenten energiesparenden Systemen und Lösungen in den Bereichen Industrieautomatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikationsstromversorgung, Rechenzentrumsinfrastruktur, EV-Ladetechnik, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays. Ziel des Unternehmens ist die Förderung nachhaltiger Städte und smarter Produktionen.

Als ein weltweit angesehenes Unternehmen, mit dem Leitbild „innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen zu bieten“, nutzt Delta seine Kernkompetenz im Bereich der hocheffizienten Leistungselektronik und sein in ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) integriertes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta betreut seine Kunden über seine Vertriebsstellen, Forschungs- und Entwicklungszentren und Produktionsstätten an fast 200 Standorten auf 5 Kontinenten.

Im Laufe seiner Unternehmensgeschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für wirtschaftliche Leistungen, innovative Technologien und für das ESG-Engagement erhalten. Seit 2011 ist Delta 14 Jahre in Folge im Dow Jones Best-in-Class World Index (früher DJSI World Index of Dow Jones Sustainability™ Indices) gelistet. Delta hat außerdem dreimal den CDP mit einer Doppel-A-Liste für seinen bedeutenden Beitrag zu den Themen Klimawandel und Wassersicherheit gewonnen und wurde acht Jahre in Folge als „Supplier Engagement Leader“ für die kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette ausgezeichnet.

Weitere Informationen über Delta finden Sie unter: www.delta-emea.com

Firmenkontakt

Delta Electronics

Yalin Tsai

Zandsteen 15

2132 MZ Hoofddorp

0031-655-477-676



http://www.delta-emea.com

Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Sebastian Wuttke

Herrmann-Weinhauser Straße 73

81673 München

+49 (0) 89 99 38 87 36



http://www.hbi.de

Bildquelle: @ Delta Electronics