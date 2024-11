Delta erstes Unternehmen aus Taiwan, das als offizieller Beobachter an der UN-Konferenz über die biologische Vielfalt (COP16) teilnimmt

Ziel ist es, Deltas Biodiversitätsrichtlinien und Erfolge bei der Korallenrestaurierung vorzustellen

TAIPEI, 27. November, 2024 – Delta war das erste Unternehmen in Taiwan, das über seine Stiftung als offizieller Beobachter an der COP 16-Konferenz der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt (CBD) in Kolumbien teilnahm. Die Delta Electronics Foundation organisierte auf der Konferenz vier Veranstaltungen, darunter zwei Nebenveranstaltungen zum Austausch von Informationen über Korallenreservate und eine Nebenveranstaltung zur Diskussion über umweltfreundliche Gebäude und Biodiversitätsrichtlinien von Unternehmen. An seinem Stand präsentierte Delta seine Erfolge bei der Korallenrestaurierung. Diese Veranstaltungen zogen Hunderte von internationalen Klimaexperten an. Im Nachgang hielt Delta in Taiwan eine Pressekonferenz ab, um über diese Erfolge zu berichten und taiwanesischen Interessenvertretern dabei zu helfen, über globale Klimatrends auf dem Laufenden zu bleiben.

Shan-Shan Guo, Chief Brand Officer von Delta und stellvertretende Vorsitzende der Delta Electronics Foundation, erklärt hierzu: „Als offizieller Beobachter der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) nehmen wir seit 2007 jährlich aktiv teil und stellen die neuesten Informationen zur CO2-Reduzierung vor und berichten darüber, wie Delta seine Stärken nutzt, um die globale Erwärmung zu bekämpfen. In diesem Jahr fühlen wir uns geehrt, den Beobachterstatus bei der CBD COP16 erhalten zu haben, der es uns ermöglicht, die Bemühungen und Ergebnisse von Delta im Bereich der Biodiversität auf internationaler Ebene zu präsentieren. Zuletzt wurde immer klarer, welche Auswirkungen wirtschaftliches Handeln auf die Entwicklung der Biodiversität haben kann – weshalb sich über 300 Unternehmen verpflichtet haben, die Empfehlungen der „Taskforce on Nature-related Financial Disclosures“ (TNFD) zu übernehmen.“

Ziel dieser Taskforce ist es, marktorientierte und wissenschaftlich fundierte Maßnahmen zu erarbeiten, die den beteiligten Organisationen die Mittel an die Hand gibt, um aufkommende naturbezogene Fragen zu beantworten. Shan-Shan Guo führt hierzu weiter aus: „Delta begann 2021 mit der Umsetzung von TNFD, wurde 2023 Mitglied des TNFD-Forums und gehört seitdem zu den ersten TNFD-Frühanwendern weltweit, setzt Maßstäbe für die Technologiebranche und erfüllt unsere Nachhaltigkeitsverpflichtungen. Die Stiftung von Delta wird die Korallenrestaurierung fortsetzen. In diesem Jahr haben wir Professor Chang-Feng Dai, den ehemaligen Direktor des Instituts für Ozeanographie an der National Taiwan University, eingeladen, als unser leitender Berater zu fungieren, entsprechende Forschungsprojekte zu leiten und bei Nebenveranstaltungen auf der COP16 zu präsentieren. Mit Professor Dais bahnbrechender Forschung und Expertise auf diesem Gebiet wollen wir bis 2025 10.000 Korallenkolonien wiederherstellen.“

Dr. Chang-Feng Dai, Chefberater des „The Birth Coral Restoration Project“ der Delta-Foundation, fügt hinzu: „Es ist ermutigend zu sehen, wie Wissenschaft und Wirtschaft bei der Wiederherstellung von Korallen zusammenarbeiten – insbesondere bei der Einführung von Technologien zur Verbesserung der Hitzetoleranz von Korallen. Delta hat taiwanesische Korallenriff-Forscher bei der Verwirklichung verschiedener Forschungsprojekte unterstützt, beispielsweise bei der Kultivierung hitzeresistenter Pocillopora acuta in Laboren für die Wiederherstellung im Freiland. Darüber hinaus umfasst das Engagement die Unterstützung der Fortpflanzung zur Erhaltung der genetischen Vielfalt von Korallen, die Sammlung von Gameten laichender Korallen für die künstliche Inkubation sowie die Einrichtung des Chaojing Coral Conservation Center in Keelung. Das Zentrum beherbergt derzeit 20 Korallenarten und 3.000 lebende Korallenkolonien. Ziel ist es, mindestens 30 bedrohte Arten, die auf der Roten Liste der IUCN stehen, sowie endemische taiwanesische Arten zu schützen. Sobald diese Korallenkolonien in Meeresschutzgebiete verpflanzt wurden, werden wir die Korallenfischpopulationen weiterhin als Schlüsselindikator für den Erfolg der Wiederherstellung überwachen. Des Weiteren wird mit Deltas Micro-CT-Technologie und der DNA-Sequenzierung die Identifizierung von Korallenarten optimiert, wodurch die Etablierung einer nationalen Korallengenbank vorangebracht wird – die wiederum mit internationalen genetischen Datenbanken verknüpft werden kann.“

Die Delta-Foundation fungierte als Gastgeber von Parallelveranstaltungen mit der International Union for Conservation of Nature (IUCN) im „Nature Pavilion“ und der International Coral Reef Initiative (ICRI) im „ForCoral Pavilion“. Zudem fand ein Austausch mit dem Mote Marine Laboratory & Aquarium, der Scripps Institution of Oceanography der UC San Diego und dem Academia Sinica Biodiversity Research Center (BRCAS) statt. Seit dem Start des Korallenrestaurierungsprojekts im Jahr 2021 hat Delta erfolgreich Mikro-CT- und LED-Beleuchtungsgeräte entwickelt, die für das Korallenwachstum geeignet sind. Damit unterstützt Delta Korallenriff-Forscher und -Institutionen im In- und Ausland bei der Datenerfassung, Forschung und Ex-situ-Erhaltung.

Während der Konferenz wurde Delta zudem vom U.S. Green Building Council (USGBC) eingeladen, gemeinsam mit JPMorgan und AECOM über den Zusammenhang zwischen grünen Gebäuden und der biologischen Vielfalt in Umweltzonen zu diskutieren. Delta hat somit mithilfe von TNFD-Methoden eine Bewertung seiner weltweiten Niederlassungen in biodiversitätssensiblen Gebieten durchgeführt. Dabei diente der Hauptsitz von Delta als Beispiel, um zu veranschaulichen, wie grüne Gebäude ökologische Auswirkungen vermeiden und minimieren können. Auf diese Weise kann Delta dem Ziel des Net Positive Impact (NPI) bis 2050 immer näherkommen.

Im November dieses Jahres wird Delta zum 17. Mal an der UNFCCC COP29 teilnehmen. Das Unternehmen wird dort Innovationen in den Bereichen energieeffiziente Gebäudeintegration und KI-Rechenzentrumsbetrieb vorstellen. Damit trägt Delta dazu bei, die neuesten Trends aus den internationalen Klimaverhandlungen nach Taiwan zu bringen.

Über Delta

Delta, das 1971 gegründet wurde und an der Börse Taiwans notiert ist (WKN:2308), ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten mit einem umfassenden Portfolio an IoT-basierten, intelligenten Energiesparsystemen und -lösungen. Das Unternehmen deckt die Bereiche Industrieautomation, Gebäudeautomation, Telekommunikation, Rechenzentrumsinfrastruktur, Elektrofahrzeug-Ladeinfrastruktur, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays, die die Entwicklung von intelligenter Fertigung und nachhaltigen Städten vorantreiben, ab. Als ein weltweit führendes Unternehmen, das sich von seinem Leitbild „Innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für eine bessere Zukunft“ leiten lässt, nutzt Delta seine Kernkompetenz in hocheffizienter Leistungselektronik und sein ESG-orientiertes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta betreut seine Kunden über seine Vertriebsbüros, Forschungs- und Entwicklungszentren und Produktionsstätten an fast 200 Standorten auf 5 Kontinenten.

Im Laufe seiner Geschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für seine geschäftlichen Leistungen, innovativen Technologien und sein Engagement im Bereich ESG erhalten. Seit 2011 ist Delta in 13 aufeinanderfolgenden Jahren im DJSI World Index der Dow Jones Sustainability™ Indizes gelistet. Delta wurde außerdem dreimal mit der CDP-Doppel-A-Liste für seinen substanziellen Beitrag zu Fragen des Klimawandels und der Wassersicherheit ausgezeichnet und erhielt sieben Jahre in Folge die Auszeichnung Supplier Engagement Leader für seine kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette.

Ausführliche Informationen über Delta finden Sie unter: www.delta-emea.com

