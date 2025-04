Delta präsentiert fortschrittliche industrielle Automatisierungslösungen auf der Hannover Messe 2025

Delta präsentiert I/O-Module, Frequenzumrichter und SCADA-basierte Energiemanagementsysteme als Highlights auf der diesjährigen Messe

Hannover, 2. April 2025 – Delta, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energiemanagement und intelligenter, nachhaltiger Lösungen, wird auf der Hannover Messe 2025 sein umfassendes Portfolio an industriellen Automatisierungslösungen vorstellen. Die präsentierten Produkte, darunter die I/O-Module der AX-5-Serie, die Frequenzumrichter der VP3000-Serie und das Energiemanagementsystem VTScada, sind darauf ausgelegt, Effizienz, Flexibilität und Nachhaltigkeit in verschiedenen industriellen Anwendungen zu verbessern.

„Im Rahmen der diesjährigen Hannover Messe stehen für uns von Delta die die bewährten Fähigkeiten unserer industriellen Automatisierungslösungen und ihre Rolle bei der Förderung intelligenter Fertigung in verschiedenen Sektoren wie Maschinenbau, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie Logistik im Vordergrund“, erklärt Pere Roura, Leiter des Produktmanagements der Industrial Automation Business Group bei Delta Electronics EMEA. „Dementsprechend ist es uns ein absolutes Vergnügen aufzuzeigen, wie diese Technologien die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen und dabei helfen, Produktivität zu steigern, Effizienz zu optimieren und nachhaltigere Abläufe Realität werden zu lassen.“

Delta wird die Anwendung seiner etablierten Automatisierungslösungen demonstrieren, die jeweils darauf ausgelegt sind, die betriebliche Effizienz, Flexibilität und Nachhaltigkeit zu verbessern:

AX-5-Serie: Fortschrittliche IIoT-fähige I/O-Lösung:

Delta stellt seine AX-5-Serie vor, die die industrielle Automatisierung mit fortschrittlichen IIoT-Funktionen und einem vielseitigen I/O-Portfolio revolutionieren soll. Die AX-5-Serie unterstützt eine breite Palette industrieller Netzwerkkommunikationsprotokolle und gewährleistet so eine nahtlose Integration in bestehende Produktionsmanagementsysteme. Durch die Verwendung eines Hochgeschwindigkeits-EtherCAT-Busses ermöglicht sie eine präzise Synchronisationssteuerung und Echtzeit-I/O-Updates.

Die Serie verfügt über ultraschlanke Slice-I/O-Module, die im Vergleich zu herkömmlichen I/O-Modulen bis zur Hälfte des Platzes im Schaltschrank einsparen. Dementsprechend bieten diese Module aufgrund ihres ultraschlanken Designs weitreichende Platzvorteile. Die Installation und Wartung werden durch patentierte DIN-Schienenclips und abnehmbare Frontanschlüsse vereinfacht, während gedruckte Schaltpläne den Bedarf an ständigem manuellem Nachschlagen reduzieren. Die AX-5-Serie ist darauf ausgelegt, die industrielle Automatisierung zu verbessern und die vielfältigen Bedürfnisse von Maschinenbauern, Systemintegratoren und Distributoren in verschiedenen Sektoren zu erfüllen. Diese Funktionen und Vorteile machen die AX-5-Serie ideal für Anwendungen in den Bereichen Verpackung, Montage, Materialhandhabung, Robotik und Holzbearbeitung.

Antriebe der VP3000-Serie und MSI-Motoren:

Delta wird seine Antriebe der VP3000-Serie und MSI-Motoren vorstellen, die für Energieeinsparungen und geringe Oberschwingungsverzerrungen in industriellen Anwendungen entwickelt wurden. Für die Fluidindustrie bietet die VP3000-Serie hohe Effizienz und Stabilität für Wasserversorgung, Abwasserbehandlung, HLK und Versorgungsunternehmen. Mit einem breiten Leistungsbereich von 0,75 bis 630 kW ist sie in der Lage, verschiedene Motortypen zu steuern und sorgt für effektive Oberschwingungsunterdrückung und reduzierten Energieverbrauch. Zu den Merkmalen gehören geringe Oberschwingungen mit THDi (35 Prozent), Sicherheitsfunktionen (STO SIL3), EMV-Filter, hohe Leistungsdichte und vorausschauende Wartung für Zuverlässigkeit.

Die MSI-Motoren, die die VP3000 ergänzen, sind hocheffiziente PM-Synchron-Reluktanzmotoren, die für Energieeinsparungen und Positioniergenauigkeit entwickelt wurden. Die MSI-Motoren erreichen einen ultrahohen Wirkungsgrad von IE5+ und bieten eine überlegene Leistung bei deutlich reduziertem Energieverbrauch und CO2-Emissionen. Diese Motoren sind zudem auf eine lange Lebensdauer ausgelegt, mit robuster Konstruktion und minimalem Wartungsaufwand. Kompakt, geräuscharm und einfach zu integrieren, eignen sie sich für Anwendungen wie Ventilatoren, Wassersysteme und Kompressoren. Die Antriebe der VP3000-Serie und die MSI-Motoren von Delta definieren die industrielle Effizienz neu und erfüllen die Anforderungen der modernen intelligenten Fertigung. Diese Eigenschaften machen die VP3000-Serie zu einer robusten Lösung für HLK, Wasseraufbereitung und Fluidmanagement.

VTScada-Energiemanagementsystem:

Delta wird zudem im Rahmen der Messe die Fähigkeiten seiner VTScada SCADA-Software für umfassendes Energiemanagement und industrielle Automatisierung aufzeigen. VTScada bietet ein robustes System zur Überwachung und Steuerung des Energieverbrauchs über mehrere Systeme hinweg, darunter HLK, EV-Ladung, Energiespeicherung und Solarenergieinfrastruktur. Mit systemweiter Redundanz, einer integrierten Datenhistorie und Fernzugriffsfunktionen über Web- und Mobilclients, bietet VTScada eine beispiellose Transparenz und Kontrolle über den Energieverbrauch. Dies ermöglicht es Benutzern die Energieeffizienz zu optimieren, Betriebskosten zu senken und die Nachhaltigkeit zu verbessern. Das System bietet Echtzeitdaten und historische Trendanalysen sowie ein Alarmmanagement.

Besuchen Sie Delta auf der Hannover Messe 2025:

Um die fortschrittlichen industriellen Automatisierungslösungen von Delta zu erkunden, laden wir Sie ein, unseren Stand in Halle 11, Stand C05 auf der Hannover Messe 2025 zu besuchen.

Weitere Informationen finden Sie unter Solutions – Industrial Automation Solutions – Delta EMEA.

Über Delta

Delta ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten. Gegründet im Jahr 1971, ist Delta an der Taiwan Stock Exchange unter dem Börsencode 2308 gelistet. Delta bietet ein umfangreiches Portfolio an IoT-basierten intelligenten energiesparenden Systemen und Lösungen in den Bereichen Industrieautomatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikationsstromversorgung, Rechenzentrumsinfrastruktur, EV-Ladetechnik, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays. Ziel des Unternehmens ist die Förderung nachhaltiger Städte und smarter Produktionen.

Als ein weltweit angesehenes Unternehmen, mit dem Leitbild „innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen zu bieten“, nutzt Delta seine Kernkompetenz im Bereich der hocheffizienten Leistungselektronik und sein in ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) integriertes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta betreut seine Kunden über seine Vertriebsstellen, Forschungs- und Entwicklungszentren und Produktionsstätten an fast 200 Standorten auf 5 Kontinenten.

Im Laufe seiner Unternehmensgeschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für wirtschaftliche Leistungen, innovative Technologien und für das ESG-Engagement erhalten. Seit 2011 ist Delta 14 Jahre in Folge im Dow Jones Best-in-Class World Index (früher DJSI World Index of Dow Jones Sustainability™ Indices) gelistet. Delta hat außerdem dreimal den CDP mit einer Doppel-A-Liste für seinen bedeutenden Beitrag zu den Themen Klimawandel und Wassersicherheit gewonnen und wurde sieben Jahre in Folge als „Supplier Engagement Leader“ für die kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette ausgezeichnet.

Weitere Informationen über Delta finden Sie unter: www.delta-emea.com

