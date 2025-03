Delta stellt Cognibot Kit vor, das die D-Bot-Serie von Cobots mit fortschrittlichen kognitiven Fähigkeiten auf der Hannover Messe 2025 ausstattet

HANNOVER, 31. März 2025 – Delta, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energiemanagement und intelligente grüne Lösungen, hat auf der Hannover Messe 2025 sein innovatives Cognibot Kit vorgestellt. Dieses hochmoderne Zusatzgerät stattet die kollaborativen Roboter (Cobots) der D-Bot-Serie von Delta mit fortschrittlichen kognitiven Fähigkeiten aus, wie z. B. Sprachsteuerung, 3D-Maschinenvisionssysteme, multimodale Interaktion mit Künstlicher Intelligenz (KI) und mehr, wodurch ihre Leistung, Flexibilität und Sicherheit in industriellen Umgebungen erheblich verbessert werden.

Michael Mayer-Rosa, Senior Director, Industrial Automation Business Group Delta Electronics EMEA und Global Head of Intelligent Robot Systems (IRS), Delta Electronics, sagte: „Durch die Integration mit führender Digital-Twin-Plattformtechnologie haben wir die Lücke zwischen unseren Cobots der D-Bot-Serie und dem Bereich der KI geschlossen und im Wesentlichen das „Gehirn“ unserer Cobots verbessert. Mit dem Cognibot Kit gehen wir nun den nächsten Schritt, indem wir unsere Cobots mit „Augen“ und „Ohren“ ausstatten. Außerdem bauen wir unser Intelligent Robot Systems-Team an unserem Standort in Stuttgart erheblich aus, um unsere Kunden besser betreuen zu können.“

Die D-Bot-Serie von Delta, die auf der Hannover Messe 2024 ihr Debüt feierte, wurde seitdem mit dem renommierten Red Dot Award 2024: Best of the Best und dem German Design Award 2025 ausgezeichnet. Das D-Bot-Ökosystem wächst weiter und bietet nun eine nahtlose Integration mit führenden Digital-Twin-Plattformen.

Cognibot Kit: Fortschrittliche kognitive Robotik

Das Cognibot Kit von Delta setzt einen neuen Standard in der Robotik, indem es herkömmliche Cobots mit leistungsstarken kognitiven Funktionen ausstattet. Das Kit wurde für die einfache Installation an der Roboter-Schnittstelle konzipiert und wird von der Power AI Box betrieben. Es ermöglicht eine intuitive, sichere und effiziente Mensch-Roboter-Kollaboration. Es kombiniert modernste Sensor- und KI-Technologien für einen reibungslosen, intelligenten und hochreaktionsschnellen Betrieb.

Hauptmerkmale des Cognibot Kits:

-360°-Mikrofonarray: Ermöglicht präzise Spracherkennung und intuitive Steuerung.

-3D-Vision-Sensor: Bietet genaue Objekterkennung und Gestensteuerung.

-Integrierter Lautsprecher: Liefert akustisches Feedback für eine verbesserte Benutzerinteraktion.

-Power AI Box: Ermöglicht multimodale KI-Interaktion für nahtlose Automatisierung.

-Wi-Fi-Konnektivität: Gewährleistet drahtlose Kommunikation, wodurch zusätzliche Datenkabel überflüssig werden und die Flexibilität maximiert wird.

Auf der Hannover Messe wird Delta D-Bots vorstellen, die vollständig in KI- und intelligente Bildverarbeitungssysteme integriert sind und verbesserte Präzision, Anpassungsfähigkeit, Produktivität und Sicherheit in verschiedenen Fertigungsumgebungen demonstrieren.

„Das Cognibot Kit macht kognitive Robotik für Unternehmen jeder Größe zugänglich“, erklärte Michael Mayer-Rosa. „Dies ist besonders vorteilhaft für Länder wie Deutschland, in denen mittelständische Unternehmen weit verbreitet sind und mit Arbeitskräftemangel konfrontiert sind. Die einfache Integration in bestehende Umgebungen war ein zentraler Schwerpunkt, der es kleineren Unternehmen ermöglicht, die Effizienz und Flexibilität der Automatisierung in Produktion, Logistik und Service zu einer kostengünstigen Lösung zu nutzen.“

Über Delta

Delta ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten. Gegründet im Jahr 1971, ist Delta an der Taiwan Stock Exchange unter dem Börsencode 2308 gelistet. Delta bietet ein umfangreiches Portfolio an IoT-basierten intelligenten energiesparenden Systemen und Lösungen in den Bereichen Industrieautomatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikationsstromversorgung, Rechenzentrumsinfrastruktur, EV-Ladetechnik, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays. Ziel des Unternehmens ist die Förderung nachhaltiger Städte und smarter Produktionen.

Als ein weltweit angesehenes Unternehmen, mit dem Leitbild „innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen zu bieten“, nutzt Delta seine Kernkompetenz im Bereich der hocheffizienten Leistungselektronik und sein in ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) integriertes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta betreut seine Kunden über seine Vertriebsstellen, Forschungs- und Entwicklungszentren und Produktionsstätten an fast 200 Standorten auf 5 Kontinenten.

Im Laufe seiner Unternehmensgeschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für wirtschaftliche Leistungen, innovative Technologien und für das ESG-Engagement erhalten. Seit 2011 ist Delta 14 Jahre in Folge im Dow Jones Best-in-Class World Index (früher DJSI World Index of Dow Jones Sustainability™ Indices) gelistet. Delta hat außerdem dreimal den CDP mit einer Doppel-A-Liste für seinen bedeutenden Beitrag zu den Themen Klimawandel und Wassersicherheit gewonnen und wurde sieben Jahre in Folge als „Supplier Engagement Leader“ für die kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette ausgezeichnet.

Weitere Informationen über Delta finden Sie unter: www.delta-emea.com

