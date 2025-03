Delta stellt die nächste Generation der DC Wallbox 50kW EV-Ladegeräte mit fortschrittlichen Funktionen für das öffentliche Aufladen vor

HOOFDDORP, Niederlande, 20. März 2025 – Delta, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energiemanagement und Anbieter von IoT-basierten, intelligenten, umweltfreundlichen Lösungen, gab heute die Markteinführung der nächsten Generation seiner DC Wallbox 50kW EV-Ladegeräte bekannt. Das verbesserte Modell wurde für die Anforderungen öffentlicher und kommerzieller Ladeanwendungen entwickelt. Außerdem bietet es fortschrittliche Funktionen sowie ein optimiertes, benutzerorientiertes Erlebnis, das sowohl den Betreibern als auch den Fahrern von Elektrofahrzeugen (EV) ein nahtloses und effizientes Laden ermöglicht.

„Die DC Wallbox 50kW der nächsten Generation ist ein Beispiel für Deltas Engagement, die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge mit praktischen und innovativen Lösungen voranzutreiben“, erklärt Arto Suni, Senior Director Electric Vehicle Charging Solutions bei Delta Electronics EMEA. „Durch die Integration von Bezahlsystemen, die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und die Priorisierung der Sicherheit setzen wir neue Maßstäbe für das schnelle und bequeme Laden von Elektrofahrzeugen im öffentlichen und gewerblichen Bereich.“

Erweiterte Funktionalität:

-Integrierter Stromzähler und Zahlungsterminal: Die DC Wallbox 50kW der nächsten Generation integriert ein zertifiziertes Energiemesssystem und ein Kreditkartenterminal für Ad-hoc-Zahlungen. Dieses System bietet sichere, vorautorisierte Transaktionen, vereinfacht den Zahlungsprozess für E-Fahrer und ermöglicht eine genaue Abrechnung. Durch die Unterstützung von kontaktlosen Karten, mobilen Zahlungen und RFID-Authentifizierung gewährleistet das Ladegerät einen schnellen und bequemen Bezahlvorgang.

-Verbesserte Ladestatusanzeige: Eine neue Ladestatusleuchte auf der Vorderseite zeigt den Status des Ladegeräts deutlich und in Echtzeit an. Dank dieser intuitiven Funktion können Fahrer von Elektrofahrzeugen verfügbare Ladepunkte leicht erkennen, was die Benutzerfreundlichkeit insgesamt optimiert.

-Fortschrittliches Kabelmanagementsystem: Deltas fortschrittliches Kabelmanagementsystem bietet eine sichere, langlebige und benutzerfreundliche Lösung für das Kabelhandling. Durch das Verhindern verhedderter Kabel, den Schutz der Kabel vor Abnutzung und die unkomplizierte Nutzung sowie einfache Handhabung erhöht dieses System die Sicherheit und den Komfort und macht das Ladegerät ideal für kommerzielle Elektrofahrzeugflotten und öffentliche Ladestationen.

Auf Erfolg aufbauen

Die nächste Generation der DC Wallbox 50kW behält die Hauptmerkmale bei, die ihr Vorgängermodell zum Marktführer gemacht haben, darunter:

-Hoher Wirkungsgrad: Die DC Wallbox 50kW erreicht eine Energieumwandlungsrate von 97 Prozent, wodurch Stromverluste und Betriebskosten erheblich reduziert werden.

-Kompakte Bauweise: Mit ihrem schlanken Profil von 25 cm spart die Wallbox im Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten bis zu 60 Prozent an Installationsfläche und eignet sich daher auch für Standorte mit begrenztem Platzangebot.

-Dualer Ladeausgang: Die DC Wallbox 50 kW unterstützt gleichzeitiges DC-Laden über zwei Ausgänge, um mit einer breiten Palette an EV-Modellen kompatibel zu sein und den Nutzungsumsatz zu optimieren.

-Robuste Konnektivität: Das eingebaute Ethernet und drahtlose Kommunikation ermöglichen eine effiziente Fernverwaltung und -wartung.

Die DC Wallbox 50kW unterstreicht Deltas Engagement, leistungsstarke, platzsparende und nachhaltige Ladelösungen anzubieten, die der wachsenden globalen Nachfrage nach Elektromobilität gerecht werden. Für detaillierte Informationen bezüglich der DC-Wallbox 50 kW der nächsten Generation rufen Sie bitte diesen Link auf.

Über Delta

Delta ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten. Gegründet im Jahr 1971, ist Delta an der Taiwan Stock Exchange unter dem Börsencode 2308 gelistet. Delta bietet ein umfangreiches Portfolio an IoT-basierten intelligenten energiesparenden Systemen und Lösungen in den Bereichen Industrieautomatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikationsstromversorgung, Rechenzentrumsinfrastruktur, EV-Ladetechnik, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays. Ziel des Unternehmens ist die Förderung nachhaltiger Städte und smarter Produktionen.

Als ein weltweit angesehenes Unternehmen, mit dem Leitbild „innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen zu bieten“, nutzt Delta seine Kernkompetenz im Bereich der hocheffizienten Leistungselektronik und sein in ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) integriertes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta betreut seine Kunden über seine Vertriebsstellen, Forschungs- und Entwicklungszentren und Produktionsstätten an fast 200 Standorten auf 5 Kontinenten.

Im Laufe seiner Unternehmensgeschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für wirtschaftliche Leistungen, innovative Technologien und für das ESG-Engagement erhalten. Seit 2011 ist Delta 14 Jahre in Folge im Dow Jones Best-in-Class World Index (früher DJSI World Index of Dow Jones Sustainability™ Indices) gelistet. Delta hat außerdem dreimal den CDP mit einer Doppel-A-Liste für seinen bedeutenden Beitrag zu den Themen Klimawandel und Wassersicherheit gewonnen und wurde sieben Jahre in Folge als „Supplier Engagement Leader“ für die kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette ausgezeichnet.

Weitere Informationen über Delta finden Sie unter: www.delta-emea.com

Firmenkontakt

Delta Electronics

Yalin Tsai

Zandsteen 15

2132 MZ Hoofddorp

0031-655-477-676



http://www.delta-emea.com

Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Sebastian Wuttke

Herrmann-Weinhauser Straße 73

81673 München

+49 (0) 89 99 38 87 36



http://www.hbi.de

Bildquelle: @ Delta