Demuerte – Die Weine mit dem Totenkopf

Wein trifft Kunst

Der Tag der Toten ist einer der wichtigsten Feiertage in Mexico. Dort wird traditionell an die verstorbenen gedacht. Nach altmexikanischem Glauben kommen die Toten jährlich zum Ende der Erntezeit aus dem Jenseits zu Besuch und feiern mit den Lebenden ein fröhliches Wiedersehen. Dazu gehören Musik, Tanz und gutes Essen und Trinken. Der Totenkopf steht traditionell als Symbol für diesen Feiertag. Das spanische Weinprojekt Winery On, mit dem Agraringenieur und Winzer Pablo Cortes und der Designerin und Fotografin Karel Eissner, hat sich dieses Thema als Inspiration für Ihre Weine aus dem spanischen Anbaugebiet Yecla (Murcia) genommen.

Die Demuerte Weine werden alle von einem künstlerisch gestalteten Totenkopf geziert. Die beiden wollten erreichen, dass Ihre kühn designten Weinflaschen sofort ins Auge fallen. Dabei erarbeiten sie sorgfältig jeden ihrer Weine im Keller als Unikat und mit jedem Ihrer Weine geben sie ihr Bestes. Das Resultat ist ein Projekt mit preisgekrönten Design-Etiketten auf erstklassigen spanischen Weinen.

WINERY ON bewirtschaftet verschiedene Weinberge auf einer Höhe zwischen 300 und 600 Metern. Auf den Weinbergen wachsen verschiedenen Rebsorten von hoher Qualität. Vor allem stehen dort Reben der Sorte Monastrell, Syrah, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot und Verdejo.

Daraus entstehen die unterschiedlichen Qualitäten der Demuerte Weine. Wobei alle acu äßerlich Ihre Besonderheiten haben. Der Demuerte One hat ein phosphoreszierendes Etikett und leuchtet damit im Dunkeln. Das Etikett vom Demuerte Gold ist komplett in Gold gehalten und der Spitzenwein Demuerte Black Swarovski ist mit echten Swarovski Steinen besetzt.

Aber neben Designpreisen wissen die Weine auch inhaltlich zu überzeugen. So hat der Demuerte Gold, passend zu seinem Namen, beim Deutschen Weincontest Mundus Vini die Gold Medaille erhalten. Wie für die Region Yecla typisch, beinhalten alle Demuerte Weine viel Monastrell. Je nach Sorte zwischen 50 und 90 Prozent.

In Deutschland sind die Weine jetzt bei genuss7.de erhältlich. Der Online Weinversender beliefert ab sofort Endkunden und Gastronomie mit den Weinen der spanischen Winery On. Unter der URL https://www.genuss7.de/demuerte findet man die verfügbaren spanischen Rotweine und den dazugehörigen spanischen Weißwein.

Die Gastronomie wird über Maxx Weine in Alfter (Homepage: https://www.maxx-weine.de/ ) oder über die genuss7.de GmbH in Schönaich beliefert.

genuss7.de GmbH ist ein Online-Weinversand, der seit 2007 auf dem Markt ist.

Der Shop glänzt durch viele Funktionen und Informationen, die nicht von der Stange sind, sondern individuell zusammen getragen wurden. So gibt es zu fast jedem der Weine auch Informationen per Video, sowie Background Informationen über das Weingut und die Lagen.

Die große Auswahl, die günstigen Preise und der sehr schnelle Versand runden das Einkaufserlebnis ab.

Kontakt

genuss7.de GmbH

Guido Lindemeyer

Im Vogelsang 17

71101 Schönaich

07031 463 86 42

presse@genuss7.de

http://www.genuss7.de

