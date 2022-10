Den goldenen Herbst in Saalfeld genießen

Der Herbst steht auf der Leiter und schon bald wird die Natur in den buntesten Farben erscheinen. Jeder möchte die letzten warmen Sonnenstrahlen vor der Tür genießen – in der Erlebniswelt Feengrotten und in der Stadt Saalfeld wird es dazu reichlich Gelegenheit geben. Yvonne Wagner, Geschäftsführerin der Saalefelder Feengrotten, erzählt, was man jetzt keinesfalls verpassen darf und mit welchen Angeboten sie bis zum Jahresende und darüber hinaus in die Saalestadt locken möchte.

Frau Wagner, sicherlich haben Sie für den anstehenden goldenen Herbst einige schöne Angebote, die man nutzen sollte. Erzählen Sie ein wenig, was man bei Ihnen in der nächsten Zeit erleben kann.

Sehr gern. Der Monat Oktober bietet vor allem die Möglichkeit, alle Angebote im Feenweltchen noch einmal auszuschöpfen, denn ab dem 1. November beginnt hier die jährliche Winterruhe. Erst im Frühjahr 2023 öffnet dann die Feenpforte wieder für alle großen und kleinen Gäste. Ein Tagesausflug kann zum Beispiel mit einer Führung durch die Feengrotten und dem Besuch des Erlebnismuseums Grottoneum kombiniert werden oder man nutzt die Zeit um die vielfältigen Angebote in Saalfeld zu entdecken.

Die Herbstferien sind ja nicht mehr lang hin – haben Sie da noch einen besonderen Tipp?

Unbedingt. Wir bieten Familien und Kindergruppen die Möglichkeit einen Nachmittag mit der Fee im Feenweltchen zu verbringen. Entweder im Rahmen eines Kindergeburtstags oder beim FEEnomenalen Ausflug – die Angebote gibt es natürlich während der gesamten Saison, aber vielleicht findet der eine oder andere besonders in der schulfreien Zeit Gelegenheit dazu. Neben Spiel, Spaß, Basteleien und einem Rundgang durch die Anderswelt bekommen die Gäste ein Kaffeetrinken und kleine Überraschungen. Und noch ein Hinweis: Während der Kindergeburtstag stets individuell gebucht wird, gibt es beim FEEnomenalen Ausflug die Möglichkeit, an öffentlichen Terminen teilzunehmen oder ihn ebenfalls an einem Wunschtermin zu buchen. Außerdem gibt es wieder mehrmals am Tag unsere beliebte „Kinderführung“ – für Familien mit Kindern zwischen vier und neun Jahren. Besonders in der Herbstzeit empfehlen wir den Besuch unseres Naturheilstollens. Die gesunde Grubenluft hilft die Infektanfälligkeit zu reduzieren und das Immunsystem zu stärken. Für Familien gibt es hier eine spezielle „Gesunde Stunde“. Alle Informationen dazu findet man auch auf unserer Webseite www.feengrotten.de

Zu einem Besuch der Feengrotten empfehlen Sie ja immer auch, die Stadt Saalfeld zu entdecken. Was sollten Interessierte da in der nächsten Zeit dort auf keinen Fall verpassen?

Da gibt es allerhand zu erleben. Saalfeld ist aufgrund seines gut erhaltenen mittelalterlichen Stadtkerns immer einen Besuch wert. Neu in diesem Jahr ist unsere Stadt Rallye, bei der man bei einem Streifzug durch die Saalfeld Rätsel lösen und eine kleine Überraschung gewinnen kann. Auch unser mobiler Rundweg wurde um spannende Hörsequenzen erweitert. Dabei begleitet man Großvater Leopold und seine beiden Enkel Lisa und Jonas bei Ihrer Reise durch die Geschichte. Wer die Stadt nicht nur individuell erkunden möchte, hat die Möglichkeit an einer der zahlreichen Stadtführungen teilzunehmen – sei es an der klassischen Altstadtführung, einer Krimistadtführung, der Nachtschwärmerei oder auch einer Busrundfahrt. Besonders empfehlen kann ich aktuell auch einen Besuch unserer Stadttore. Denn zusätzlich zur Ausstellung im Oberen Tor, gibt es jetzt auch eine im Darrtor. Dort können Besucher mit Stadtschreiber Cyriakus Pfaler einen kniffligen Fall lösen. Eine neue Ausstellung im Saaltor wird übrigens im Dezember fertiggestellt, hier geht es dann um die Medizin und Heilmethoden des 16. Jahrhunderts. Alle Informationen erhält man in der Tourist-Information am Markt 6.

Lassen wir doch den Blick gleich auch einmal in Richtung Jahresende schweifen. Nachdem die Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren einen Grottenadvent nicht möglich gemacht hat – darf man sich dieses Jahr wieder darauf freuen?

Auf jeden Fall. Wir sind schon mitten in der Planung und sehen aktuell keine Gründe, warum der Grottenadvent nicht stattfinden können sollte. Wie gewohnt werden unter Tage zahlreiche Künstler ihr Können darbieten. Der Feengrottenpark wird ebenfalls wieder festlich geschmückt und lädt mit Stollen, Glühwein und Bastelspaß zum Verweilen ein.

Und wenn wir nun schon so nah am Jahreswechsel angekommen sind – warum lohnt ein Besuch in Saalfeld auch im Jahr 2023?

Wie bereits angesprochen, werden wir die Ausstellungen in unseren Stadttoren noch einmal erweitern. Gern würden wir Gruppenreisen für Senioren etablieren und planen dafür spezielle Angebote, die einen Besuch der Stadt und der Feengrotten vereinen. Unsere neuen Gruppenangebote sind vor Kurzem druckfrisch erschienen und können in der Tourist-Information, an den Feengrotten abgeholt oder auf der Webseite kostenfrei bestellt werden. Darüber hinaus wird es zum Beispiel wieder spezielle Ferienangebote und ein Feenfest geben. Ein Besuch in Saalfeld sollte also auch für 2023 unbedingt eingeplant werden!

