Den Traumberuf auf kreative Weise finden – mit dem Kritzelbuch „Welcher Beruf passt zu mir?“

Ein interaktives Buch für unentschlossene Schulabgänger*innen sowie kompetente Laufbahn-Coaches

Wie soll es nach dem Schulabschluss weiter gehen? Oder mitten in der Ausbildung oder im Studium merkt man, dass es nicht das Richtige für einen ist, was nun? Wer führt in meinen Augen ein tolles Berufsleben? Mit Hilfe dieser und weiterer Fragestellungen bietet das neue Kritzelbuch „Welcher Beruf passt zu mir?“ eine kreative und entspannte Möglichkeit, den passenden beruflichen Weg zu finden – ganz ohne Druck! Es ist damit der perfekte Begleiter auf dem Weg in die Berufswelt.

Kreativität statt Karrierestress

Für viele Jugendliche und junge Erwachsene ist die Berufswahl eine der schwierigsten Entscheidungen im Leben. Oft wissen sie gar nicht, wo sie anfangen sollen. Barbara Willmroth, zertifizierte Laufbahnberaterin mit jahrelanger Erfahrung, hat mit Martina Nohl genau dafür das Kritzelbuch entwickelt. Es richtet sich an junge Menschen, die keine Lust auf trockene Berufstests haben, sondern lieber spielerisch herausfinden wollen, welcher Job wirklich zu ihnen passt.

Mit kreativen Übungen hilft das Buch, die eigenen Stärken, Interessen und Ziele zu entdecken. Egal, ob das Ziel eine Ausbildung oder ein Studium ist – das Kritzelbuch gibt Orientierung und zeigt, welche Berufe zum eigenen Persönlichkeitstyp passen. So wird zum Beispiel erarbeitet, welche Arbeitsbedingungen benötigt werden, welche Werte im Leben für den Einzelnen bedeutsam sind, wer im Hintergrund die Berufswahl unbewusst mitbeeinflusst und welche Fragen man zur Klärung von Berufsideen an Berufstätige stellen kann.

Für Coaches ein wertvolles Tool

Das Kritzelbuch ist allerdings nicht nur ideal für junge Menschen, sondern auch für kompetente Laufbahn-Coaches, die diese jungen Menschen bei ihrer Berufswahl unterstützen. Es bietet eine frische Herangehensweise an das Thema Berufsorientierung und liefert Coaches wertvolle Einblicke in die Gedankenwelt und Interessen ihrer Klient*innen. Die Übungen im Buch dienen als Gesprächsgrundlage, können als Kopiervorlage genutzt werden und helfen dabei, junge Erwachsene gezielt zu beraten. Dabei entstehen klare Kriterien und Berufsbilder für eine fundierte Berufswahlentscheidung.

Über die Autorin:

Barbara Willmroth ist Dipl. Sozialpädagogin, Industriekauffrau, Dozentin, Supervisorin, zertif. Laufbahnberaterin nach dem Zürich-Mainzer-Laufbahnberatungsmodell sowie Veränderungscoach. Sie arbeitet seit 25 Jahren im Bereich der Laufbahnplanung und in der Ausbildung von Laufbahnberater*innen. Sie hat das Kritzelbuch gemeinsam mit Martina Nohl entwickelt, um eine spielerische und altersgerechte Unterstützung bei der Berufsorientierung zu bieten.

Website Barbara Willmroth: www.via-nova-koeln.de

Über Barbara Willmroth: https://berufsberatung.koeln/zur-person

Das Kritzelbuch „Welcher Beruf passt zu mir?“ ist ab sofort im Buchhandel und online erhältlich.

Bezugsquellen:

Amazon

https://www.amazon.de/Welcher-Beruf-passt-mir-Kritzelbuch/dp/3758312426/

Thalia

https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1071291483

Und überall dort, wo es Bücher gibt.

