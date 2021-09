Den Vertrieb mit Erklärvideos von Scribble Video ankurbeln

Das optimale Tool für Online Marketing!

Hamburg im September 2021 – Neue Impulse von Scribble Video: Erklärvideos sind günstig, enorm wirksam und leicht verständlich. Die Kunden können Informationen kreativ vermitteln, durch die Reduktion und Konzentration auf das Wesentliche. Ein Erklärvideo kann den Service-Bereich verbessern, als ständig verfügbarer Ersatz für die Telefonhotline dienen, neue Produkte vorstellen, Recruiting Prozesse unterstützen oder in der Weiterbildung genutzt werden. Studien zeigen, dass ein auf einer Landing Page platziertes Erklärvideo die Conversion Rate um bis zu 78% erhöhen kann. Mehr über den nützlichen Service “Erklärvideo erstellen”: https://www.scribble-video.de

Scribble Video zählt zu den führenden Anbietern im Bereich Videomarketing, Vereinfachen und Komprimieren einer Botschaft. Ein Erklärvideo von Scribble Video lässt sich sehr erfolgreich für die Kundenakquise nutzen. Wenn ein Unternehmen täglich unzählige Website-Besucher hat, doch die Konvertierung in Leads funktioniert nicht richtig, hilft ein Scribble Video. Ein Erklärvideo stellt die wichtigsten Informationen heraus und erklärt sie auf verständliche Art. In den 90 Sekunden langen Videos werden alle wichtigen Informationen kompakt und simpel übermittelt, so dass die Website-Besucher nicht von Informationen überfordert werden und dadurch eher bereit sind, zu interagieren. Mehr über den nützlichen Service “Erklärvideo erstellen” und Beispiele von Erklärvideos finden Sie unter https://www.scribble-video.de

Scribble Video produziert Erklärfilme für den professionellen Einsatz. Die Herstellung eines Erklärvideos ohne Fachkenntnisse ist sehr zeitaufwendig und die Qualität wird sehr zu wünschen lassen. Der Einsatz von Video Content in der Marketingstrategie eines Unternehmens trägt zu steigenden Kennzahlen bei und unterstützt das Konsumverhalten der Internetnutzer.

Das Erklärvideo ist ein Online Marketing Tool, das immer bedeutender für die heutige Unternehmenskommunikation wird. Das Angebot “Erklärvideo erstellen” von Scribble Video besticht dadurch, dass man per Erklärvideo beim Interessenten sein kann und ihn so direkt überzeugen kann. “Es freut mich zu sehen, dass unsere Kunden von unseren Erfahrungen profitieren und mit Erklärvideos Ihren Vertrieb erfolgreicher machen,”- sagte Carsten Müller von Scribble Video.

Ein Erklärvideo von Scribble Video ist mehr als eine attraktive und moderne Visitenkarte im Web. Die wertvolle Informationsquelle findet immer mehr Fans und erfreut sich einer zunehmenden Verbreitung. Vieles spricht für den Erfolg von Scribble Video. Die Firma wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Video Marketing-Produkten und Methoden entwickelt.

Scribble Video begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich. Die Firma wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Erklärvideo-Produkten entwickelt. Daraus sind über 500 erfolgreiche Videoprojekte entstanden mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen.

