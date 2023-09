DENIOS als „Familienfreundliches Unternehmen“ ausgezeichnet

Flexible Arbeitszeiten, Pflegeberatung oder Kinderbetreuung während der Ferien – dank dieser und weiterer Angebote ist die DENIOS SE aus Bad Oeynhausen erneut zum „Familienfreundlichen Unternehmen“ im Kreis Minden-Lübbecke ausgezeichnet worden. Der Weltmarktführer in den Bereichen Gefahrstofflagerung und Arbeitssicherheit kann sich bereits zum dritten Mal über dieses Qualitätssiegel freuen.

„Die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege spielt natürlich auch bei unseren Mitarbeitenden eine große Rolle“, betonte Personalleiterin Helgard Meffert während der Auszeichnung am 05.09.2023 im LWL-Preußenmuseum Minden. „Deshalb ist es uns ein wichtiges Anliegen, dass wir von DENIOS so familienfreundlich wie nur möglich aufgestellt sind. Bei uns gehören flexible Arbeitszeiten oder Homeoffice inzwischen zum Standard, dazu gibt es von der Pflegeberatung durch unsere geschulte Kollegin bis hin zur Kinderbetreuung während der Sommerferien weitere, wichtige Benefits“, so Meffert weiter.

DENIOS wurde im Jahre 2017 das erste Mal zum „Familienfreundlichen Unternehmen“ ausgezeichnet, danach wieder in 2021 und nun folgte in diesem Jahr der dritte Erfolg. Geehrt werden dabei Unternehmen aus dem Kreis Minden-Lübbecke, die sich durch eine familienfreundliche Personalpolitik für ihre Mitarbeitenden einsetzen. Landrat Ali Dogan und Eva Leschinski (Leiterin des Kompetenzzentrums Frau und Beruf OWL) überreichten die Urkunden im feierlichen Rahmen – insgesamt durften sich diesmal 62 Unternehmen über das Qualitätssiegel freuen.

Die Auszeichnung wird verliehen durch das Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL. Daran beteiligt sind außerdem der Kreis Minden-Lübbecke, die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammer.

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

