DENIOS gehört zu den TOP Ausbildern in Deutschland

Das Bad Oeynhausener Familienunternehmen wurde mit dem begehrten Zertifikat “BEST PLACE TO LEARN®” ausgezeichnet.

Qualifizierte Nachwuchskräfte auszubilden, hat für DENIOS als Spezialist in der Gefahrstofflagerung einen hohen Stellenwert. Umso wichtiger ist es, die Stärken der eigenen Ausbildung realistisch einzuschätzen und Herausforderungen zu erkennen. Aus diesem Grund hat das internationale Unternehmen dieses Jahr an der Zertifizierung “BEST PLACE TO LEARN®” teilgenommen. Und das mit Erfolg.

BEST PLACE TO LEARN® – Deutschlands Gütesiegel für betriebliche Ausbildung

Mit dem Siegel BEST PLACE TO LEARN® werden Unternehmen ausgezeichnet, die eine hervorragende Qualifizierung von jungen Menschen leisten. Die wissenschaftlich fundierte Online-Umfrage des Unternehmens AUBI-plus umfasst sieben Qualitätsbereiche und 70 Qualitätskriterien. Dabei wird insbesondere der betriebliche Ausbildungsprozess, die Ausbildungsinhalte, das berufliche Lernen, die Kompetenz des Ausbildungspersonals und die Integration in den betrieblichen Prozess beleuchtet. An der 360-Grad Befragung nahmen insgesamt 76 Auszubildende und Studierende, ehemalige Auszubildende der letzten drei Jahre sowie Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte von DENIOS teil.

“Wir freuen uns sehr darüber, dass Auszubildende und Ausbilder unsere Arbeit schätzen und uns zu den TOP-Ausbildungsunternehmen zählen. Für uns ist diese Auszeichnung auch eine wichtige Standortbestimmung, um Potentiale offenzulegen und uns weiter zu verbessern. Qualifizierte junge Menschen für unser Unternehmen zu begeistern ist wichtiger denn je geworden. Dafür wollen wir die besten Voraussetzungen mit einer guten Ausbildung schaffen”, erklärt Helgard Meffert, Leiterin Human Resources bei DENIOS.

DENIOS bietet ein vielfältiges Ausbildungsangebot

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind neben der Innovation neuer Produkte der Schlüssel zum Erfolg und mit einer Ausbildung auf hohem Niveau investiert DENIOS in die Zukunft. Um die Nachwuchskräfte früh zu rekrutieren, bietet DENIOS viele attraktive Ausbildungsplätze und duale Studiengänge an, als Fundament für ein erfolgreiches Berufsleben.

Weitere Informationen über das Ausbildungsangebot von DENIOS finden Sie auf der Webseite unter www.denios.de/karriere

Weil uns die Natur vertraut, tun dies auch Geschäftskunden aus Industrie, Dienstleistung, Handwerk und Handel, sowie Einrichtungen des öffentlichen Lebens in aller Welt. DENIOS ist der führende Hersteller und Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für den betrieblichen Umweltschutz und die Sicherheit am Arbeitsplatz. Gesetzeskonforme Produkte, Lösungen und individuelle Dienstleistungen im Umgang mit Gefahrstoffen sind genauso unsere Leidenschaft wie der Schutz natürlicher Ressourcen. Alle DENIOS Produkte im Shop, umfangreiche Informationen zu Gefahrstofflagerung und Handling sowie die aktuelle Anwendungsbeispiele finden sich in unserem Web-Portal unter www.denios.de

