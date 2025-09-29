DENIOS glänzt bei den Cannes Corporate Media & TV Awards

Glanz, Glamour und Anerkennung für die DENIOS SE: Bei den Cannes Corporate Media & TV Awards am malerischen Annex Beach an der Cote d“Azur ist der Recruitingfilm „DENIOS – mit Ideealismus“ ausgezeichnet worden. Zwischen rotem Teppich und funkelnden Lichtern der Küste von Cannes feierte die internationale Branche gemeinsam herausragendes visuelles Storytelling – und das Familienunternehmen aus Bad Oeynhausen war mittendrin. DENIOS gewann in der Kategorie Human Resources.

Mit Herz, Humor und Doppel-E vor der Kamera

Der Film selbst ist ein starkes Statement: Mitarbeitende übernehmen die Hauptrollen und zeigen auf humorvolle und authentische Weise, wie Teamgeist, Kreativität und Freude an der Arbeit bei DENIOS Hand in Hand gehen. Das Doppel-E im Titel „Ideealismus“ steht für den Ideenreichtum, der bei DENIOS gelebt wird – und genau diese originelle Umsetzung hat die Jury begeistert.

„DENIOS hat unheimlichen Mut bewiesen und uns den Raum gegeben, klassische Pfade zu verlassen. Der Kampagnenfilm ist besonders geworden und hebt sich ab von dem, was man kennt“, so Max Rahn, Geschäftsführer der Kreativagentur lim aus Herford, die den Film von der ersten Idee bis zur Produktion konzipiert und umgesetzt hat. Ricarda Fleer (Managing Director / CFO von DENIOS) ergänzt: „Unsere Mitarbeitenden sind das Herzstück von DENIOS. Mit diesem Film zeigen wir auf sympathische Weise, warum es sich lohnt, Teil unseres Teams zu werden.“

Yes we Cannes!

„Wir freuen uns riesig über diesen Award und nehmen ihn stellvertretend fürs ganze Team entgegen – das ist eine besondere Wertschätzung unserer Zusammenarbeit“, sagt Horst Rose (Managing Director / CSO). Und auch der Firmengründer Helmut Dennig betont: „Im nächsten Jahr feiern wir von DENIOS unser 40-jähriges Bestehen. Der Award ist somit für uns ein wirklich tolles, vorgezogenes Geburtstagsgeschenk.“

Im Zuge der 16. Festivalausgabe wurden an der Cote d“Azur erneut die weltbesten Corporate Medien und Dokumentationen des Jahres ausgezeichnet. Aus fast 900 Einreichungen aus 52 Ländern wurden 167 Produktionen mit den begehrten Delphin-Trophäen prämiert.

Mit über 200 Gästen aus Film, Agenturwelt und Marketing waren die beiden Awards Days ein Highlight für die Branche. Neben zahlreichen Networking-Möglichkeiten waren vor allem auch die Vorträge zu brandaktuellen Themen, wie Content Creation in Zeiten von KI, gut besucht. Ein besonderes Highlight war schließlich die Preisverleihung am Abend des 25. September, bei der die besten Werke im Rahmen eines Gala-Dinners geehrt wurden.

Von der Herforder Kreativagentur lim waren Creative Director, Projektleitung und die Geschäftsführung nach Cannes gereist, um den Preis stellvertretend für DENIOS entgegenzunehmen.

Der Abend gipfelte in der Verleihung mit der begehrten Delfin-Trophäe in Silber, die die kreative Leistung und den innovativen Employer-Branding-Ansatz würdigte. „Uns freut es unheimlich für dieses Projekt, international ausgezeichnet zu werden. Das sind Momente, die uns in unserer Entwicklung bestätigen. Für uns ist es der erste internationale Award in unserer Agenturgeschichte“, erzählen Sonja Rössl und Tobias Focke von lim. „Dieser Abend in Cannes war für uns ein atemberaubendes Event und wird uns in bester Erinnerung bleiben.“

Das Familienunternehmen aus Bad Oeynhausen setzt mit diesem Award kommunikativ neue Standards. Das Unternehmen unterstreicht damit, dass Arbeiten bei DENIOS Spaß macht, authentisch ist – und manchmal sogar mit einem Hauch Glamour verbunden sein kann!

Das preisgekrönte Video von DENIOS gibt es hier zu sehen: www.denios.de/karriere

Über den Award

Die Cannes Corporate Media & TV Awards zeichnen jährlich die besten Unternehmensfilme, Online-Medien und Dokumentationen im Herzen einer der bedeutendsten Filmmetropolen der Welt aus.

Als einziges Festival seiner Art bieten die Cannes Corporate Media & TV Awards eine einzigartige Plattform für herausragendes visuelles Storytelling.

Der internationale Wettbewerb richtet sich an Filmproduzenten, Agenturen, Auftraggeber, Fernsehsender und Studierende.

Seit der Gründung im Jahr 2010 hat sich das Festival stetig weiterentwickelt und zählt heute zu den weltweit führenden Veranstaltungen im Bereich von Wirtschafts- und Unternehmensfilmen und Dokumentationen.

Der Erfolg basiert auf einer kontinuierlich steigenden Zahl an Einreichungen, hochkarätigen Teilnehmern, innovativen und hochwertigen Produktionen, einer renommierten Jury mit Oscar®- und Emmy®-Preisträgern sowie einer internationalen Reichweite.

Jedes Jahr im September werden in Cannes die begehrten Delfin-Trophäen in Gold, Silber, Schwarz, Blau und Weiß für herausragende Leistungen der Branche verliehen.

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

