DENIOS ist Finalist beim „EY Entrepreneur Of The Year 2025“

Wenn es um Umwelt- und Arbeitssicherheit geht, führt kein Weg an DENIOS vorbei. Das Unternehmen aus Bad Oeynhausen hat sich seit seiner Gründung 1986 zum internationalen Marktführer entwickelt, wenn es um den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen und den Schutz der Umwelt geht. Heute ist DENIOS mit über 1.000 Mitarbeitenden in mehr als 20 Ländern vertreten – und zählt nun auch zu den Finalisten des „EY Entrepreneur Of The Year 2025“.

Mit dem renommierten Wirtschaftspreis zeichnet EY Unternehmerinnen und Unternehmer aus, die mit Innovationskraft, Mut und Verantwortung ihre Firmen erfolgreich in die Zukunft führen. Verliehen wird der Preis in den Kategorien Familienunternehmen, Innovation, Nachhaltigkeit und Junge Unternehmen. Unter dem Motto „Shape The Future with Confidence“ würdigt der Wettbewerb Unternehmen, die nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sind, sondern auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen.

Unternehmerischer Einsatz zahlt sich aus

„Dass wir im Finale stehen, ist eine großartige Bestätigung für unsere Arbeit“, freut sich Helmut Dennig als Managing Director und Firmengründer von DENIOS. „Jeden Tag arbeiten wir daran, nachhaltige Lösungen für Umwelt- und Arbeitssicherheit zu schaffen – und dieser Einsatz wird nun auch über unsere Branche hinaus anerkannt.“

Die Preisverleihung findet am 6. November 2025 in der Wappenhalle in München statt, moderiert von Journalistin und Unternehmerin Judith Rakers. Dann entscheidet die Jury, wer die begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen darf – 20 Unternehmen haben es in diesem Jahr ins Finale des Wettbewerbs geschafft. Einer der Gewinner wird Deutschland beim „EY World Entrepreneur Of The Year 2026“ in Monaco vertreten.

Über DENIOS

Als Pionier und weltweit führender Hersteller von Gefahrstofflagern, Auffangwannen und technischen Raumsystemen bietet DENIOS Produkte und Services, die Umwelt- und Arbeitsschutz auf höchstem Niveau verbinden. Neben innovativen Lösungen für den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen stehen auch Nachhaltigkeit und die Verantwortung gegenüber Mensch und Natur im Mittelpunkt. Mit Niederlassungen in Europa, Amerika und Asien treibt DENIOS seit fast 40 Jahren den Fortschritt in seiner Branche voran – und beweist nun auch im Finale des „EY Entrepreneur Of The Year 2025“ seine unternehmerische Stärke.

Über den Wettbewerb „EY Entrepreneur Of The Year“

Das Programm „Entrepreneur Of The Year“ wurde 1986 von EY in den USA ins Leben gerufen und zählt heute zu den weltweit renommiertesten Auszeichnungen für unternehmerische Spitzenleistungen. Inzwischen ist der Wettbewerb in 58 Ländern etabliert und wird in Deutschland bereits zum 29. Mal durchgeführt.

Der Wettbewerb findet in Deutschland in Kooperation mit dem Programmpartner ODDO BHF statt. Als Medienpartner begleiten die Frankfurter Allgemeine Zeitung und das manager magazin den Wettbewerb.

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

