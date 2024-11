DENIOS kommt ins Fernsehen – die „tagesthemen“ (ARD) berichten über das Unternehmen

Die DENIOS SE hat sich in dieser Woche über einen nicht ganz alltäglichen Besuch freuen können: Ein Filmteam vom WDR in Köln war in Bad Oeynhausen zu Gast, um einen Fernsehbeitrag über DENIOS zu drehen.

Hintergrund des Besuchs war die aktuelle Wachstumsprognose der „Wirtschaftsweisen“, die bekanntlich alles andere als positiv ausfiel und auch für das kommende Jahr keinen wirtschaftlichen Aufschwung sieht. Die WDR-Redaktion hatte sich im Zuge dessen auf die Suche begeben nach Unternehmen, denen es auch in diesen krisenbehafteten Zeiten gut geht – so stießen die Redakteure auf DENIOS. Das Familienunternehmen kann seit Jahren stabil wachsende Umsatzzahlen präsentieren, nach 278 Millionen Euro Umsatz im vergangenen Jahr kratzen die Bad Oeynhausener in diesem Jahr an der 300 Millionen-Marke.

Im Interview mit dem WDR erklärte Firmengründer und CEO Helmut Dennig, was den Erfolg bei DENIOS ausmacht und wie sich das Unternehmen auch in wirtschaftlich stürmischen Zeiten wie diesen ausgerichtet hat.

Die Ausstrahlung des Beitrags ist für den heutigen Donnerstag (14.11.2024) geplant – das DENIOS-Interview mit Helmut Dennig läuft um 22.15 Uhr im Ersten in der bekannten Nachrichten-Sendung tagesthemen und ist anschließend auch in der ARD-Mediathek abrufbar.

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

