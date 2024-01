DENIOS Messekalender 2024: Innovationen vor Ort erleben

Das Jahr ist noch jung, der Messekalender aber bereits gut gefüllt! Das Unternehmen DENIOS aus Bad Oeynhausen wird sich auch 2024 wieder auf verschiedenen nationalen und internationalen Messen präsentieren, um seine wegweisenden Entwicklungen der breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Dabei liegt der Fokus auf innovativen Produkten, die allesamt das Ziel haben, die Umwelt zu schützen und die Arbeitssicherheit zu erhöhen.

Umweltbewusstsein trifft Innovation

„Wir von DENIOS stehen nicht nur für den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen, sondern setzen auch konsequent auf umweltbewusste Lösungen“, sagt Messe-Manager Tim Frischholz. „All das möchten wir natürlich zeigen, deshalb sind wir auf einer Vielzahl an Messen vertreten – zum Beispiel auf der „LogiMAT“ in Stuttgart, die am 19. März startet.“

Die nächste große Messe wartet dann bereits im April, wenn DENIOS seine Produkte auf der „PaintExpo“ in Karlsruhe ausstellen wird. „Das ist die Weltleitmesse für industrielle Lackiertechnik“, erklärt Frischholz. „Das heißt: Viel Chemie, viele Gefahrstoffe – da passen wir mit unseren Produkten natürlich hervorragend hinein.“

Der POWER SAFE im Scheinwerferlicht

Im Juni wird das DENIOS-Messeteam dann nach Frankfurt am Main reisen, wo die „ACHEMA“ ihre Tore öffnet. Aussteller aus mehr als 50 Ländern präsentieren dort Produkte für Chemie, Pharma, Energie und Umwelt. „Gerade auf dem Energiemarkt passiert im Moment ja sehr viel“, erläutert Tim Frischholz. „Wir von DENIOS haben eine neue Innovation auf den Markt gebracht, die genau dieses Thema bespielt. Unser Produkt POWER SAFE ist ein brandgeschütztes Raumsystem mit Lithium-Ionen-Akkus als Innenleben. Sollten die Akkus durch einen technischen Defekt also einmal anfangen zu brennen, was bei dieser noch recht neuen Technologie passieren kann, dann liefert unser POWER SAFE einen bestmöglichen Brandschutz.“

Ebenfalls im Juni findet in München die „ees – Intersolar“ statt – Europas größte und internationalste Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme. Auch dort wird der POWER SAFE im Fokus stehen und das Publikum wird sich hautnah ein Bild über die große Produktpalette von DENIOS machen können.

Auch für den Herbst hat der Weltmarktführer in der Gefahrstofflagerung bereits mehrere Messehighlights im Blick, unter anderem die „InnoTRANS“ in Berlin im September sowie die „GGS Gefahrgut & Gefahrstoff“ in Leipzig im Oktober. „Die GGS ist eine der wenigen europäischen Fachmessen, bei denen die Gefahrgut- und Gefahrstofflogistik im Fokus steht“, sagt Frischholz. „Auch dort werden wir wieder vor Ort sein und unser Portfolio für den Gefahrstoffbereich vorstellen.“

Unternehmen bietet Fachvorträge auf den Messen

DENIOS lädt alle Interessierten ein, die Messestände in diesem Jahr zu besuchen und die Zukunft der Gefahrstofflagerung aktiv mitzugestalten. Darüber hinaus hat Tim Frischholz mit seinem Team ein umfangreiches Infopaket geschnürt: „Auf vielen Messen werden wir auch wieder unsere Fachvorträge anbieten. Wir haben dank unserer DENIOS Academy die Experten schließlich direkt im Haus – da macht es Sinn, unser langjähriges Know-how auch an den Messetagen vor großem Publikum weiterzugeben. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine spannende Messesaison und auf viele Kontakte und Gespräche, die es dort geben wird.“

Die wichtigsten DENIOS-Messen 2024 im Überblick:

23.01. bis 25.01.2024 – Fachkongress Li-Ionen-Energiespeicher (Göttingen)

19.03. bis 20.03.2024 – PharmaCongress 2024 (Wiesbaden)

19.03. bis 21.03.2024 – LogiMAT (Stuttgart)

09.04. bis 12.04.2024 – PaintExpo (Karlsruhe)

23.04. bis 25.04.2024 – LOUNGES (Karlsruhe)

10.06. bis 14.06.2024 – ACHEMA (Frankfurt)

19.06. bis 21.06.2024 – ees – Intersolar (München)

24.09. bis 27.09.2024 – InnoTRANS (Berlin)

22.10. bis 24.10.2024 – GGS Gefahrgut & Gefahrstoff (Leipzig)

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

