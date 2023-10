DENIOS überzeugt Firma Hoernecke mit Rundum-Service

Höchstmögliche Sicherheit auf begrenztem Raum: Die DENIOS SE hat auf dem Gelände der Firma Hoernecke ein großdimensioniertes Gefahrstofflager installiert und mit seinem Service das Chemie-Unternehmen vollends überzeugt. In dem Lager können bis zu 12.000 Liter Gefahrstoffe brandgeschützt gelagert werden, was für Hoernecke ein hohes Maß an Sicherheit bedeutet.

Die Firma Hoernecke mit Sitz in Oberstenfeld (Baden-Württemberg) stellt unter anderem Sicherheitsprodukte zur Selbstverteidigung her – zum Beispiel Abwehrgeräte mit Pfefferspray. Diese und andere sensiblen Stoffe brauchen einen Lagerplatz, der sicher und vor allem brandgeschützt ist. Zudem könnten bei dem in Zukunft zu erwartenden erhöhten Arbeitsaufkommen auf dem Betriebsgelände der Firma nicht mehr alle geforderten Sicherheitsabstände eingehalten werden, weshalb man den Kontakt zu DENIOS suchte und ein Gefahrstofflager in Auftrag gab. Solch ein Lager ist erste Wahl, wenn größere Mengen an Gefahrstoffen in einem separaten Brandabschnitt gelagert werden müssen und keine ausreichenden Abstandsflächen vorhanden sind. Hoernecke entschied sich für das Modell RFP 815.30 SD – mehr als neun Meter lang und fast vier Meter hoch. Ein besonderes Merkmal: Das Brandschutzsystem ist 120 Minuten feuerbeständig.

Firma Hoernecke vom DENIOS Service begeistert

„Vom Erstkontakt bis zur Anlieferung sind wir rundum zufrieden“, betont Timo Gräther von der Firma Hoernecke. „Bei der Beratung standen uns die Experten von DENIOS jederzeit mit Rat und Tat zur Seite – immer unbürokratisch und bodenständig.“

Die DENIOS SE aus dem nordrhein-westfälischen Bad Oeynhausen ist Weltmarktführer in den Bereichen Gefahrstofflagerung, Arbeitssicherheit und betrieblicher Umweltschutz. Während der Anlieferung auf dem Hoernecke-Gelände war Fingerspitzengefühl gefragt, damit das Gefahrstofflager am Ende auch am exakt richtigen Platz stand: „Die Anlieferung war bestens geplant und absolut geschmeidig: Der Fahrer bugsierte rückwärts in die schmalste Straße und die Kommunikation mit dem Kranführer und dem Aufbauteam war perfekt. Auch hier: Eine reibungslose und freundliche Kommunikation mit allen, die geholfen haben“, zeigte sich Timo Gräther nach der Anlieferung erfreut.

Allerhöchste Kundenzufriedenheit

Nach der Inbetriebnahme des Gefahrstofflagers hat die Firma Hoernecke nun ausreichend Platz, um bis zu 12.000 Liter an Gefahrstoffen auf dem eigenen Firmengelände zu lagern – brandgeschützt und somit so sicher wie nur möglich. Von dem Rundum-Service bei DENIOS zeigte sich das Chemie-Werk begeistert und Timo Gräther betonte nach der erfolgreichen Inbetriebnahme: „Das war wirklich eine ganz außergewöhnliche Leistung – alle hier in der Firma waren beeindruckt! Meinen Glückwunsch an DENIOS und herzlichen Dank!“

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

