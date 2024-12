Denksportler Jürgen Peist dominiert in Bad Griesbach

59-jähriger Fidemeister aus Minden in NRW mit 6,0 Punkten an der Spitze/Halber Punkt Vorsprung vor Gunnar Johnsen (NOR) und IM Josef Pribyl (CZ) mit 5,0 Punkte

BAD GRIESBACH (jk) – Der Favorit hat triumphiert: Fide-Meister Jürgen Peist (Minden) sicherte sich mit 6,0 Punkten aus sieben Runden den Titel beim 26. Jung-Senioren-Open in Bad Griesbach. Der 59-jährige Schachspieler, der schon 2022 das Turnier gewann, setzte sich souverän gegen ein internationales Teilnehmerfeld durch. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Gunnar Johnsen (Norwegen) mit 5,5 Punkten und der tschechische IM Josef Pribyl mit 5,0 Punkten. Mit 63 Spielern aus sieben Nationen, darunter drei Damen, bot das einwöchige Turnier im Aktivital-Hotel spannende Partien und internationales Flair.

Das Rottal bleibt ein gutes Pflaster für den Diplom-Physiker aus Minden. Der deutsche Amateurmeister 2021 hatte im Vorjahr den zweiten Platz belegt. Der Start war verheißungsvoll: Peist startete mit 4,5 Punkte aus fünf Partien. In der sechsten Runde fiel die Vorentscheidung, als er sich mit den weißen Steinen gegen den Internationalen Meister Josef Pribyl durchsetzt. Johnsen verzichtete in der Schlussrunde auf ein Risiko und nahm nach wenigen Zügen ein Remis an. Er kam mit 5,5 Punkten auf Rang zwei. Josef Pribyl (CZ), ein achtfacher Gewinner des Turniers, musste sich diesmal mit dem dritten Platz begnügen.

Unter den niederbayerischen Akteuren stach Laszlo Nagy (Bayerwald Regen) auf Platz 9 hervor. Beste Dame im Feld wurde Anita Zwetz (Kareth-Lapperdorf) mit 4,0 Punkten Rang 20. Anton Königl (FC Ergolding), mit Jahrgang 1939 ältester Teilnehmer und von Anfang beim Bad Griesbacher Open dabei, wurde mit 4,0 Punkten 23. Franz Speicher (Esslingen) war bester Spieler über 60 Jahren, Michael Müller (Bayerwald Regen) bester Spieler über 70 Jahren. In Vertretung für den verhinderten Bürgermeister nahm Stadtrat Alois Immerfall die Siegerehrung vor.

Turnier-Organisator Josef König lobte den harmonischen Verlauf des siebenrundigen Turniers. Schiedsrichter Simon Staudinger (Aschenau), Nationaler Schiedsrichter und Bezirksspielleiter des niederbayerischen Schachverbandes, hatte bei der Überwachung der rund 200 Partien keine Probleme mit den disziplinierten Denksportlern, die mit einer Bedenkzeit von 150 Minuten und zuzüglich 30 Sekunden pro Zug über den Varianten brüteten.

Endstand: 1. FM Jürgen Peist (ELO 2260/Minden) 6,0 Punkte/7 Runden CH-System/28,5 Feinwertung; 2. Gunnar Johnsen (Tromsö Sjakklubb) 5,5/29,0; 3. IM Josef Pribyl (CZ) 5,0/28,5; 4. Sergey Perman (SUI) 5,0/28,0; 5. Matthias Willsch (Preetz) 5,0/27,0;6. Peter Schmidt (Kempten) 5,0/26,0; 7. Franz Speicher (Esslingen) 4,5/28,0; 8. Michael Schulz (Unterhaching) 4,5/27,5; 9. Klaus-Dieter Templin (Nürtingen), Laszlo Nagy (Bayerwald Regen) 4,5/26,0; 11. Hubert Wegemund (Norderstedt 4,5/25,5;

17. Michael Müller (Bayerwald Regen) 4,0/24,0; 20. Anita Zwetz (Kareth-Lappersdorf) 3,0/23,0;

22. Sven Steinberg (TSV Trostberg) 4,0/22; 23. Anton Königl (FC Ergolding) 4,0/22,0; 24.Helmut Stöhr (TV Altötting) 4,0/22,0; 30 Johann Sellmayer (SK Landshut) 3,5/20,5; 33. Prof. Dr. Johannes -Grabmeier (SV Deggendorf) 3,5/19,0:

34. Nicolae Covaci 3,5/18,0; 35. Peter Sierian (beide Bad Griesbach) 3,0/23,0; 36. Ruzena Pribylova (CZ) 3,0/22,5; 37. Burkhard Deppe (SC Pegasus Lohkirchen)3,0/22; 40. Erwin Küspert (DJK Schaibing) 3,0/22; 43. Herbert Huber (SK Wasserburg) 3,0/18: 44. Josef König 3,0/16,5; 45. Christa Hackbarth (beide SC Rottal-Inn) 2,5/24,046. Heinz Ulmer (Landshut) 2,5/21,5; 50. Rüdiger Bartsch (SC Ortenburg) 2,5/16,5; 52. Klaus Scheugenpflug (SC Moosburg) 2,0/21,0; 54. Johannes Wolfmaier (Trostberg) 2,0/19,5; 56.Aleksandar Durovic (SK Landshut) 2,0/17,5; 60. Reinhold Fritz (ESV Pocking) 1,0/17,0;

Beste Dame: Anita Zwetz (Kareth-Lappersdorf);

Bester TWZ U1700: Peter Schmid (Kempten),

Bester TWZ U1500: Johannes Wolfmaier (Trostberg)

Bester TWZ U1800: Werner Grund (Weilheim)

Bester Ü70: Michael Müller (Bayerwald Regen)

Bester Ü60: Franz Speicher (Esslingen)

Ergebnis Blitzturnier: 1. FM Jürgen Peist (Minden) 8,5 Punkte/38,59 Runden Schweizer System; 2. IM Josef Pribyl (CZ) 7,0/39,5; 3. Herbert Hager (Linz) 6,0/38,0; 4. Geoffrey Stern (LUX) 5,5/41,5; 5. Matthias Krekel (Versbach) 5,0/41,5; 6. Petr Benes (CZ) 5,0/37,0; 7. Peter Dalling (SWE) 4,0/40,0; 8. Josef König (SC Rottal-Inn) 3,0/38.0/9,5; 9. Werner Grund (Weilheim) 3,0/38,0/5,0; 10. Anita Zwetz (Kareth-Lappersdorf) 2,5/35,5; 11. Dr. Hans Gerl (Cadolzburg) 2,5/34,0; 12. Martin Keeve (SV TU Dresden) 2,0/39,0.

Siegerehrung nach der Turnierwoche: Sieger Jürgen Peist (4 v.l.), Zweiter Gunnar Johnsen (NOR/5. v.l.), Dritter Josef Pribyl (CZ), v. l: Schiedsrichter Simon Staudinger, Daniel Wunsch (Wunsch-Hotels), beste Dame Anita Zwetz, Stadtrat Alois Immerfall und Franz Speicher (Ü60).

Über das Senioren-Schach-Open Bad Griesbach

Das Jung-Senioren-Schach-Open ist seit 1998 zu einer festen Einrichtung im jährlichen Turnierkalender des Denksports geworden. Das traditionelle Schach-Event im AktiVital-Hotel im niederbayerischen Kurort Bad Griesbach (Lkr. Passau) wurde vom 17.-23.11.2024 zum 26. Mal ausgetragen. Bis auf 2001 (11.9.) und 2020 (Corona) fand das Turnier jährlich statt. Das Turnier ist eine Veranstaltung des Pressebüros König (Pfarrkirchen/Lkr. Rottal-Inn). Der Dank des Turnierorganisators Josef König geht an die Sponsoren an die Wunsch-Hotel OHG, Arcobräu Gräfliches Brauhaus (Moos) und die VR-Bank Vilshofen/Pocking sowie an den Schirmherrn Jürgen Fundke, erster Bürgermeister der Stadt Bad Griesbach, und MdB Sandra Bubendorfer-Licht (FDP), Stifterin des Damenpreises.

