Denttabs: „Der Gamechanger in der Zahnpflege“

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der das tägliche Zähneputzen nicht nur Ihre Gesundheit schützt, sondern auch die Umwelt schont – eine Welt, in der Milliarden von Plastiktuben der Vergangenheit angehören und Zahnpasta nicht länger auf fragwürdigen Inhaltsstoffen basiert.

Genau diese Vision hatte Axel Kaiser, als er die Denttabs Zahnpflegegesellschaft mbH in Berlin gründete. Was als ambitioniertes Experiment begann, hat sich in den letzten Jahren zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt: Zahnputztabletten, die nicht nur gesünder für die Zähne, sondern auch eine nachhaltige Alternative zur herkömmlichen Zahnpasta sind. Kaisers revolutionäre Idee und sein unermüdlicher Einsatz haben dazu geführt, dass Denttabs heute nicht nur als Pionier in der umweltfreundlichen Zahnpflege gilt, sondern – unter anderem mit dem renommierten Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 ausgezeichnet wurde.

Frage: Herr Kaiser, wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine Zahnputztablette zu entwickeln?

„Wissen Sie, ich bin kein typischer Gründer aus der Zahnmedizin“, beginnt Axel Kaiser schmunzelnd. „Eigentlich habe ich nach dem Abitur erst mal eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker gemacht, weil ich mein Hobby ein bisschen professioneller angehen wollte.“ Später habe ich mir dann selbst das Programmieren beigebracht und Stars wie Michael Jackson und die Rolling Stones fotografiert. Ja, das war eine wilde Zeit! 1992 gründete ich mit meinen Brüdern das Dentallabor proDentum in Berlin. Aber dann, Ende der 90er Jahre, habe ich einem Zahnarzt bei seiner Doktorarbeit geholfen – es ging um die Entwicklung eines wasserfreien Zahnputzmittels, das ohne unnötige und potenziell schädliche Inhaltsstoffe auskommt.

„Wussten Sie, dass Zahnpasta zu 50 Prozent aus Wasser besteht?“, fragt Axel Kaiser und hebt eine Augenbraue. „Und das Ganze ist dann auch noch in Plastiktuben verpackt, die große Mengen Müll verursachen, und praktisch nicht recycable sind.“ Das hat mich schon immer gestört. Aber es geht noch weiter: Viele Zahnpasten enthalten aggressive Stoffe wie Sodium Lauryl Sulfate, kurz SLS, PEG etc. Alles Stoffe, die weder gut für unseren Körper sind.“

Er lächelt. „Da hat es bei mir Klick gemacht. Nach ein paar Versuchen und viel Recherche ist schließlich die erste Zahnputztablette entstanden. Das war 2003, und ich muss sagen, ich war selbst neugierig, was daraus wird. Aber die Idee hat sich durchgesetzt. 2009 habe ich dann die Denttabs GmbH gegründet, um das Ganze professionell auf die Beine zu stellen. Was mich antreibt, ist neben der Nachhaltigkeit gerade auch die Bereitschaft zu fördern, den Blick auf das, was wir tun oder auch nicht tun, auf ein nächstes Level zu heben – nicht nur in der Zahnpflege, sondern in allen Bereichen. Deshalb bin ich auch seit 2007 im Vorstand des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft und engagiere mich in vielen Umweltinitiativen. Es ist eine Leidenschaft, die ich gerne mit anderen teile – ob in Podcasts, auf Panels oder im DIN-Ausschuss für Mundpflegeprodukte.“

Frage: Welche Vorteile bieten Denttabs im Vergleich zu herkömmlicher Zahnpasta?

„Einer der großen Vorteile von Denttabs ist, dass wir komplett auf potentiell schädliche Inhaltsstoffe verzichten“, erklärt Axel Kaiser überzeugt. „Unsere Tabletten enthalten keine Schaumbildner wie SLS, keine Konservierungsmittel und kein Mikroplastik, wie man es oft in normalen Zahnpasten findet.“ Das war der Urgedanke hinter Denttabs und Anlass zur Entstehung. Aber wir haben über die Zeit sehr viel mehr über die Zusammenhänge gelernt. Was viele beispielsweise nicht wissen: Studien zeigen, dass das Fluorid in unseren Tabletten weit besser wirkt als bei herkömmlicher Zahnpasta. Das bedeutet, die Zähne und auch die empfindlichen Zahnhälse werden deutlich schneller und besser remineralisiert, und der Schutz vor Karies im Zusammenspiel mit der polierenden Zellulose wird deutlich verbessert.“

Er fährt fort: „Und auch die Umwelt profitiert erheblich. Wir tragen aktiv zur Müllvermeidung bei, weil unsere Verpackungen industriell kompostierbar sind. Sie bestehen zu 45 Prozent aus Papier und zu 55 Prozent aus einer Bio-Folie. Damit reduzieren wir den erdölbasierten Plastikmüll erheblich (rund 1,5 Milliarden Plastiktuben weltweit pro Monat!) – ein echter Beitrag zum Umweltschutz, der mich sehr stolz macht.“

Frage: Wie sieht es mit der Plaque-Entfernung aus?

„Wissen Sie, was Denttabs wirklich auszeichnet?“ beginnt Axel Kaiser. „Unsere wichtigsten Studien haben gezeigt, dass sich das Fluorid in unseren Tabletten besser im Mund verteilt als bei herkömmlicher Zahnpasta.“ Das bedeutet, dass die Zähne effektiver remineralisiert werden können – ein echter Vorteil für die Zahngesundheit.“

Er fügt hinzu: „Eine In-vitro-Studie aus dem Jahr 2007 hat außerdem bewiesen, dass das Fluorid in Denttabs schnell im Speichel freigesetzt wird.“ Dadurch wird die Zahnoberfläche effizient repariert. Und als ob das nicht schon genug wäre, hat eine klinische Studie aus dem Jahr 2003 gezeigt, dass nach nur 14 Tagen Anwendung eine signifikante Reduktion von Plaque festgestellt wurde. Diese wissenschaftlichen Belege geben uns – und unseren Kunden – die Sicherheit, dass wir eine echte Alternative bieten.“

Axel Kaiser strahlt, als er auf ein weiteres wichtiges Detail eingeht: „Auch beim Thema Plaque-Beseitigung überzeugen Denttabs auf ganzer Linie.“ Klinische Studien haben gezeigt, dass unsere Tabletten Plaque genauso gut entfernen, wenn sie nicht sogar besser entfernt werden als herkömmliche Zahnpasta – und das bei einer sehr geringen Abrasivität. Viele herkömmliche Zahnpasten enthalten abrasive Stoffe, die langfristig den Zahnschmelz schädigen können. Das ist bei uns nicht der Fall. Der Abriebwert (RDA) unserer Tabletten liegt deutlich unter 30, während viele herkömmliche Produkte Werte von 60 – sogar 150 aufweisen. Das heißt, dass wir technisch gesehen die Zahnoberfläche polieren und dadurch der Bildung von Plaque (keine Plaque = keine Karies) ideal entgegenwirken.“

Frage: Was sind die umweltfreundlichen Aspekte von Denttabs?

Axel Kaiser: „Das Geniale an unseren Zahnputztabletten ist, dass man wirklich jede einzelne Tablette verwenden kann, bis zur letzten! Eine Tüte unserer Denttabs mit 125 Tabletten entspricht dem Gebrauchswert von gut zwei Tuben Zahnpasta (75ml) und reicht für zwei Monate. Das bedeutet, wir sparen unglaubliche 80 Prozent an Verpackung im Vergleich zu herkömmlicher Zahnpasta – und wir haben bereits mehrere Millionen Plastiktuben eingespart!“

Er hält kurz inne, um die Zahlen wirken zu lassen, und fährt dann fort: „Unsere Verpackung?“ Die ist etwas ganz Besonderes. Sie besteht zu 45 Prozent aus Papier und zu 55 Prozent aus einer speziellen Bio-Folie. Diese Bio-Folie ist aus einer Polymerschicht, die zu 63 Prozent aus Polylactid besteht – das ist auf Basis von Maisstärke – und zu 37 Prozent aus dem Polymer PBAT. Beide sind biologisch abbaubar und industriell kompostierbar. Das bedeutet, dass unsere Verpackung sich unter bestimmten Bedingungen – Temperatur, Feuchtigkeit und Sauerstoffzufuhr – innerhalb von 90 Tagen zu 90 Prozent zersetzen kann. Wir sind stolz darauf, dass unsere Verpackung sogar für den Industriekompost zertifiziert ist; und arbeiten bereits an der nächsten Generation, die dann für Homekompost geeignet sein wird!“

Axel Kaiser fügte leidenschaftlich hinzu: „Aber das ist bisher nicht alles.“ Wir arbeiten ständig an noch besseren Lösungen. Weniger Inhaltsstoffe bedeuten, dass wir mehr Kontrolle über den Rohstoffeinkauf haben, und wir setzen auf lokale Lieferanten aus der Europäischen Union. Transparenz in der Lieferkette ist unser großes Ziel, und wir arbeiten hart daran, allen Verbrauchern bald mehr darüber zu erzählen.“

Er fügt aber noch hinzu: „Unsere Zahnputztabletten sind wasserfrei, das spart nicht nur eine wertvolle Ressource, sondern verzichtet auch auf unnötige Zusatzstoffe, die für Körper und Natur kritisch sein könnten.“ Und das Beste: Man kann sie sorglos in die Natur spucken – das sollten Sie mit Zahnpasta lieber nicht machen!“

Frage: Wie kam es zur Auszeichnung mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021?

„Und der Deutsche Nachhaltigkeitspreis geht an… Denttabs!“ erinnert sich Axel Kaiser mit einem breiten Lächeln. „Das war wirklich ein unglaublicher Moment – monatelang haben wir darauf hingefiebert, und dann standen wir da auf der Bühne.“ Die Jury hat unsere Arbeit als „eine echte Transformation in Richtung Nachhaltigkeit“ beschrieben. Das ist nicht einfach irgendein Preis, das ist der größte Preis Europas für soziales und ökologisches Engagement!“

Er hält kurz inne, als wolle er die Bedeutung der Auszeichnung noch einmal betonen. „Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis wird in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung vergeben und prämiert diejenigen, die durch nachhaltiges Produktdesign mutig und innovativ Veränderungen vorantreiben.“ Dass wir mit Denttabs zu den Preisträgern gehören, macht uns unglaublich stolz. Es zeigt, dass unser kleines Produkt eine große Wirkung hat. Wir sind unserer Vision, die Zahnpflegeindustrie zu wandeln, einen riesigen Schritt nähergekommen

Kaiser blickt zurück: „Natürlich wäre das ohne unsere tollen Kunden, Partner und das gesamte Denttabs-Team nicht möglich gewesen.“ Das war wirklich ein gemeinsamer Erfolg.

Frage: Welche Marktchancen sehen Sie für Denttabs in der Zukunft?

„Der Markt für nachhaltige Produkte wächst stetig, und die Verbraucher werden immer sensibler, wenn es um den ökologischen Fußabdruck ihrer Konsumgüter geht“, erklärt Axel Kaiser mit Nachdruck. „Das ist eine riesige Chance für Denttabs. Wir merken, dass das Bewusstsein für Umwelt- und Gesundheitsaspekte besonders bei Zahnpflegeprodukten stark zunimmt. Unsere Partnerschaften mit großen Handelsketten wie DM, Budnikowski, Alnatura etc. zeigen das deutlich: Die Nachfrage nach nachhaltiger Zahnpflege wächst rasant.“

Er fährt fort: „Was Denttabs wirklich zum Game-Changer macht, ist unser Hauptbestandteil: Zellulose. Sie poliert die Zähne ultraglatt – und das idealerweise in Kombination mit einer weichen Zahnbürste bis tief in die Zahnzwischenräume. An einer glatten Oberfläche haftet kaum noch etwas an, das ist revolutionär für die Mundhygiene. Dazu kommt, dass wir sanfte, pflanzliche Tenside verwenden, die ohne Schaum arbeiten. So werden die Zähne und Schleimhäute geschont, und das Fluorid kann besser aufgenommen werden. Das Ergebnis? Unsere Anwendenden berichten immer wieder über deutlich weniger Zahnstein, weniger Entzündungen und selbst empfindliche Zahnhälse sind oft Geschichte.“

Axel Kaiser lächelt, als er aus den Rückmeldungen berichtet: „Viele unserer Kunden berichten nach dem Umstieg auf Denttabs von dramatischen Verbesserungen. Weniger Belag, verschwundene Läsionen – sogar Entzündungen gehen deutlich zurück. Es ist wirklich beeindruckend, was unsere Tabletten bewirken.“

Als Experte im DIN-Ausschuss für Mundpflegeprodukte sieht Kaiser auch in der Zukunft enormes Potenzial: „Es ist an der Zeit, alte Standards zu hinterfragen und vermeintlich Bewährtes über Bord zu werfen – nicht nur für unsere Zahngesundheit, sondern auch für die Umwelt.“ Ich bin fest davon überzeugt, dass die Zukunft der Zahnpflege nachhaltig ist, und wir bei Denttabs werden diesen Weg weiterhin aktiv mitgestalten. Unsere B2B-Lösungen, Co-Branding-Angebote und die Zusammenarbeit mit unseren Partnern zeigen, dass wir bereit sind, uns den kommenden Herausforderungen zu stellen. Das ist erst der Anfang!“

Frage: Was haben Sie für die nächsten Jahre geplant?

„Unser Ziel?“, fragt Axel Kaiser mit einem entschlossenen Blick. „Wir wollen, dass Zahnputztabletten in aller Munde sind – im wahrsten Sinne des Wortes!“ Es gibt noch so viele Menschen, die die Vorteile unserer wasserfreien Zahnpflege nicht kennen. Das muss sich ändern.“ Er lehnte sich leicht vor, seine Stimme wird etwas intensiver. „Mein Ziel war und ist es, eine Alternative zu schaffen, die gesünder, nachhaltiger und effektiver ist.“ So sind die Denttabs entstanden – keine unnötigen Inhaltsstoffe, kein Plastikmüll, einfach bessere Zahnpflege für Mensch und Umwelt.“

Er fährt fort: „Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte.“ Denttabs sind erst der Anfang! Unser Plan ist es, die Produktpalette um weitere innovative Mundpflegeprodukte zu erweitern. Dabei wollen wir nicht nur national, sondern auch international wachsen. Der Markt ist riesig, und die Nachfrage nach nachhaltigen Alternativen wird immer größer.“

Mit einem Lächeln ergänzt er: „Besonders wichtig ist uns, den Menschen zu zeigen, wie gut Zahnputztabletten für ihre Gesundheit und für die Umwelt sind.“ Mit Denttabs reduzieren wir nicht nur den Plastikmüll erheblich, sondern sorgen auch für gesunde Zähne. Diese Kombination aus ökologischen und gesundheitlichen Vorteilen möchten wir weltweit verbreiten. In den nächsten Jahren werden wir das Konzept der wasserfreien Zahnpflege weiter vorantreiben und in neuen Märkten durchstarten. „Wir haben große Pläne, und wir sind fest entschlossen, sie umzusetzen!“

Danke für das Gespräch.

Mit seinem Unternehmen hat Kaiser darauf hingewiesen, dass Innovation und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können. Während andere Unternehmen auf traditionelle Zahnpasta setzen, hinterfragt Kaiser das gesamte Konzept der Zahnreinigung: Warum nutzen wir aggressiven Schaum, der Schleimhäute reizt? Warum müssen wir Plastiktuben verwenden, die unsere Umwelt verschmutzen? Mit diesen Fragen im Kopf begann Kaiser, eine vollkommen neue Lösung zu entwickeln. Heute stehen Denttabs nicht nur für eine sanfte und effektive Mundpflege, sondern auch für eine klimaneutrale Produktion und Verpackung, die unsere Ressourcen schont.

Doch Denttabs ist mehr als nur ein Produkt – es ist ein Versprechen, die Art und Weise, wie wir unsere Zähne pflegen, zu revolutionieren. Axel Kaiser und sein Team haben es geschafft, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit eine Bewegung anzustoßen, die zeigt, dass Nachhaltigkeit und Innovation in jedes Alltagsprodukt stecken können.

Autor: Maximilian Bausch, B.Sc. Wirtschaftingenieur und CEO ABOWI UAB

Die Denttabs innovative Zahnpflegegesellschaft mbH wurde 2009 gegründet und hat ihren Sitz im Berliner Stadtteil Wedding. Mit einem kleinen, dynamischen Team von etwa 15 Mitarbeitenden entwickelt und produziert das Unternehmen nachhaltige Zahnpflegeprodukte, insbesondere die innovativen Zahnputztabletten. Die Denttabs Zahnputztabletten bestehen zu 70 Prozent aus nachwachsender Zellulose, die sanft polierend auf die Zahnoberflächen wirkt. Axel Kaiser, Gründer und CEO: „Wir wollen die Ressourcen, die wir haben – unsere Erfahrung, unser Wissen, unsere Leidenschaft -, nutzen und dich morgens und abends daran erinnern, wie du bereits mit einer kleinen Tablette einen großen Unterschied machen kannst: für deine Zähne und für unsere Umwelt!“

