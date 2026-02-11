Der 007 der Unterhaltungsmusik. Stefi da Colla. Das Konzept Audio-Atelier jetzt auch in Deutschland.

Der Unsichtbare hinter den Kulissen der europäischen Schlagerwelt.

Seit Jahren entstehen, ganz still und heimlich, der ein oder andere Hit der europäischen Schlagerlandschaft. Meist von renommierten Interpreten in die Welt getragen, oft aber auch von absoluten Newcomern. Die Gemeinsamkeit in diesen Fällen; es ist ein Bayer, bei dem die Fäden zusammenlaufen. Im Gegensatz zu oft irrtümlichen Darstellungen ist Stefi da Colla zwar auch in Sarzana, in Norditalien, ansässig. Aber er ist keine junge Komponistin sondern ein fränkischer Mitfünfziger. Und außerdem – zur Überraschung Vieler – kein Berufsmusiker. Stefi ist eigentlich bodenständiger Elektroingenieur. Gleich zur nächsten Überraschung: trotz mittlerweile einiger Chart-Erfolge ist das Konzept „Audio-Atelier“ eine Non-Profit-Institution. Stefi ist kein Produzent. Er komponiert, schreibt Texte, oft unterstützt er nur oder arrangiert Lieder neu. Nicht von Profitabsichten gelenkt, nein, – aus Leidenschaft. Eines seiner größten Anliegen ist es, altgedienten Interpreten die ursprüngliche Freude an ihrem Schaffen zurückzubringen. So sind tatsächlich, ganz unbemerkt und heimlich vorbereitet, große Stars wieder auf die Bretter zurückgekehrt, die ursprünglich ihre Welt bedeuteten. Aber auch Nachwuchsförderung wird hier aktiv ge- und erlebt. Was er geschaffen hat ist, wie er selbst sagt, eine kleine Wohlfühlinsel der Szene mit angeschlossenem Netzwerk. Frei nach einem seiner Titel und Motto; NON MI DEVI NIENTE – IHR SCHULDET MIR NICHTS.

