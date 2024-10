Der Air-Astana-Reisetipp: Schneeabenteuer auf dem Shymbulak

Unterwegs im größten Skigebiet Kasachstans

In Kasachstan kann es aufgrund des kontinentalen Klimas im Winter sehr kalt werden. Doch was für Frostbeulen ein Graus ist, stellt für alle Winterurlauber eine gute Nachricht dar: Südlich der kasachischen Wirtschaftsmetropole Almaty erhebt sich 2.260 Meter über dem Meeresspiegel das Shymbulak-Skigebiet, mit rund 20 Kilometern befahrbarer Pisten das größte Zentralasiens. In den 1940er Jahren haben Amateurskifahrer zum ersten Mal die idealen Abfahrtsbedingungen des Sailijski-Alatau-Gebirges für sich entdeckt, und 1983 entstand hier das offizielle olympische Trainingszentrum der Sowjetunion. Von seiner Attraktivität für den Wintersport hat es seitdem nichts verloren, Shymbulak ist nach wie vor ein Hotspot für Skiurlauber. Gerade Fortgeschrittene kommen hier auf ihre Kosten, denn in dem Areal gibt es Abfahrten von bis zu 3,5 Kilometern Länge sowie anspruchsvolle Off-Pisten-Bereiche. Bei Besuchern ist die Location besonders wegen ihres milden Klimas und der vielen Sonnentage beliebt. Zugleich sorgen die trockene Luft und die hohe Lage für ideale Schneebedingungen, weshalb die Skisaison traditionell von November bis April recht lange währt. In Almaty rechnet man sich sogar echte Chancen für die Olympischen Winterspiele aus, weshalb sich der Ort schon mehrfach um ihre Ausrichtung beworben hat, zumal die Stadt 2011 bereits Gastgeber der Winter-Asienspiele war und somit auf entsprechende Besucherzahlen gut vorbereitet ist.

Winterurlaub ohne Kultur- und Kälteschock

Wer nach der Ankunft am Flughafen von Almaty gleich ins Skigebiet aufbrechen möchte, nutzt am einfachsten einen privaten Taxitransfer oder die lokale Buslinie 92 zur Unterkunft. Touristen haben bei der Unterbringung die Wahl, ob sie direkt in einem der Hotels im Shymbulak übernachten oder ob sie die Nächte in Almaty verbringen. In der Stadt ist die Auswahl weitaus größer und für Urlauber gibt es eine Anbindung zum Berg. Der Bus 12 fährt regelmäßig vom Dostyk Plaza ab und bringt Skifahrer sicher in den 13 Kilometer südöstlich gelegenen Sportkomplex Medeo im Ile-Alatau Nationalpark.

Medeo ist die größte Hochgebirgssportanlage der Welt. Außerdem gibt es hier auf knapp 1.700 Metern eine unkomplizierte Aufstiegsmöglichkeit zum Shymbulak per Gondel, die die Gäste auf die noch höher gelegenen Skipisten bringt. Der Wintersportkomplex selbst lohnt sich aber auch für einen Zwischenstopp, zum Beispiel verfügt die Eisbahn über eine riesige künstliche Eisdecke zum Schlittschuhlaufen und kann gleichzeitig bis zu 3.000 Menschen aufnehmen. Seit den 1970ern wird die Sportanlage aktiv für Trainings und Wettkämpfe genutzt.

Skifahren und mehr auf dem Shymbulak

Das Resortgebiet Shymbulak zieht nicht nur Skifahrer an, sondern lockt mit zahlreichen anderen Angeboten und Aktivitäten auf Schnee und Eis. Geführte Touren mit dem Schneemobil, Schneeschuhwandern oder Eisklettern garantieren einen wunderbaren Ausblick und sorgen für unvergessliche Erfahrungen. Wer es rasanter mag und auf Skier oder das Snowboard verzichten möchte, kann auch ganz klassisch mit dem Schlitten eine Abfahrt nehmen.

Nach vielen anstrengenden Stunden Wintersport bietet die Region in den Restaurants und Berghütten am Fuße der Pisten zahlreiche Möglichkeiten, um den Tag im Warmen angenehm ausklingen zu lassen – und vielleicht einige kasachische Spezialitäten wie das Nationalessen Beschbarmak, ein Fleischgericht mit dünnen Teigfladen, das Reisegericht Plow oder die vergorene Stutenmilch Kumys zu kosten. Da das Shymbulak-Skiresort zu den komfortabelsten und modernsten seiner Art in Zentralasien gehört, müssen Gäste aus Europa auf keine der gewohnten Annehmlichkeiten verzichten: Es gibt einen Lift, Cafes, WLAN und natürlich Apres-Ski-Bars.

Wer genug von vollen Pisten und hohen Preisen in den bekannten alpinen Skigebieten hat, kann den Winterurlaub stattdessen in Kasachstan verbringen. Einen Tagesskipass am Shymbulak gibt es bereits ab etwa 13.400 Tenge (rund 25 Euro). In Almaty und auf dem Berg gibt es zudem verschiedenste Angebote, die passenden Skier, Snowboards oder Schlittschuhe auszuleihen.

Tägliche Flüge ins kasachische Skiparadies

Air Astana, die international mehrfach ausgezeichnete Fluggesellschaft Kasachstans, fliegt täglich ab Frankfurt über die kasachische Hauptstadt Astana nach Almaty. Ab vielen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bestehen attraktive Anschlussverbindungen. Zudem verbindet Air Astana jeden Dienstag und Freitag London-Heathrow nonstop nach Almaty.

Kostenlose Beförderung von Skigepäck

Im Shymbulak müssen Urlauber, die mit Air Astana nach Almaty fliegen, nicht auf ihre persönliche Ausrüstung verzichten, sondern können Skier, Skistöcke oder Snowboards ganz unkompliziert und ohne Aufpreis auf den Air-Astana-Flügen mitnehmen. Denn: Skigepäck befördert Air Astana ohne zusätzliche Kosten.

Buchungen und weitere Informationen zu den Flügen von Air Astana gibt es im Reisebüro, telefonisch bei Air Astana unter +49 (0)69 – 770 673 022 oder online auf www.airastana.com

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 54 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana zwölfmal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS“ gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).

Firmenkontakt

Air Astana

Sven Gossow

Kaiserstrasse 77

60329 Frankfurt am Main

069 – 770 673 015



http://www.airastana.com

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Maria Greiner

Breslauer Str. 10

64342 Seeheim-Jugenheim

06257 – 6 87 81



http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.