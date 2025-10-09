Der Anbieter Mongolia.com.co lockt mit Frühbucherpreisen

Die Weite vorm Steuer

Ulaanbaatar, 9. Oktober 2025. Nord, Ost, Süd, West: In jede Himmelsrichtung ist die Mongolei besonders. Ob herausfordernd für Offroadliebhaber, eine Einsteigertour oder gar mit persönlichem Fahrer-Guide: Der Anbieter Mongolia.com.co in Zusammenarbeit mit SIXT Mongolei hat nicht nur für jeden die passende Mongolei Selbstfahrer Reise, sondern bietet auch alles, was das Abenteuerherz will: Eine moderne Flotte mit Campingausrüstung, zahlreiche im Reisepreis inkludierte Programmpunkte, die auf die Interessen abgestimmt werden, eine Offlinekarte mittels App und einen 24/7-Remote-Guide, der organisiert, umleitet, falls nötig, und mit Rat und Tat zur Seite steht. Noch bis Ende November lockt Mongolia.com.co nicht nur mit Selbstfahrerreisen, die Eindruck hinterlassen, sondern mit bis zu 20 Prozent Frühbucherpreise.

Unzählige Interessen, unzählige Reisen

Kharakorum Spurensuche (5 Tage) – Auf den Spuren Dschingis Khans führt diese Reise mitten ins historische Herz der Mongolei. Zwischen Tempeln, Steppe und Nomadenlagern verschmelzen Vergangenheit und Gegenwart zu einem unvergesslichen Erlebnis – perfekt für Kulturentdecker mit wenig Zeit.

Nördliche Mongoleischleife (14 Tage) – Zwischen glasklaren Seen und grünen Hügeln entfaltet sich der friedvolle Norden der Mongolei. Hier riecht die Luft nach Freiheit und Lagerfeuer – ideal für Wanderer, Träumer und Liebhaber unberührter Natur.

Nördliche Seen bis südliche Sande (19 Tage) – Vom tiefblauen Wasser des Khuvsgul-Sees bis zu den heißen Sanden der Gobi – diese Reise ist ein wilder Wechsel der Welten. Für Entdecker, die Vielfalt feiern und jeden Tag Neues erleben wollen, ist dies die perfekte Mongolei Selbstfahrerreise.

Wilde Mongolei (20 Tage) – Grenzenlose Horizonte, funkelnde Sterne und die Freiheit, dem Wind zu folgen – diese große Expedition zeigt die Mongolei, wie sie wirklich ist: roh, ehrlich, atemberaubend. Eine Mongolei Selbstfahrerreise für Abenteurer mit Weitblick und Herz.

Adlerjäger & Reiche (14 Tage) – Im wilden Westen des Landes leben die legendären Adlerjäger, Hüter einer uralten Tradition. Diese Reise verbindet majestätische Natur mit tiefer Kultur – für Entdecker, die echte Begegnungen und große Geschichten suchen.

Von der Steppe in die Gobi (15 Tage) – Diese Route erzählt die ganze Geschichte der Mongolei: von sanften Weiden bis zu flammenden Dünen. Eine Reise voller Farben, Begegnungen und Abenteuerlust – für alle, die Abwechslung lieben.

Winterwunderland (12 Tage) – Die Mongolei im Winter ist ein Märchen aus Eis und Licht: gefrorene Seen, funkelnder Schnee und die Wärme einer Jurte im endlosen Weiß. Für Reisende, die das Außergewöhnliche suchen – und den Zauber der Stille lieben. Diese Reise ist absolut einzigartig und nichts für schwache Nerven.

Ganzjährig den Zauber der Mongolei entdecken

Über 1.500.000 Quadratkilometer ist die Mongolei groß – und doch lassen sich auch in kurzer Zeit zahlreiche Eindrücke sammeln: Mongolia.com.co bietet ganzjährig unterschiedlich lange 4×4 Mongolei Selbstfahrerreisen an, die in die Wüste Gobi, ins eindrucksvolle Altai-Gebirge mit seinen Adlerjägern oder zu glasklaren Seen führen. Markante Wüstenlandschaften wechseln sich hier mit den sanften Bergzügen des Changai-Gebirges ab, üppig-dichte Wälder treffen auf rauschende Flüsse und Nomadenstämme ziehen auf den Mongolei Reisen ihres Weges.

Im Herzen der Mongolei, aber ganz nah an europäischen Reisenden: Mongolia.com.co bietet mit dem Mietwagenanbieter SIXT Offroad-Touren in das zentralasiatische Land. Reisende erhalten – neben einem 4×4-Mietauto – im Vorfeld eine feste Route und die dazugehörige GPS-Navigation, Zelt bzw. Dachzelt und ein volles Paket mit Aktivitäten, Unterkünften und mehr. Der Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt – ob zwei Wochen durch das Herz der Mongolei oder mit Guide durch die Wüste Gobi oder rasante Mountainbiketour durch wilde Steppenlandschaften: Eine Reise in die Mongolei ist vollgepackt mit Eindrücken, Emotionen und besonderen Begegnungen. Die verschiedenen Routen werden sorgfältig kuratiert und garantieren unvergessliche Abenteuer. Für sämtliche Rückfragen und Planungen entlang der Reise steht ein 24/7-Reiseguide-Support per Telefon zur Verfügung. mongolia.com.co/de

