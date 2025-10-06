DER BALLERMANN-HYPE

Ganz Deutschland ist im Ballermann-Fieber. Seit über 30 Jahren schreibt Deutschlands liebste Partymarke seine Erfolgsgeschichte fort. Und kein Ende ist in Sicht.

Alle wollen Ballermann! Jedes Jahr pilgern hunderttausende von Party-Fans zu den Original Ballermannpartys überall im Land. Egal ob im Westen oder im Osten, Ballermann erreicht sie alle. Längst hat der sensationelle Erfolg der Marke Ballermann, der vor über 30 Jahren durch eine Schnapsidee des damaligen Studenten Andre Engelhardt auf Mallorca seinen Anfang nahm, alle Bereiche und Schichten deutscher Eventkultur erreicht. Selbst der ZDF-Fernsehgarten versucht mittlerweile sich durch seine Mallorca-Ausgabe an den Ballermann-Erfolg anzuhängen.

Ballermann ist geschützt!

Anders als Malle oder Mallorca, die als Begriffe für jedermann frei nutzbar sind, ist „Ballermann“ seit 1994 eine geschützte Marke, die eben nicht jedermann im geschäftlichen Verkehr ohne Genehmigung der Markeninhaber nutzen darf. Aber selbst eine Vielzahl von nur „Malle“-, „Mallorca“- oder „Ole“-Partyveranstaltern suchen durch enge Kooperationen mit Markenpartnern wie z. B. Ballermann Radio, den Ballermann Charts und Ballermann Tonträgern/Playlists die Nähe zum Original.

„Die bloße Buchung von Künstlern, die teilweise auf unseren markenlizenzierten Tonträgern und den Original Ballermann Partys vertreten sind, macht aus einer Malle-Party noch keine echte Ballermann-Party“, so Markenchef Andre Engelhardt. „Unsere Partner achten schon sehr darauf, dass dort, wo Ballermann draufsteht, auch wirklich Ballermann drin ist.“

Ballermann Radio erreicht Millionen

Mittlerweile bringt Deutschlands liebster Partysender, Ballermann Radio, die Party rund um die Uhr über DAB+ nach Hause oder auf die Arbeitsstelle und erreicht jeden Monat ein Millionen-Hörerpublikum. Tatsächlich haben Firmenchefs Kontakt zu ihren Mitarbeitern über Ballermann Radio aufnehmen müssen, da diese nicht ans Handy gingen. Mehrfach monatlich ist Ballermann Radio auf Tour und berichtet direkt von Partys in deutschen Landen. Mehr direkten Kontakt zu den Fans, den Ballermännern- und -frauen, geht nicht. Im Rahmen einer exklusiven Kooperation ist die Original Ballermann®Party seit 2024 auch sehr erfolgreich in der Schweiz angekommen.

Ballermann Award – der bedeutendste Preis der Party- und Eventszene

Längst Kultstatus hat die jährliche Verleihung der Ballermann Awards. Der Ballermann Award wird von Künstlern, Medien und Preisträgern gar als der deutsche „Party-Oscar“ bezeichnet. So gehören u. a. KünstlerInnen wie Jürgen Drews, Mickie Krause, Mia Julia, Ikke Hüftgold, Nancy Frank, Matthias Reim und sogar Michael Wendler (2006) zu den Preisträgern.

Ballermann engagiert sich für Tiere in Not

Wer nun aber glaubt, die Markeninhaber würden sich durch den großen Erfolg der Marke Ballermann die Taschen vollstopfen, der irrt. Seit 2018 arbeitet die Familie Engelhardt mit der Tierschutzorganisation Gut Aiderbichl zusammen. So fließt ein Großteil der Ballermann-Lizenzen in gemeinsame Projekte mit den Aiderbichlern und hilft Tieren in Not. Die Ballermann Ranch in Niedersachsen ist durch eine Schenkung gar der nördlichste Vertreter der Tierretter geworden. In diesem Jahr wurde nahe der Ballermann Ranch das neue Gut Aiderbichl Katzenland eröffnet, welches ein neues Zuhause in heimeliger Atmosphäre für ca. 50 Katzen bietet. „Mit jedem Bier retten wir ein Tier“, scherzt Andre Engelhardt, macht aber klar, welche große Bedeutung der Tierschutz und die Partnerschaft mit Gut Aiderbichl für die Partymarke Ballermann hat.

Ballermann erfindet sich seit 30 Jahren immer wieder neu

Aktuell laufen intensive Gespräche mit TV-Sendern über eine neue, echte „Ballermann-Show“, die 2-3-mal jährlich auf Sendung gehen und von den Ballermann-Fans selbst mitgestaltet werden könnte – evtl. schon 2026. Mehr verrät der „Ballermann“ Andre Engelhardt aber (noch) nicht.

