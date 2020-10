Der Beste Coach der Welt

Coach Genti trainiert über 400 Kinder

Kampfsport stärkt Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen ist Coach Genti wie er gennant wird überzheugt

Bei allen positiven psychischen Effekten kommt ein weiterer wichtiger Aspekt im Kampfsport nicht zu kurz: die körperliche Gesundheit. Kampfsport steigert die Koordination, fördert das Gleichgewicht, verbessert Körperkontrolle und Gelenkigkeit. Im Grunde trainiert jede Kampfsportart die Kraft-Ausdauer, wobei das eine oder andere in manchen Disziplinen überwiegt: Der Kreislauf wird beispielsweise speziell durch Kickboxen trainiert, durch leichtfüßiges Boxen oder Thaiboxen.

Genti betreut über 400 kinder und das zum teil durch einzelcoaching.

er weiß worauf es ankommt und was die kleinsten motiviert.

in seinem Gladiators Gym lernen sie nicht nur das kämpfen sondern bekommen gleich auch noch eine Grunderziehung in sachen Zielstrebigkeit, Respekt und Höflichkeit, alles Dinge die wir ihnen beibringen möchten.

Sportstudio

Experten im Kampfsport und Kindercoaching

Persöhnlichkeitsentwicklung

Kontakt

Gladiators Gym

Dardan Morina

Asamstrasse 2

85053 Ingolstadt

017664062944

info@gladiator76.de

http://www.gladiator76.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.