Der Blickfang Frühjahr 2023 am Fahrzeug – Oxigin 26 OXID

Riesige 20″ Zoll Felgen für Individualisten

Der für seine farbigen, modernen Alufelgen und in Tuning-Szene bekannte Felgenhersteller AD Vimotion, mit den Marken Oxigin und Carmani aus Scharnhausen, hat ab Frühjahr 2023 ein neues Alufelgenmodell – Oxigin 26 OXID im Programm.

Im Gespräch erläutert der Geschäftsführer Oliver Arif Bekat die Besonderheiten diese neuen Alufelgen in 19 & 20 Zoll Format. „Die Oxigin Alufelge – Oxigin 26 OXID begeistert durch sein sportlich markantes Aussehen, das durch die Kombination von modernem Design, Farbvielfalt und fortschrittlicher Technologie Ihr Fahrzeug optisch auf ein neues Niveau hebt“. „Die Oxigin 26 OXID ist ideal für diejenigen, die ein einzigartiges Äußeres und eine einzigartige Individualisierung suchen“ so Bekat weiter.

Die Oxigin 26 verbindet Eleganz, Sportlichkeit mit einem agil dezenten Design und sorgt hierdurch für eine einzigartige Ästhetik am Fahrzeug. Dabei ist die Farbgebung sehr vielfältig, hier bleiben kaum Wünsch offen, gibt es doch das Rad in so vielen Farben und Farbfolierungen.

Verfügbare Farben für Oxigin 26 OXID sind: black full polish, black matt, red polish, neon green polish, orange polish, blue polish, copper polish matt und gold polish.

„Wem das noch nicht reicht, kann die Oxigin 26 OXID black matt mit seiner Wunschfarben folieren lassen. Letztere bietet eine ideale Basis für optional wählbare Folienveredelungen, welche in unzähligen Farben auf den Speichen und dem Felgenbett aufgebracht werden können.“ so Geschäftsführer Oliver Arif Bekat weiter.

Große Felgen liegen voll im Trend, in zwei gängige Größen ist die Oxigin 26 OXID erhältlich: 8,5 x 19 und 9,0 x 20, hierbei folgt der Felgenhersteller dem Trend, dass Autofahrer immer mehr zu großen Rädern am Fahrzeug tendieren.

Die Oxigin 26 OXID hat viele Radanbindungen, insbesondere für Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW und viele weitere Fahrzeuge. Selbstverständlich verfügt das Rad auch über eine ABE-Zulassung.

Oxigin Alufelgen können Sie lokal in ganz Deutschland beim Reifenfachhandel oder direkt online unter www.oxigin.de 3D konfigurieren und bestellen.

Oxigin Alufelgen ist ein renommierter Hersteller von hochwertigen und innovativen Alufelgen für Autos. Das Unternehmen wurde vor mehr als 20 Jahren gegründet und hat sich seitdem zu einem der führenden Hersteller von Alufelgen in Europa entwickelt.

Das Unternehmen setzt auf modernste Technologien und höchste Qualitätsstandards bei der Herstellung seiner Produkte. Das Ergebnis sind Alufelgen, die nicht nur optisch ansprechend sind, sondern auch höchste Leistung und Zuverlässigkeit bieten.

