Das erste deutschsprachige Buch über chinesischen Wein und die Weinbauregionen im Reich der Mitte

Seit über einem Jahrzehnt reisen Jörg Philipp und seine Frau Wsana Woo – renommierte Weinjournalistin und Jurorin bei internationalen Weinprämierungen – durch die unterschiedlichsten Weinregionen Chinas. Gemeinsam haben sie über 25 000 Kilometer in China zurückgelegt, mehr als 150 Weingüter besucht und mehrere hundert Weine verkostet: Ihre Entdeckungsreise ist ein lebendiges Porträt einer aufstrebenden Weinlandschaft.

Dieses Buch ist weit mehr als ein klassischer Weinführer: Es erzählt von mutigen Winzerinnen und visionären Winzern, von Reben, die im Winter vergraben werden, und von Traditionen, die den Weingenuss in China prägen. Jede Weinregion – von Gansu bis Yunnan – wird in einem Abschnitt „Kurz und knapp“ zusammengefasst, der die wichtigsten Informationen zu Lage, Rebsorten, Böden, Anbaufläche, Weingütern und Besonderheiten liefert.

Jörg Philipp, Diploma WSET – in der Branche liebevoll „Rotkäppchen“ genannt – präsentiert seine Lieblingsweingüter und die großen Namen des Landes, stets mit Fokus auf Authentizität und Qualität. Besonders im Blick: Bioweine und nachhaltig arbeitende Betriebe – sorgfältig ausgewählt, persönlich besucht, ehrlich bewertet.

Ein inspirierendes Werk für Weinliebhaber und alle, die China aus einem neuen genussvollen Blickwinkel kennenlernen möchten.

Jörg Philipp/ Wsana Woo

Der chinesische Weindrache – Eine besondere Reise durch das Reich der Mitte

Nikros Verlag, Ludwigsburg, 2025

ISBN 978-3-943688-11-5

144 Seiten, Klappenbroschur, EUR 24,80 (D)

Direkt beim Verlag erhältlich – in Deutschland versandkostenfrei – unter info@nikros.de

www.nikros.de

