Der Countdown läuft: Ensana Fürstenhof in Bad Griesbach eröffnet wieder im Spätsommer 2026

Erste Einblicke in die neugestalteten Zimmer, Empfangs- und Wellnessbereiche – Gesundheitskonzept der Ensana Hotels erstmals in Deutschland erlebbar

Im Spätsommer 2026 eröffnet wieder der traditionsreiche Fürstenhof in Bad Griesbach nach umfassender Modernisierung als Teil der Ensana Hotels. Mit ersten Renderings des neuen Wellnessbereichs, der neugestalteten Zimmer und der Lobby gewährt Europas führender Anbieter von Gesundheits-Spas bereits jetzt einen exklusiven Ausblick auf das zukünftige Erscheinungsbild des renommierten Hauses.

Moderner Komfort trifft auf bayerische Gastlichkeit

Im Zuge der Renovierungsarbeiten werden ein Großteil der Zimmer, öffentliche Bereiche sowie Wellness- und Kureinrichtungen umfassend erneuert und auf den hohen Ensana-Standard gebracht. Die Visualisierungen zeigen moderne, lichtdurchflutete Räume mit natürlichen Materialien, ruhiger Farbgestaltung und einer Atmosphäre, die Erholung und Wohlbefinden in den Mittelpunkt stellt. Herzstück des neuen Fürstenhofs wird die neugestaltete Spa-Landschaft mit zwei Indoor- und einem Outdoor-Pool, zwei Whirlpools, einem Dampfbad, einer Salzgrotte und Saunen sowie stilvollen Ruhezonen sein. Bei sommerlichen Temperaturen steht im Außenbereich eine 1.000 Quadratmeter große Liegefläche zur Verfügung. Im Rahmen der Neuausrichtung des Hotels werden zudem Räumlichkeiten für medizinische Anwendungen geschaffen. Damit entstehen optimale Voraussetzungen für die hochwertigen Gesundheits- und Präventionsprogramme von Ensana. Die neuen Zimmer präsentieren sich in stilvollem Design, das auf harmonische Gestaltung, hochwertige Ausstattung inklusive Klimaanlagen und reichlich Komfort setzt. Auch die neue Lobby empfängt Besucher künftig in einem offenen, wohnlichen Ambiente.

„Mit dem Fürstenhof bringen wir unsere Gesundheits- und Wellnesskompetenz erstmals nach Deutschland“, erklärt Frank Halmos, CEO bei Ensana. „Die Umbaumaßnahmen schaffen die Grundlage für ein zeitgemäßes Angebot, das medizinische Expertise, natürliche Heilmittel und hochwertige Hotellerie miteinander verbindet. Wir freuen uns darauf, schon bald die ersten Gäste in Bad Griesbach begrüßen zu dürfen.“

Erholen und Golfen

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Gesundheit und Wellness kombiniert Ensana therapeutische Anwendungen mit Vorkommen aus der Natur mit fundiertem medizinischem Know-how. Im Fürstenhof werden auf Basis des fluoridhaltigen Natrium-Hydrogencarbonat-Chlorid-Thermalwassers aus den Heilquellen Bad Griesbachs maßgeschneiderte Gesundheitsprogramme für den Bewegungsapparat, Stressabbau und ganzheitliches Wohlbefinden angeboten. Ergänzend profitieren Urlauber im Fürstenhof von attraktiven Golf-Arrangements mit inkludierten Greenfees und reservierten Abschlagszeiten.

Der Fürstenhof befindet sich in Bad Griesbach und bietet einen weiten Ausblick auf das Rottal, das häufig auch als Bayerische Toskana bezeichnet wird. Der idyllisch gelegene Kurort bildet zusammen mit Bad Füssing und Bad Birnbach das niederbayerische Bäderdreieck. Weitere Informationen gibt es unter www.ensanahotels.com/de sowie auf Facebook.

2019 gegründet, ist Ensana die führende Health-Spa-Marke in Europa. Die Gruppe betreibt derzeit Health-Spa-Hotels unter anderem in Tschechien, Ungarn, der Slowakei, Rumänien sowie Bulgarien und hat damit die breiteste Kollektion an Spa-Hotels, die in den historischen Kurorten Europas liegen – bekannt für ihre natürlichen Ressourcen mit heilender Wirkung und renommierten Traditionshäuser. Im Laufe des Jahres 2026 kommt mit dem Fürstenhof in Bad Griesbach das erste Haus in Deutschland hinzu, ebenso die Sairme Resortanlage in Georgien. Neueröffnungen plant Ensana zudem in Italien und Saudi-Arabien. Ensana hat ein innovatives ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt, das heilende Naturschätze mit medizinischem Wissen und modernen Diagnosemethoden kombiniert, um den Gästen zu helfen, ihr persönliches Gesundheitsziel zu erreichen. Die Gruppe hat sich verpflichtet, die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Gäste zu verbessern und offeriert deshalb eine breite Palette von Komfortklassen.

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