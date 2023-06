Der ECD kommt wieder nach München

Das heißeste Retail-Event des Jahres

Der ECD – „Engage, Connect, Digitize“ – wird nach drei Jahren Pandemiepause wieder in München stattfinden: Beim heißesten digitalen Retail-Event des Jahres 2023 trifft sich das Who-is-Who des Fashion-Retails und des Plattform- bzw. Marktplatzgeschäfts am 6. Juli in der Wappenhalle. Organisiert wird das Get-together vom führenden Marktplatzintegrator Tradebyte Software GmbH.

Tradebyte bringt beim ECD Marken, Einzelhändler und Marktplätze zusammen – ohne Verkaufsstände und Dauerwerbung. Der Fokus liegt vielmehr auf der Vernetzung und Gesprächen auf Augenhöhe. Denn viele der wirkungsvollsten Partnerschaften entstehen aus persönlichen Interaktionen: „Platform business is people business,“ sagt Matthias Schulte, CEO der Tradebyte Software GmbH.

Wenn sich das Ökosystem digitaler Einzelhandelsexperten der Mode- und Lifestyle-Branche mit Spezialisten und Entscheidern des Marktplatzbusiness beim ECD versammelt, werden die 30 wichtigsten Marktplätze vor Ort sein, eine wohl einmalige Konzentration von Branchenexpertise. Teilnehmer von Marc O“Polo, Hugo Boss, Vaude, Otto, Zalando, Adidas und Gorilla Sports haben sich angekündigt.

Beim ECD 2023 werden über 500 Besucher erwartet, rund 25 Vorträge finden statt und bis zu 400 1:1 Sessions mit den größten Playern des Marktplatzgeschäfts sind anberaumt – in der Meeting Lounge, auf vier verschiedenen Bühnen und im Format von sechs Masterclasses.

Beziehungen zwischen großen und kleinen Plattformakteuren können entstehen, die Teilnehmer ihre Netzwerke erweitern, potenzielle Partner treffen, Lösungen für ihre Herausforderungen finden und neue Perspektiven gewinnen. Experten geben einen ehrlichen Einblick in die E-Commerce-Branche, ihre Herangehensweise und Best Practices für Erfolg. „Wir sind davon überzeugt, dass gerade in Zeiten von AI, Automatisierung und Acceleration der persönliche Kontakt immer wichtiger wird“, so Schulte weiter.

Das Programm des ECD

Teilnehmer können 1-zu-1-Meetings mit Experten ihrer Wahl buchen, Wissen wird außerdem in Masterclasses und Panels vermittelt. Themen sind unter anderem die Game-Changer für das Multichannel-Geschäft und die Trends wie Profit vs. GMV, Steuerung vs. One-Size-Fits-All, Performance-Marketing vs. Listing, die Möglichkeiten einen Marktplatz zu gestalten – Longtail vs. Kuration, offen vs. geschlossen, Tiefe vs. Breite – und die Balance zwischen Einzelhändler, Sortiment und Kundenorientierung.

Ein Talk widmet sich der Fragestellung, wie man in wirtschaftlich schwierigen Zeiten schneller als der Markt wachsen kann, ein weiterer, welche Erfolgsfaktoren für Marktplätze und Verkäufer im Jahr 2023 ausgemacht werden können. Der Tag endet mit der legendären ECD-Party.

ECD mit optimiertem Konzept

Tradebyte hat das Konzept für den Neustart des ECD optimiert: Das Gate für den Ticketverkauf wurde verbessert, ebenso die Organisation von Meetings und der Zugang zur Veranstaltung. Somit wird eine neue Phase für das Networking-Event eingeläutet. 2015 ging der ECD an den Start und zieht wiederkehrende Teilnehmer aus Europa und UK an.

Hier gibt es Tickets zum Event: https://ecd-gate.com/open

Tradebyte Software GmbH ist führender Marktplatz-Integrator in den Segmenten Fashion & Lifestyle, Home & Living sowie Beauty mit über zehn Jahren Erfahrung im E-Commerce. Der Hauptsitz liegt in Ansbach bei Nürnberg, weitere Standorte befinden sich in Cheltenham und London, Großbritannien. Tradebyte hat über 320 Mitarbeiter. Die GmbH entwickelt leistungsstarke SaaS-Lösungen für die wichtigsten Akteure der Branche. Retailer, Marktplätze und Plattformen können mit den Tools zentral gesteuert werden. Tradebyte ermöglicht die Integration an 80 europäische Marktplätze wie About You, Amazon, JD Sports und Zalando und arbeitet mit über 1000 Marken wie Puma, Esprit oder Guess zusammen.

Bildquelle: @tradebyte