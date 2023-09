Der erste Waschtrockner von Roborock, zwei neue Saug-Wischroboter und vieles mehr auf der IFA 2023

Erneut unterstreicht Roborock auf der Messe in Berlin seine führende Position bei der smarten Hausreinigung

BERLIN – 30. August 2023 – Roborock präsentiert auf der diesjährigen IFA neue Produkte, die das Leben ihrer Nutzer vereinfachen. Als ein weltweit führender Anbieter von smarten Haushaltsrobotern hat das Unternehmen gleich drei neue Modelle mit nach Berlin gebracht. Zudem gibt Roborock die neueste Ergänzung seines Portfolios bekannt: ein intelligenter All-in-One-Waschtrockner.

Roborock passt sich kontinuierlich an die Bedürfnisse der Verbraucher an. Die Produkte helfen den Menschen dabei, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen. Das Unternehmen ist intuitiver Technologiepartner, der die Nutzer versteht und auf Wandel reagiert. Die neuen Produkteinführungen sind eine Fortsetzung dieses Engagements, den Kunden ein „Rocking Life With You“-Erlebnis zu bieten.

„Die neue Generation von Roborock Produkten bringt eine komplette Suite von Reinigungslösungen in ein modernes Smart Home. Durch die Implementierung unserer leistungsstärksten Technologien in Bodenreiniger und Waschtrockner erleben Kunden die einfachste und flexibelste Hauspflege, die sie von Roborock Produkten gewohnt sind“, sagt Richard Chang, Gründer und CEO von Roborock.

„Der Q5 Pro, der Q8 Max und der Dyad Pro Combo sind mehr als nur Reinigungsgeräte. Sie wurden entwickelt, damit Benutzer ihr Leben mit mehr Spontaneität und Flexibilität leben können. Jetzt freuen wir uns, mit dem Zeo One in eine neue Kategorie der Haushaltsreinigung einzutauchen und unser Bestreben fortzusetzen, einfache Lösungen zu entwickeln, damit unsere Nutzer mühelos Sauberkeit und Komfort in ihrem Zuhause kultivieren können.“

Q5 Pro und Q8 Max: Für ein sorgenfreies, hochwertiges Reinigungserlebnis

Der Q5 Pro ist die neueste Einstiegsvariante der Q-Serie des Unternehmens, während der Q8 Max erweiterte Funktionen wie die Hindernisvermeidung bietet.

Doppelte Saugleistung

Der Q5 Pro und der Q8 Max sind mit dem leistungsstärksten DuoRoller™-Bürstensystem der Marke ausgestattet, das für weniger verfilzte Haare und 20% mehr Haarentfernung auf Teppichen sorgt. Kombiniert mit einer Saugleistung von 5.500 Pa können Benutzer Schmutz, Haare, Staub und Tierhaare auf allen Bodentypen leistungsstark entfernen.

Einfach zu bedienende Intelligenz

Q5 Pro und Q8 Max verfügen über eine LiDAR-basierte Navigation, die eine detaillierte Karte der Umgebung erstellt und die Steuerung des Roboters mit der Roborock-App vereinfacht. App-Funktionen wie intelligente Vorschläge für No-Go-Zonen, „schnelle Reinigung“ und „Reinigung entlang der Bodenrichtung“ verbessern die Reinigungseffizienz und sparen dem Benutzer Zeit. Der Q8 Max ist außerdem mit dem Reactive Tech Obstacle Avoidance System ausgestattet, das es dem Roboter ermöglicht, gängige Hindernisse im Haushalt zu umfahren.

Bewährte Wisch- und Selbstentleerungsfähigkeiten

Der Q5 Pro und der Q8 Max bieten erprobte Wischsysteme, die das gleichzeitige Saugen und Wischen ermöglichen. Die +-Version beider Modelle, Q5 Pro+ und Q8 Max+, ist mit der sehr beliebten RockDock® Station zur automatischen Entleerung mit Staubbeuteln der Filterklasse E-12 ausgestattet. Bis zu 7 Wochen lang Staub aufnehmen, ohne Eingriff!

Dyad Pro Combo: Umrüstbarer Nass-Trocken- und tragbarer Handstaubsauger für maximale Vielseitigkeit.

5-in-1-Reinigungskombination

Der Dyad Pro Combo ist die ideale Kombination aus Nass-Trocken-Sauger UND multifunktionalem Handstaubsauger. Auch dank diverser Reinigungsköpfe ist er wirklich allen Anforderungen gewachsen.

1. Die Mehrzweckbürste beseitigt Schmutz und Dreck auf Teppichböden und ermöglicht so eine optimale Reinigung.

2.Die spezielle, motorisierte Minibürste entfernt mühelos Staubmilben und Schmutz. Für beispielsweise eine frische und saubere Schlafumgebung.

3.Mit der Fugendüse werden Staub und Schmutz auch schwer zugänglichen Ecken erreichbar (Sofaritzen, Decken, Autositze usw.)

4.Genial ist die Staubbürste, die etwa an kniffligen Stellen wie Rollos und Tastaturen wirkungsvoll jeden Staub in den Griff bekommt

5.Und natürlich das Herzstück: der Nass-Trocken-Sauger: Gleichzeitig saugen und wischen durch einfaches Vor- und Zurückschieben. Das spart Zeit und Mühe.

Starke Reinigungsleistung

Der Dyad Pro Combo verfügt über eine Saugkraft von 17.000 Pa und ist in der Lage, bis auf 1 mm an Kanten und Ecken heranzureichen. Mit smarten Funktionen, die die Reinigungsleistung und den Wasserdurchfluss anpassen, und der Fähigkeit, automatisch Reinigungslösung zu dosieren, beseitigt der Dyad Pro Combo alle Verschmutzungen mit einzigartiger Effizienz.

Noch einfacher im Gebrauch

Erleben Sie mühelose Wartung mit dem Selbstreinigungssystem des Dyad Pro Combo, das die Walzenbürsten automatisch reinigt und dann mit 50 Heißluft trocknet. Mit einer Laufzeit von bis zu 43 Minuten als Nass-Trockensauger und 60 Minuten als Handstaubsauger ist der Dyad Pro Combo für einen längeren Einsatz sowohl kurz- als auch langfristig ausgelegt.

Zeo One: All-in-One-Waschtrockner mit der weltweit ersten Zeo-cycleTM Trocknungstechnologie.

Roborock wird in die Kategorie der Waschtrockner einsteigen. Im Zentrum steht unsere Eigenentwicklung und Weltneuheit Zeo-cycleTM. Sie ermöglicht moderate Temperaturen für die effiziente Trocknung von Kleidungsstücken.

All-in-One-Waschtrockner

Der Zeo One kombiniert Waschen und Trocknen in einem Gerät. Angetrieben von einem leisen und stromsparenden DD-Motor kann der Zeo One effizient 10 kg Wäsche waschen und 6 kg trocknen. Mit Funktionen, die Bakterien, Tierhaare, Allergene und die hartnäckigsten Flecken aus der Wäsche entfernen, bietet der Zeo One ein extrem bequemes Reinigungserlebnis für alle, insbesondere auch für Familien mit Haustieren.

Zeo-cycleTM Technologie zur Trocknung bei geringen Temperaturen

Im Gegensatz zur herkömmlichen Trocknungstechnologie kann Zeo-cycleTM Ihre empfindliche Kleidung bei deutlich geringen Temperaturen trocknen als normalerweise. Intelligente NTC-Sensoren überwachen die Temperatur im Innenraum, um stets die optimale Temperatur zu halten. Inspiriert von natürlich vorkommendem Zeolith ist die Zeo-cycleTM Technologie in der Lage, Feuchtigkeit auf einer Fläche von 288.000m2 ohne extreme Hitze zu absorbieren.

Selbstwartungssystem

Der Zeo One verfügt über das Roborock LintClear™-Selbstreinigungssystem, das automatisch Flusen auffängt und entfernt, ohne dass das Flusensieb von Hand gereinigt werden muss. In Kombination mit einem intelligenten Selbstdosierungssystem für Wasch- und Feinwaschmittel gelingt mit Zeo One das Waschen und Trocknen fast von ganz alleine.

Stressfreie Reinigung mit App-Steuerung

Mit der Roborock-App können die Benutzer den Zeo One vollständig fernsteuern. So lässt sich der Wasch-Trockner ganz an die persönlichen Reinigungsanforderungen anpassen. Dazu gehören Optionen zur Auswahl und Anpassung von Reinigungsmodi bis hin zum Trockenheitsgrad des Gewebes, Echtzeit-Fernsteuerung mit Benachrichtigung und die Einstellung von benutzerdefinierten Reinigungsplänen mit der Option zur Reinigung außerhalb der Hauptgeschäftszeiten.

Der Q5 Pro, der Q8 Max und der Dyad Pro Combo werden ab Oktober auf Amazon erhältlich sein. Der Q5 Pro beginnt bei einer unverbindlichen Preisempfehlung ab 349 EUR, der Q8 Max ab 499 EUR. In der Version mit Dock kostet der Q5 Pro+ 549 EUR und der Q8 Max+ 699 EUR. Der Dyad Pro Combo kommt für 549 EUR UVP. Die Zeo One wird zum Preis von 1299 EUR später dieses Jahr erhältlich sein.

Bildmaterial und weitere Informationen finden hier:

Zeo One: https://share.rtfm-pr.de/s/CNiPbdEIIU7xmSE

Q5 Pro+: https://share.rtfm-pr.de/s/hyAx52TAGLOV0vy

Q8 Max+: https://share.rtfm-pr.de/s/XQRgwLu4yFBz2Ja

Dyad Pro Combo: https://share.rtfm-pr.de/s/ZarYHjZlXuYDmqf

Zusätzliche Informationen finden Sie unter https://de.roborock.com/

Roborock hat sich der Innovation bei der Erforschung, Entwicklung und Herstellung von Haushaltsreinigungsgeräten verschrieben, insbesondere von Robotern, kabellosen Staubsaugern und Nass-/Trockensaugern. Jedes Roborock-Produkt wurde mit dem Ziel entwickelt, echte Probleme zu lösen, damit Roborock-Kunden ein besseres Leben führen können. Derzeit ist Roborock in mehr als 40 Ländern erhältlich, darunter in den USA, Deutschland, Frankreich und Spanien. Das Unternehmen verfügt über vier Standorte mit Büros in Peking, Shanghai, Shenzhen und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie unter https://de.roborock.com/

