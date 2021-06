Der “Erstitag” – mehr als eine Eintagsfliege

Kostenloser Livestream am 1. Juli ab 16 Uhr – Case-Study “Erstitag – mehr als eine Eintagsfliege”

Am 01. Juli findet im Rahmen der DiMarEx, der virtuellen Digitalen Marketing Messe, die Veranstaltung in Form einer Case-Study “Erstitag – mehr als eine Eintagsfliege” statt. Das Event beginnt ab 16 Uhr und ist kostenfrei als Livestream auf der Website der DiMarEx verfügbar.

Zielgruppen orientiertes Storytelling ist das Zentrum jeder erfolgreichen Veranstaltung, sei es live vor Ort oder virtuell. Anhand einer Case-Study, dem Erstitag für Studenten, werden konkrete Beispiele für ein individuelles Vorgehen präsentiert.

Die virtuelle Messe stellt dabei Sammelpunkt für Informationen, Kommunikation und Netzwerkaufbau dar und kann durch ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm ergänze werden, welches durch kompetente Referenten getragen wird. Die optische Darstellung ist auf die Zielgruppenansprache hin ebenso optimiert, wie auch auf den Kommunikationskanal zur Teilnehmerakquise. Abgerundet kann die Veranstaltung beispielsweise durch einen interaktiven Cafe-Bereich werden, um verschieden Teilnehmer zum Austausch anzuregen. So entsteht ein informelles Kennenlernen auf dem virtuellen Campus – etwas was zum Zeitpunkt der Messedurchführung auf Grund der Corona-Schutzmaßnahmen nicht möglich war.

Diese und weitere Möglichkeiten zur Ansprache von Erstsemester-Studierende stellt Philipp Rutz von der face to face GmbH in der Veranstaltung vor. Dabei ist vor allem das individuelle Vorgehen entscheidend, ebenso wie die wertschätzende Ansprache und individuelle Mehrwert-Kommunikation. Sein Sie dabei und erfahren Sie anhand eines konkreten Beispiels wie zielgruppenorientiertes Storytelling ablaufen kann!

Weiter Informationen zum Event oder der Digitalen Marketing Messe DiMarEx finden Sie im Internet unter https://dimarex.de.

EXPO-IP GmbH bietet mit Ihrer expo-IP Plattform eine Cloud-Software zur Durchführung digitaler und virtueller Events. Die Funktionalitäten gehen weit über Chat- und Livestreaming-Funktionalitäten hinaus. So können virtuelle Umgebungen geschaffen werden, die eine Vielzahl in Interaktionsmöglichkeiten bieten und Veranstaltern, Ausstellern und Teilnehmern eine ideale Umgebung zum Austauschen, Informieren oder Kennenlernen bieten.

Mit den zahlreichen EXPO-IP AddOns lassen sich nahezu alle Möglichkeiten für erlebnissreiche Events reslisieren. Matchmaking, Streaming, Feedback, Fortbildungspunkte, Live VideoChat, 3D Animation, Terminvereinbarungen, Whiteboards und vieles mehr bieten die EXPO-IP AddOns.

EXPO-IP unterstützt Sie, zusammen mit seinen kompetenten Partner-Agenturen, darüber hinaus auch bei der Planung, Organisation, Vermarktung und Durchführung Ihrer Veranstaltungen.

