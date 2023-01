Der etwas andere Start ins Jahr: Online-Supermarkt Knuspr lädt zur Entdeckungsreise in die Welt der pflanzlichen Ernährung ein

Knuspr ermuntert seine Kunden, für einen Monat die pflanzliche Genusswelt auszuprobieren und launcht gemeinsam mit dem Restaurant „The Green Garden“ 12 exklusive, vegane Ready-to-Eat Produkte für den Standort München

München, 5. Januar 2023 – Der Online-Supermarkt Knuspr ist das Zuhause des größten rein pflanzlichen Lebensmittel-Sortiments Deutschlands. Die Shop-Kategorie „Plant Based“ wurde aufgrund der hohen Nachfrage in den letzten Wochen um zahlreiche weitere renommierte Marken und Produkte ergänzt und umfasst mittlerweile rund 6.000 Artikel. Doch damit nicht genug: Knuspr motiviert seine Kunden, der Umwelt zuliebe im Januar zu einer Reise in die Welt der pflanzlichen Ernährung aufzubrechen – mit zahlreichen Aktivitäten und Angeboten.

Erich Comor, Geschäftsführer bei Knuspr, erklärt: „Mit unserem Angebot wollen wir vor allem die Flexitarier und die neugierigen Foodies ansprechen, die immer auf der Jagd nach interessanten, ausgewogenen und innovativen neuen Produkten sind. Und das ganz ohne erhobenen Zeigefinger, denn der Geschmack unserer Produkte spricht für sich und überzeugt uns, dass es nicht immer Fleisch sein muss. Deshalb werden wir auch über den aktuellen Aktionsmonat hinaus genau dort weitermachen und unser Angebot im Laufe des Jahres noch weiter ausbauen. Durch den erneuten Fokus auf diese Kategorie wollen wir unsere Kunden dabei unterstützen, einen positiven Effekt auf die eigene Gesundheit zu verspüren und einen positiven Beitrag für die Umwelt zu leisten.“

Kooperation mit „The Green Garden“

Zum Start des Aktionsmonats erweitert der Online-Supermarkt sein Sortiment um weitere rein pflanzliche Produkte und holt sich dafür einen renommierten Partner ins Boot. Gemeinsam mit dem Salzburger Szene-Restaurant „The Green Garden“ bringt Knuspr insgesamt zwölf vegane Ready-to-Eat Produkte auf den Markt. Das Sortiment umfasst Bowls, Wraps, Bagels, Fertiggerichte zum Aufwärmen, Suppen sowie Aufstriche und wird bei Knuspr am Standort München und Umgebung erhältlich sein. Alle Gerichte sind von der internationalen Kuche geprägt und beinhalten ausschließlich frische Zutaten von höchster Qualität.

Plant Based – Für dich. Für die Erde.

Die neu geschaffene Microsite hält neben der großen Auswahl an „plant-based“ Alternativprodukten und Marktneuheiten auch inspirierende Rezeptideen bereit. Insgesamt 16 Rezepte – von Feinkost bis Dessert – wurden von regionalen Partnern, Herstellern und Social-Media-Partnern sorgsam ausgewählt und werden zum Teil im Laufe des Monats filmisch in Szene gesetzt. „Die Zeiten, in denen unsere Kunden eine wahre Weltreise aufnehmen mussten, um in diversen Läden die passenden plant-based Produkte zu finden, sind definitiv vorbei. Mit nur ein paar Klicks liefern wir die besten pflanzenbasierten Lebensmittel innerhalb von drei Stunden nach Hause. Wir sind uns sicher, dass unsere Kunden restlos begeistert sein werden von unserem erweiterten Angebot. Und weil wir fest davon überzeugt sind, garantieren wir mit unserer Geld-Zurück-Garantie, dass die Kunden umgehend ihr Geld zurückbekommen, wenn sie mal nicht zufrieden sein sollten – ohne Fragen, ohne lange Mails, in weniger als einer Minute“, ergänzt Comor.

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Über zwei Drittel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern.

Mehr als 30 % des Sortiments stammt von regionalen Anbietern, wie Metzgereien und Bäckereien. In München dient das Knuspr Logistikzentrum in Garching als einziger Umschlagplatz aller Bestellungen aus dem Raum München und Augsburg, gleiches gilt für den Knuspr Standort in Bischofsheim und die Metropolregion Rhein-Main. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – in nur wenigen Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung sieht sich Knuspr als revolutionärer Player im E-Food Business, der in den nächsten drei Jahren rund 30 Millionen Kunden in Deutschland erreichen will. Standorte in Hamburg, Köln und weiteren Städten sind bereits in Planung. Unter Berücksichtigung eines bestimmten Bestellwertes erfolgt die Lieferung kostenfrei. Geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 7:00 und 22:00 Uhr.

Firmenkontakt

Großer Kern GmbH

Manuel Kalleder

Im Tal 30

80331 München

089416158696

presse@knuspr.de

https://www.knuspr.de

Pressekontakt

RING OF FIRE GmbH

Lena Kubowitsch

Höchlstraße 2

81675 München

089416158696

knuspr@ring-of-fire.de

https://www.ring-of-fire.de

Bildquelle: Knuspr